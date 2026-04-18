Grazia Schiavo, intervista alla Rosalba di Roberta Valente: “Il vero successo è riuscire a dire: io sono”

Con un percorso accademico in Comunicazione, ha scritto di cinema, tv, libri e musica. Ha curato prefazioni e capitoli editoriali, collabora con testate nazionali e gestisce il database di un sito dedicato al cinema.

Ci sono attrici che parlano del proprio lavoro come di una carriera, di una conquista, di una serie di traguardi raggiunti. E poi ci sono attrici che parlano di sé come di un territorio ancora da attraversare, di un’identità in continua trasformazione, di una ferita che non smette mai davvero di cercare una forma. Grazia Schiavo appartiene a questa seconda categoria. Nella sua voce convivono il desiderio di essere vista e la paura di non esserlo abbastanza, la fragilità di chi si sente ancora quella bambina inascoltata e la forza di una donna che, con il tempo, ha imparato a convivere con le proprie ombre. Parlando di Rosalba, il personaggio che interpreta nella serie di Rai 1 Roberta Valente, Grazia Schiavo finisce inevitabilmente per parlare anche di sé. Del non amore, della mancanza di rispetto, del rischio di affidarsi completamente a qualcuno. Ma soprattutto di quel confine sottile tra il bisogno di essere accolti e la necessità di imparare a bastarsi. Nel corso di quest’intervista esclusiva per Virgilio Notizie, emergono la sindrome dell’impostore, il rapporto con il padre, il bisogno di approvazione, la paura del giudizio, la fatica di sentirsi all’altezza. Eppure, in mezzo a tutto questo, emerge anche una consapevolezza nuova: il successo non coincide con i ruoli ottenuti, con i follower o con il riconoscimento pubblico. Il successo, per Grazia Schiavo, coincide con la possibilità di dirsi finalmente: “Sono”. È un’intervista che parla di recitazione, ma soprattutto di identità. Di quella parte di noi che continua a chiedere ascolto, anche quando crediamo di averla superata. E di quanto sia difficile, ma necessario, imparare a guardarsi con più gentilezza.

Chi è Rosalba, il personaggio che interpreta nella serie Roberta Valente, per Grazia Schiavo?

“Rosalba è una donna un po’ all’antica. Quello che mi ha colpito leggendo il personaggio è stato il suo affidarsi completamente alla relazione. Crede nel matrimonio, lavora in un bar e già dal suo aspetto si intuisce il tipo di donna che è. Tende anche a trascurarsi un po’, perché per lei contano soprattutto la famiglia, il compagno e il lavoro: la vediamo con quei capelli, quelle vestagliette, quelle crocchie. All’inizio, mi sembrava quasi un personaggio eccessivo, quasi fermo agli anni Cinquanta o Sessanta. Però esistono ancora realtà, soprattutto nei piccoli paesi del Sud, in cui donne così sono presenti. Inoltre, questa storia ha una componente realistica, ma anche una dimensione quasi fiabesca, come ha ammesso lo stesso regista Vincenzo Pirozzi. Per questo Rosalba finisce per diventare quasi un archetipo”.

Che vuol dire ‘all’antica’?

“Quando dico che è una donna all’antica non esprimo alcun giudizio. È una donna che crede, che si fida. E dentro di me è esistita anche quella parte, quella che si affida e pensa che l’amore possa essere una favola, legando il proprio progetto di vita a un’altra persona. Purtroppo, però, l’altro resta sempre un mistero e, quando ci si affida, si è inevitabilmente esposti al suo potere. Rosalba è fatta così. Vivrà preoccupazioni, agitazione e dolore. Però incontrerà altre donne e scoprirà la solidarietà femminile. In un primo momento, non la accetterà, perché spesso sappiamo bene come stanno le cose, ma non vogliamo riconoscerlo. Ci viene offerto aiuto, ma siamo talmente fedeli all’immagine che abbiamo costruito della nostra vita che tutto ciò che rischia di far vacillare quell’equilibrio diventa inconcepibile. Così si finisce per respingere le persone, per non guardare e per non vedere. Rosalba farà così per un po’, finché la situazione non precipiterà. A quel punto troverà solidarietà anche nel notaio Roberta Valente, che pur essendo una ragazza giovane, rigorosa e piuttosto severa anche nell’aspetto, ha un lato umano molto forte”.

In che modo Rosalba l’ha sfidata come donna?

