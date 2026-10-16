Grecia, cade dalla nave da crociera Royal Caribbean: l'attimo in cui viene trovata viva in mare dopo 20 ore
La 44enne originaria di El Salvador è stata avvistata da un cargo al largo di Zante grazie alla luce del salvagente
Una passeggera di 44 anni, originaria di El Salvador, è stata salvata dalla Guardia costiera ellenica dopo aver trascorso 20 ore in mare al largo di Zante, in Grecia. La donna era caduta dalla nave da crociera “Odyssey of the Seas” della Royal Caribbean ed è stata individuata cosciente a circa 70 miglia a sud-ovest di Zante dall’equipaggio di un cargo, che ha notato la luce lampeggiante del suo salvagente. Trasportata nel porto di Katakolo e poi all’ospedale di Pyrgos, ha raccontato ai soccorritori di essersi gettata in acqua perché voleva sbarcare dalla nave.