Grecia, elicottero precipita sull'isola di Sifnos: morti il pilota e due sposini in luna di miele

Laurea in Scienze della Comunicazione all’Università di Palermo. Giornalista professionista dal 2006. Approdato a QuiFinanza e Virgilio Notizie dopo varie esperienze giornalistiche fra Palermo e Milano. Si interessa principalmente di cronaca, politica ed economia.

Una giovane coppia britannica, due sposini in viaggio di nozze, e il pilota dell’elicottero sono morti in un incidente avvenuto sull’isola di Sifnos, in Grecia. I due sposini si chiamavano Alexander Cromie e Marie Ebert, mentre il pilota Giorgos Raiko. Alcuni video amatoriali mostrano il mezzo roteare vorticosamente per poi cadere. Le autorità hanno aperto un’inchiesta per accertare le cause della tragedia.

Elicottero precipita a Sifnos, tre morti

L’incidente è avvenuto lunedì 17 agosto nella zona di Tholos, nei pressi del monastero di Panagia Vrysis e di un eliporto locale.

Il mezzo era stato noleggiato dalla coppia per raggiungere Sifnos da Markopoulo, località nei pressi di Atene. Il trasferimento in aerotaxi era praticamente l’inizio della loro luna di miele.

Secondo le informazioni riportate dalla stampa britannica, il pilota era un ufficiale in pensione dell’Aeronautica militare greca.

Sui social sono diventati virali alcuni video che mostrano gli ultimi istanti di volo dell’elicottero, un Bell 206. Nelle immagini il mezzo appare fuori controllo e inizia a roteare prima di precipitare.

Alcuni testimoni hanno raccontato di aver sentito uno “strano rumore” provenire dall’elicottero poco prima dell’incidente. Secondo alcune testimonianze raccolte dai media locali, il rumore sarebbe stato particolarmente forte, tanto da essere paragonato a quello di un aereo militare. La dinamica esatta, però, resta ancora da chiarire.

I soccorsi

Dopo l’impatto, l’incendio ha completamente distrutto il velivolo. I soccorritori arrivati sul posto hanno riferito che dell’elicottero non era rimasto praticamente nulla.

Sul luogo dello schianto sono intervenuti i vigili del fuoco con un mezzo ed è stata inoltre mobilitata una squadra di soccorso dall’isola greca di Syros. All’arrivo dei soccorritori, purtroppo, per le persone a bordo non c’è stato nulla da fare.

Due delle vittime sono state trovate all’interno dei resti dell’elicottero, mentre la terza persona è stata sbalzata a breve distanza. Tutti sono morti, presumibilmente, sul colpo. Nessuna abitazione è stata colpita dall’elicottero e non risultano feriti tra le persone presenti a terra.

Il cordoglio della sindaca di Sifnos

La sindaca di Sifnos, Maria Nadali, ha espresso il proprio cordoglio per l’incidente e ha spiegato che le autorità locali stavano collaborando con i servizi competenti per gestire le conseguenze della tragedia avvenuta nei pressi dell’eliporto.