“Mi ha sfidata nel tornare a rivivere qualcosa di pesante, come il non amore o la mancanza di rispetto. Però mi ha messa alla prova anche nella sua trascuratezza, in questo non voler apparire gradevole, nel non fare di tutto per risultare attraente. È stata una sfida positiva, perché per un attore è sempre interessante mettersi alla prova e confrontarsi con personaggi di questo tipo. Poi mi ha sfidata anche nel fatto che Rosalba, alla fine, non è una perdente. Spesso tendiamo a pensare che chi soffre sia sconfitto, che chi viene raggirato e non comprende chi ha accanto sia ingenuo. In realtà non è così. La sfida consiste proprio nel non giudicare: né il personaggio, una persona che va incontro a una delusione o a una sofferenza, né l’altro, cioè chi provoca quell’effetto. Siamo esseri umani, tutti fallibili: chi tradisce, chi mente, chi viene tradito”.

Il personaggio le fa vedere aspetti di sé. Che cosa le ha fatto capire la recitazione di se stessa, che aveva ignorato?

“La recitazione mi ha portata anche a tornare a studiare psicologia. Qualche anno fa ho preso un diploma in counseling, proprio perché sentivo il bisogno di comprendermi meglio, di mettere confini più chiari e di trovare più facilmente il mio equilibrio. Soprattutto, la recitazione mi ha portata a riconoscere la mia ombra. Da piccola non la vedevo affatto, non volevo vederla. Pensavo di essere soltanto buona, perfetta, piena di qualità positive. Poi ho capito che il demone, il daimon di cui parlavano i greci, è fondamentale per chi vuole recitare: senza quella parte non esistono divertimento né introspezione. Ci sono arrivata con il tempo. Ho capito che dentro di me esisteva un’ombra junghiana molto forte, una bambina interiore che scalpita, che non era felice e che aveva bisogno di spazio. E ancora oggi continua a farlo, perché non siamo mai completamente risolti”.

US: Patrizia Biancamano / Paola Spinetti

Quando durante l’infanzia viene negato qualcosa, ci sono sempre delle conseguenze. Non necessariamente per colpevolizzare i genitori, però hanno grandi responsabilità.

“Amo moltissimo i miei genitori. Ora sono anziani e me ne occupo come se fossero i miei bambini. Però con i genitori è sempre più difficile, perché entrano in gioco le codipendenze emotive e a volte si rischia di uscirne distrutti. Ogni tanto, quando ne ho la possibilità, provo a dire qualcosa anche a loro. Per esempio, a mio padre faccio notare che aveva un carattere duro. Lui risponde subito che però è stato un bravo padre. E gli riconosco che sicuramente lo è stato, ma questo non toglie che certi aspetti del suo carattere abbiano avuto delle conseguenze. Tutti possiamo avere un carattere difficile, ma alcune rigidità, soprattutto nei confronti dei bambini, producono effetti importanti. Oggi però vedo tutto con molto amore. Quando ero più giovane ero attraversata da dubbi, paure e rabbia. Poi certe dinamiche si comprendono con il tempo. Ci si arrabbia, ma poi arriva una comprensione diversa, una consapevolezza più profonda delle fragilità del genitore, di ciò che non gli ha permesso di essere quel ‘genitore sufficientemente buono’ di cui parlano gli psicologi”.

Nel suo caso non si trattava di qualcosa di enorme. Suo padre era convinto che non dovesse fare l’attrice, ma scegliere un altro lavoro.

“Voleva proteggermi. Col senno di poi si capisce: è un lavoro precario, difficile, che dipende da tanti fattori che non riguardano soltanto il talento o la preparazione”.

Quando si è convinto davvero che fosse un’attrice?

“Credo quando mi ha vista in televisione. Al cinema magari non veniva sempre, però quando ha seguito una lunga serialità si è convinto davvero di chi fossi. Negli ultimi anni, poi, l’ho sentito sempre più partecipe, perché nei biglietti di auguri di Natale mi scrive sempre auguri per la mia attività artistica. Non perde occasione per sottolinearlo. Prima invece era quasi un argomento da evitare, perché voleva che facessi l’avvocato o il notaio, seguendo il suo mondo. Oggi invece ha accettato tutto con amore”.

Credo che questo abbia coinciso anche con l’evoluzione del suo percorso. Negli ultimi anni sono arrivati il cinema d’autore e progetti importanti. Forse ha capito che non era un capriccio.

“Sì, all’inizio diceva che avevo fatto una certa esperienza, ma poi chissà. Tornava sempre il tema del lavoro precario e del posto fisso, come direbbe Zalone. Poi però i genitori si ammorbidiscono con l’età. Forse ha scoperto questa mia parte più amorevole ed empatica, il modo in cui mi sono dedicata a loro negli ultimi anni. Dedico molto tempo ai miei genitori e lo considero indispensabile. Non avendo figli, in qualche modo i miei genitori sono diventati un po’ i miei bambini”.

