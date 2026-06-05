Grazia Nicole Minetti, scontro tra Paolo Mieli e Marco Travaglio: "Prendine atto", "Vorrei vedere te"

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Scontro in tv tra Paolo Mieli e Marco Travaglio sulla vicenda della grazia concessa a Nicole Minetti. A Otto e Mezzo va in scena un vivace botta e risposta tra i due giornalisti quando Mieli dice che il direttore de Il Fatto Quotidiano dovrebbe prendere atto della chiusura del caso, perché “andare avanti per partito preso non è un buon modo”. “Ma neanche per sogno, vorrei vedere te“, replica Travaglio.

Grazia a Nicole Minetti, i dubbi di Paolo Mieli

Il caso della grazia concessa dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella a Nicole Minetti è stato al centro della puntata del 4 giugno di Otto e Mezzo su La7.

Ospiti di Lilli Gruber Paolo Mieli, Italo Bocchino e Marco Travaglio, che con Il Fatto Quotidiano si è occupato per primo della vicenda, portando alla richiesta di chiarimenti del Quirinale.

L’inchiesta del Fatto “aveva senso”, riconosce Mieli, il comunicato del Quirinale “era la prova che la vicenda aveva interrogativi“.

Però, aggiunge, “non posso pensare” che qualcuno vada ad adottare un bambino molto malato solo per evitare di andare una o due volte alla settimana a fare servizi sociali.

Secondo l’ex direttore del Corriere della Sera non è neppure possibile pensare a un maxi “complotto che coinvolge giudici, interpol, carabinieri”.

“Chi può avere interesse a ordine una trama” del genere, chiede, e ha il potere necessario?

Scontro tra Mieli e Marco Travaglio

Quando si arriva a un punto, dice Mieli, quando i vari soggetti preposti chiudono il caso, un quotidiano “dovrebbe prenderne atto” e passare oltre.

“Ti piacerebbe“, interviene Marco Travaglio. “Noi giornalisti esistiamo per dubitare delle verità ufficiali”.

Ma “andare avanti per partito preso non è un buon modo”, ribatte Mieli.

“Vorrei vedere te”

Quando c’è un sentenza o una decisione che ti da torto, continua Mieli, “lo riconosci e fai il signore“. “Ma neanche per sogno”, replica il direttore del Fatto Quotidiano.

“Vorrei vedere te – continua Travaglio – se avessi intervistato una persona, con tutti i riscontri fatti prima di pubblicare, e ti sentissi dire da una che manco l’ha ascoltata” che “sei un falsario“.

“Falsario non me lo prenderei” relica Mieli, ma “lascerei passare un giorno”.