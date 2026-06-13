Graziamaria Starace assessora di Vieste minacciata e maltrattata dall'ex marito: "Ti uccido"

Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

L’assessora regionale Graziamaria Starace si trova al centro di un complesso intreccio giudiziario che unisce una denuncia per maltrattamenti familiari a un’indagine per concussione a Vieste. Se da un lato l’ex marito è a processo per minacce di morte e aggressioni, dall’altro la stessa esponente politica deve difendersi dall’accusa di aver fatto revocare le licenze balneari dell’ex coniuge come indebita pressione economica.

L’ex marito di Graziamaria Starace a processo per violenze

Una dolorosa vicenda familiare segna la vita di Graziamaria Starace, attuale assessora al Turismo della Regione Puglia ed ex assessora comunale a Vieste. L’ex marito dell’imprenditrice, il cinquantatreenne Alessandro Corso, si trova a processo davanti al Tribunale di Foggia con le gravi accuse di maltrattamenti in famiglia e minacce aggravate.

Secondo l’impianto accusatorio, l’uomo avrebbe sottoposto la donna a oltre un decennio di prevaricazioni fisiche e psicologiche, sfociate in insulti telematici, divieti di uscire liberamente, schiaffi e persino un calcio che l’ha fatta rovinare a terra.

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Molti di questi episodi di violenza, stando alle indagini condotte con le procedure del codice rosso, sarebbero avvenuti alla presenza dei figli della coppia.

La difesa dell’uomo

Davanti alle pesanti contestazioni della Procura, l’imprenditore turistico ha respinto pubblicamente le accuse di violenza fisica e di mancato mantenimento della prole: “È assolutamente falso affermare che io non abbia provveduto al mantenimento dei miei figli. Nel corso degli anni ho sempre adempiuto ai doveri di padre”

La difesa di Corso riconduce la vicenda ai difficili e conflittuali rapporti legati a una separazione coniugale definita complessa e dolorosa. L’uomo ha contestato la natura dei certificati medici presentati dall’accusa, parlando di semplici arrossamenti cutanei estranei a percosse, e ha chiarito che i messaggi di scuse depositati agli atti dagli inquirenti andrebbero contestualizzati.

Secondo la sua versione, quelle ammissioni scritte rappresentavano soltanto il disperato tentativo emotivo di “evitare la rottura definitiva della famiglia”, escludendo responsabilità penali.

L’inchiesta per concussione che scuote il Comune di Vieste

Le vicende private dell’assessora si collegano a un secondo filone giudiziario che scuote il Comune di Vieste. La stessa Graziamaria Starace è infatti indagata per concussione insieme al sindaco Giuseppe Nobiletti e a un dirigente municipale.

L’inchiesta è partita proprio da un esposto di Corso, il quale sostiene che la revoca temporanea delle autorizzazioni per il suo villaggio turistico sia stata una ritorsione politica orchestrata per costringerlo a pagare gli alimenti.

Gli inquirenti foggiani stanno analizzando alcune registrazioni ambientali segrete effettuate da un ex membro della giunta. Sulla delicata situazione politica, il governatore della Puglia Antonio Decaro ha sospeso ogni provvedimento in attesa degli accertamenti della magistratura.