Lei, invece, quando si è convinta davvero di essere un’attrice? Perché un conto è iniziare, un conto è convincersene davvero.

“Probabilmente è accaduto quando ho avuto occasione di incontrare coach americani. Ogni volta che ho seguito corsi con Susan Batson e, più recentemente, con Ivana Chubbuck, mi sono state restituite impressioni molto belle. Mi sono sentita attrice anche quando, a teatro, mi sono sentita padrona del mio strumento e soprattutto più in pace. La mia tendenza all’autosabotaggio è sempre stata quella di non sentirmi mai abbastanza, di non essere mai l’attrice che volevo essere, di non interpretare mai una scena nel modo in cui avrei desiderato. Con il passare del tempo, però, ho imparato ad accogliere di più questa parte di me. Non è scomparsa del tutto, ma oggi riesco a conviverci meglio. Quando questi coach mi hanno restituito determinate immagini di me, è stato come ricevere un balsamo. Forse anche perché, lavorando con loro, non c’era la pressione del provino o della scena da girare. Si studiava, si cercava la verità, si provava a portare il proprio vissuto dentro un personaggio. Sono momenti di puro godimento, perché si sente che il dolore vissuto può diventare un diamante grezzo da mettere al servizio di una storia. Quindi non è stato vano, ma si trasforma in una ricchezza. Si scopre di essere un caleidoscopio di emozioni, che un attore non è bravo soltanto quando piange, ma anche quando riesce ad ascoltare un piccolo sussulto, una risata improvvisa. Quando arriva quell’autenticità è quasi un miracolo. La recitazione diventa un’esplorazione e ci si concede il lusso di rischiare. È più facile farlo in uno stage, perché poi nel lavoro bisogna rispettare i tempi e le esigenze di produzione. Però ci sono registi dai quali ci si sente davvero guardati. Per me la parola ‘empatia’, che oggi viene usata moltissimo, resta fondamentale. È importante nel mio lavoro di counselor, ma anche in quello dell’attore. Quando c’è ascolto, quando c’è una comunicazione profonda e ci si sente visti, allora si riesce a dare il meglio. Noi attori siamo tutti molto diversi e sul set ci affidiamo molto al regista. Se quel regista ha lo sguardo giusto, allora si riesce davvero ad aprire il proprio strumento. Quindi sì, mi sono sentita attrice quando mi sono sentita vista. Mi è successo anche a teatro, quando un regista mi ha affidato un suo testo e ha creduto in me. Ma tutto questo è arrivato più tardi, con la maturità, perché da ragazza facevo questo mestiere senza avere la stessa padronanza di me stessa, delle mie paure, del mio vissuto e del mio strumento”.

Oggi, per lei, che cosa significa sentirsi all’altezza?

“Per sentirmi all’altezza devo parlarmi con gentilezza. Devo dirmi di essere abbastanza e devo crederci davvero. Devo farmi delle carezze sull’anima e riconoscere che oggi sono io la persona adulta che può fare questo. Quella ragazza che magari non si è sentita vista da un genitore, da un insegnante, da un casting o da un regista continua a esistere. Però tutto questo, se viene interiorizzato senza consapevolezza, diventa una zavorra, una forma di autosabotaggio. Le persone ipersensibili conoscono bene questo meccanismo, perché tende sempre a riaffacciarsi. Ma dipende da come lo si guarda e da come lo si accoglie. Oggi penso che queste parti di noi non vadano respinte. Se si ripresentano, vanno accolte e accompagnate. Bisogna dare il benvenuto alla propria parte inascoltata, perché se la si lascia fuori dalla porta o la si nasconde sotto il tappeto, poi tornerà con ancora più forza”.

Che cos’è il successo per lei?

“Il successo, secondo me, è riuscire a dirsi che va bene così, che va tutto bene. È non avere più quella voce che continua a ripetere che non è ancora abbastanza. Quella voce l’ho sentita spesso e credo che abbia ancora a che fare con mio padre. Come se dovessi dimostrargli che la mia scelta aveva davvero un valore. Per me il successo è poter dire di essere completamente dentro il mio sogno, di attraversarlo, di vivere tutto quello che avevo immaginato. Certo, ci sono ruoli che mi sono mancati. Ho immaginato molto di più rispetto a quello che è accaduto finora. Ma non escludo che possano ancora arrivare altre avventure, altri personaggi, altre persone. Allo stesso tempo, però, devo essere grata per quello che ho oggi, che non è affatto scontato, e per quello che riesco a fare”.

