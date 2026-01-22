Graziano Rossi accusa Valentino sull'amministratore di sostegno, "trabocchetto e come uno stupido ho firmato"

Giornalista pubblicista, scrive di cronaca nera e attualità. Muove i primi passi nel fact checking per poi appassionarsi al mondo dell'informazione. Collabora con altre testate e siti web, esperto di musica.

Valentino Rossi ha scelto l’amministratore di sostegno per il padre “con un trabocchetto”. Lo riferisce il diretto interessato, Graziano Rossi, che alle telecamere di Dentro la notizia riferisce che quel giorno il figlio, presentatosi insieme all’avvocato e al commercialista, gli avrebbe garantito che un amministratore non avrebbe avuto alcun peso perché “ce l’hanno tutti”, gli avrebbe detto. Quindi lo avrebbe convinto a firmare e “io ci sono cascato come uno stupido”.

Graziano Rossi punta il dito contro il figlio

Giovedì 22 gennaio le telecamere di Dentro la notizia hanno raggiunto Graziano Rossi, padre del campione Valentino, nei giorni in cui è in atto uno scontro tra papà e figlio a seguito della denuncia di quest’ultimo.

Ai microfoni del format di Gianluigi Nuzzi papà Rossi accusa Valentino di averlo convinto a firmare “con un trabocchetto”.

Sulla famiglia “è calato un velo di sospetto” da quando Graziano Rossi ha ventilato l’idea di sposare la compagna Ambra Arpino. Secondo Rossi senior i figli avrebbero avuto paura di perdere l’eredità.

Quindi il figlio lo avrebbe convinto a firmare rassicurandolo: “Questa cosa qua non significa niente, ce l’hanno tutti”, e Graziano Rossi ci sarebbe “cascato come uno stupido” fino a quando non ha deciso di fare un passo indietro.

Le accuse contro Valentino Rossi

Rossi senior continua, e sostiene che il figlio “vuole i miei soldi” in quanto “deve gestire un po’ di parentela” alla quale “deve dare dei soldi” e lui “non pensa nemmeno a togliere i soldi dalle sue tasche”.

Eppure secondo Ambra Arpino una possibilità di riconciliazione esiste: “Noi lo invitiamo al nostro matrimonio” e aggiunge, a proposito della denuncia del campione: “Dov’è l’incapace? Dov’è la circonvenzione? Dov’è il danno al patrimonio?”. Per il momento Valentino Rossi non ha rilasciato dichiarazioni pubbliche.

La denuncia

Come noto, la vicenda ha avuto inizio con la denuncia di Valentino Rossi. Il campione mondiale ha accusato la compagna del padre, Ambra Arpino, di circonvenzione di incapace. Rossi era diventato l’amministratore di sostegno del papà, che poi aveva chiesto e ottenuto da un giudice la revoca dell’incarico del figlio.

La scelta del giudice non è mai stata impugnata, ma Valentino Rossi ha denunciato la 54enne con l’accusa di aver sottratto circa 200 mila euro dal conto del padre proprio nel periodo in cui il genitore si trovava sotto la sua tutela.