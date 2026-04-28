Grazia Nicole Minetti, Travaglio attacca Nordio: "Dovrebbe essere ai giardinetti, di lui si fida solo Meloni"

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Marco Travaglio attacca duramente Carlo Nordio sul caso della grazia concessa a Nicole Minetti. Il direttore del Fatto Quotidiano parla di “disastri” del ministro, bacchetta il Quirinale e cita presunti legami tra il compagno della Minetti e Jeffrey Epstein, oltre alle indagini in Uruguay e sull’adozione.

Travaglio, bordata a Nordio

Marco Travaglio è tornato ad attaccare duramente il ministro della Giustizia Carlo Nordio durante la trasmissione “Otto e Mezzo” su La7. Il direttore del Fatto Quotidiano ha commentato il caso della grazia concessa a Nicole Minetti, soffermandosi sulle responsabilità istituzionali e sulle polemiche che stanno travolgendo il Ministero della Giustizia e il Quirinale.

Nel corso dell’intervento, Travaglio ha parlato del Guardasigilli come una delle principali cause dei problemi del governo Meloni. Alla domanda sulle dimissioni di Nordio ha risposto: “Il Ministro non dovrebbe essere lì, dovrebbe essere ai giardinetti da un sacco di tempo”.

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“Se mettiamo in fila i suoi capolavori, le sue imprese di questi tre anni e mezzo, è una cosa da far rizzare i capelli” ha proseguito. “Il caso Almasri, il salvataggio di sé medesimo e degli altri coinvolti nel caso Almasri, gli arresti col preavviso di cinque giorni, la depenalizzazione dell’abuso d’ufficio, la riforma della Corte dei Conti, la catastrofe del referendum. Nordio è una delle principali rovine per la Meloni”.

La critica a Giorgia Meloni

Travaglio ha criticato anche la scelta di Giorgia Meloni di confermare Nordio al Ministero della Giustizia. “Certo, se l’è scelto come parlamentare e poi come Ministro, nonostante che sia la quintessenza del forzitaliotismo, del forzismo, del berlusconismo” ha affermato.

“Lei disse: ‘Non sono ricattabile’ perché Berlusconi voleva Casellati e poi ha nominato uno ancora più berlusconiano che combina solo guai, solo disastri”.

Secondo il giornalista, il ministro avrebbe ormai perso credibilità anche ai più alti livelli istituzionali. “Ieri dicevamo che Mattarella era il penultimo italiano a fidarsi di Nordio. Da ieri non si fida più nemmeno Mattarella. Abbiamo scoperto oggi che c’è ancora un italiano che si fida di Nordio: la Meloni. Peggio per lei”.

La grazia a Nicole Minetti e l’appunto al Quirinale

Travaglio ha approfondito il caso della grazia concessa a Nicole Minetti, sostenendo che il provvedimento sarebbe stato gestito in modo anomalo fin dall’inizio.

“La competenza principale è del Presidente della Repubblica che è il titolare unico del potere di grazia” ha esordito. “E infatti appena abbiamo saputo che era stata concessa, un mese e mezzo dopo la sua concessione, perché incredibilmente il Quirinale ha ritenuto di non annunciare quel provvedimento di grazia, come aveva fatto invece con tanti altri con note ufficiali, mi sono insospettito, ho sentito puzza di bruciato”.

Travaglio ha poi sottolineato altre irregolarità. “Non puoi dare la grazia a uno che non ha scontato nemmeno un minuto di pena, che non rischia il carcere ma solo i servizi sociali, la tieni nascosta per un mese e mezzo sperando che resti nascosta per sempre”.

Le accuse sui rapporti con Epstein e l’Uruguay

Uno dei punti più controversi dell’intervista riguarda le presunte connessioni tra il compagno di Nicole Minetti e Jeffrey Epstein. Travaglio ha citato le indagini giornalistiche svolte dal Fatto Quotidiano, sostenendo che sarebbero emersi contatti e rapporti economici.

“Le cose che abbiamo scoperto noi le poteva scoprire chiunque volesse digitare tra i file A e Epstein, che sono pubblici, il nome Cipriani cioè il compagno della Minetti che per mesi ha avuto rapporti diciamo di conversazioni e anche di finanziamenti da Epstein”.

Il giornalista ha inoltre parlato di presunti festini organizzati nella tenuta uruguaiana della coppia. “Delle testimoni con cui ha parlato il nostro cronista hanno raccontato che la madame, cioè quella che selezionava le ragazze, era proprio Nicole Minetti”.