Nel successo conta anche una semplice coniugazione del verbo essere. Quando dice “io sono”, significa che ha scelto di essere.

“Il successo non è poter dire di aver fatto la protagonista, un film o di avere milioni di follower. Il successo è poter dire: ‘Sono’. Sono un’attrice, sono una donna. E sono consapevole anche della mia vulnerabilità, perché forse è proprio questa la mia cifra. È ciò che mi permette di attraversare altre vite, di raccontare personaggi, di scrivere storie. Poi c’è anche il fatto che sono unica, così come ciascuno di noi è unico. I social ci portano troppo spesso a confrontarci con il successo degli altri. È un meccanismo tremendo, che colpisce soprattutto i più giovani. Se si entra nella logica del confronto, è inevitabile non sentirsi mai abbastanza. Forse veniamo spinti proprio in quella direzione per allontanarci dalla domanda fondamentale: ‘Chi sono?’. Perché tante persone che sanno o pensano chi sono diventano pericolose”.

Mi viene in mente Gaber: con tutte le libertà che avete, volete anche quella di pensare?

“Ringrazio questo lavoro perché mi ha costretto a chiedermi chi sono e come sto. Se non ho consapevolezza delle zavorre che porto dentro, non posso calarmi nell’identità di un altro personaggio. Se non mi libero della polvere della quotidianità, non posso accedere a quel cassetto interiore che mi serve per interpretare qualcuno. Serve consapevolezza, non solo per questo mestiere ma anche nella vita. Altrimenti si resta in un caos permanente. Dentro di me ce n’è tantissimo. Dico sempre che siamo un condominio”.

Il lavoro dell’attore è però fatto di alti e bassi. Quando un attore non lavora, che cosa fa?

“L’attore è il proprio strumento. Quindi, se è bravo, continua a lavorare anche a casa. Quando posso ballo, faccio bioenergetica, scrivo. Ho un progetto di scrittura che continuo a riprendere, cancellare e rimettere in discussione. Ultimamente mi sono occupata molto dei miei genitori e l’ho fatto quasi con spirito attoriale. Vado da loro, li faccio cantare, è come se facessimo teatro insieme. Per me la scrittura potrebbe essere un grande dono, soprattutto se condivisa con altre persone, creando gruppi di lavoro. Altrimenti rischio di essere altalenante: un giorno penso di avere trovato la storia giusta, il giorno dopo mi sembra già cambiata. Vorrei lavorare tutti i giorni dell’anno, ma allo stesso tempo mi rendo conto che è una fortuna avere anche dei momenti di pausa. Ho bisogno di giornate in cui guardare le nuvole, andare al mare, incontrare amici, parlare dei nostri sogni”.

O anche fare conversazioni più leggere.

“Esatto. Anche se a volte penso che finiamo sempre per affrontare temi impegnativi. Mi torna in mente una frase che mi disse Susan Batson. Mi disse che le ricordavo Nicole Kidman perché, come lei, se non lavoro posso impazzire. Le risposi che allora corro davvero questo rischio. Perché quando si hanno tante emozioni dentro e non si ha lo sfogo del lavoro, tutto può diventare più complicato. Però oggi ho più strumenti: faccio bioenergetica, urlo, ballo il rock, provo fino in fondo tutte le mie sensazioni. Mio marito ormai è abituato. All’inizio, quando mi sentiva urlare, pensava fosse accaduto qualcosa di grave. Gli attori sembrano sempre un po’ folli. Anche io, quando ho frequentato la mia prima classe di recitazione, ho pensato di trovarmi in mezzo a persone problematiche. Però la follia mi ha sempre attratto, perché quando si impara ad accettare la propria follia, forse si smette di correre il rischio di impazzire davvero. Noi attori abbiamo la possibilità di dare spazio a quella parte. Possiamo sfogare la rabbia, interpretare qualcuno lontanissimo da noi. Questa, per me, è una forma di salvezza. Infatti, dico sempre ai miei amici di concedersi il diritto di essere folli. Di accettare di sembrare strani, fuori posto. Mi piacerebbe moltissimo interpretare una donna folle. Mi è piaciuta molto Le libere donne, la fiction Rai uscita di recente. Oltre a Lino Guanciale, c’era la mia amica Gaia Messerklinger”.

Sì, l’ho intervistata di recente e me la ricorderò a lungo. Poco fa, quando raccontava di suo marito che si spaventava sentendola urlare, mi è tornato in mente un episodio simile che mi raccontava Gaia. Diceva che il compagno o sua madre, sentendola piangere, pensavano fosse successa una disgrazia.

“Certo, perché chi sta accanto a un attore non può capire fino in fondo questa sorta di ‘perversione’ che porta a soffrire anche durante le prove. Con Gaia avevamo fatto insieme uno spettacolo teatrale con Francesca Bellucci e avevamo questa capacità di lasciare uscire una follia incontenibile. Comunque, sì, Le libere donne mi è piaciuta molto. In generale non riesco a seguire tutte le fiction, ma ultimamente ho visto diversi lavori Rai davvero belli con anche ruoli femminili molto forti. Penso a Roberta Valente, ma anche a Imma Tataranni. Forse oggi la donna nei racconti televisivi può davvero risvegliare qualcosa nei giovani. E in fondo dovrebbe essere questa anche la missione dell’arte: far credere alle persone di poter incidere sulla realtà”.

Empatia, ascolto e gentilezza. Qual è stato l’ultimo gesto di tenerezza che Grazia ha riservato a se stessa?

“Forse lasciare andare. Lasciare andare le aspettative, perché mi affeziono molto alle idee e a ciò che immagino possa accadere. Magari c’è stato un callback a cui tenevo moltissimo e poi mi sono detta che andava bene così, che era il momento di lasciare andare. Per me è un gesto di tenerezza e di gentilezza verso me stessa. Altrimenti c’è sempre quella voce che continua a chiedere che cosa sarebbe successo se fosse andata diversamente e perché non sia andata così. Quando qualcosa non funziona, si tende sempre a mettersi in discussione. Però sappiamo bene che esistono mille motivi per cui un ruolo poi non arriva. Per me già il callback è stato importante, mi ha nutrita. Lasciare andare è fondamentale, perché troppo spesso sono rimasta aggrappata a idee, bisogni e aspettative”.

Se il suo percorso di attrice si dovesse muovere lungo un asse che va dall’illusione alla disillusione, dove si collocherebbe?

“Nella disillusione. Di illusioni ce ne sono già state abbastanza. È bello illudersi, ma oggi preferisco restare aderente alla realtà. Con la mia immaginazione avevo già lavorato negli Stati Uniti, avevo già conosciuto i miei attori preferiti. Faccio continuamente voli pindarici. Però queste fantasie o diventano materiale utile per il mio lavoro, oppure è meglio restare nella realtà, per cercare di migliorarla. Quindi direi disillusione e azione concreta, con ciò che si ha e con le risorse a disposizione. Basta scegliere gli strumenti giusti e fare ordine, per quanto possibile”.

Per noi Gemelli vale sempre il motto: “Nel mio disordine c’è un ordine”.

“Sì, e poi c’è quella frase di Nietzsche: ‘Solo dal caos può nascere una stella danzante’. Anche Einstein parlava della crisi come di un momento di svolta. Però a volte penso che ci sia stata abbastanza crisi, mondiale e internazionale. Siamo tutti interconnessi, tutto ci raggiunge e tutto ci cambia”.

Cosa direbbe alla giovane Grazia attrice di non sottovalutare?

“Credo di avere sottovalutato la mia parte comica. A un certo punto avevo deciso che dovessi essere un’attrice drammatica. Invece poi ho fatto molta più commedia. Ho giudicato la mia parte comica, forse perché era la prima che emergeva. Nelle pubblicità interpretavo sempre il personaggio sopra le righe. In realtà sono una persona sopra le righe, anche se sui social mi rappresento con un’aria più seduttiva, quasi da femme fatale. Però quella è anche una forma di protezione. Chi vede il mio profilo social pensa che io sia soltanto così, ed è riduttivo. Adesso dovrò ampliarlo e mostrare altre parti di me, anche quelle più inquietanti. È quasi una promessa che faccio a me stessa, perché dentro di me ci sono molte più sfumature”.

Lì entrano in gioco tante paure: il giudizio, l’essere etichettati, il timore di essere percepiti come superficiali.

“Tutto torna sempre al giudizio degli altri. I social sono soprattutto percezione e distorsione. Impariamo a difenderci, ma questa difesa può diventare rischiosa perché si rischia di apparire in modo univoco. Anch’io mi dico di stare attenta a non costruire una versione distorta di me stessa. Perché magari pensiamo di essere stati amati soltanto per il nostro lato estetico, come se fossimo amati a compartimenti stagni. A volte invece sono proprio i personaggi a permetterci di mostrare altri lati. Per esempio, sono contenta di Rosalba in Roberta Valente, proprio perché è una donna trascurata, che non si preoccupa del proprio aspetto. È una sfida che però mi dà l’opportunità di mostrare altro”.