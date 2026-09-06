Grecia, incidente aereo durante l’esibizione: caccia F-4 Phantom si schianta, morti i due piloti

Laurea in Scienze della Comunicazione all’Università di Palermo. Giornalista professionista dal 2006. Approdato a QuiFinanza e Virgilio Notizie dopo varie esperienze giornalistiche fra Palermo e Milano. Si interessa principalmente di cronaca, politica ed economia.

Tragedia in Grecia durante la Athens Flying Week: un caccia F-4 Phantom dell’Aeronautica militare ellenica si è schiantato durante un’esibizione alla base aerea di Tanagra, a circa 60 chilometri a nord di Atene. A bordo del velivolo c’erano due piloti, che sono entrambi morti nello schianto e nel successivo incendio. I loro resti sono poi stati recuperati al termine delle operazioni di soccorso. Lo schianto è avvenuto davanti a migliaia di spettatori, fra i quali non risultano vittime o feriti.

La discesa del caccia e lo schianto

Come mostrano numerosi video divenuti immediatamente virali sui social, il velivolo militare ha perso quota subito dopo una virata a destra. L’aereo ha poi perso progressivamente quota per almeno due minuti prima di precipitare.

I due piloti avrebbero tentato di riprendere quota mentre l’aereo sorvolava l’area gremita di persone. Dopo avere indirizzato l’aereo verso un’area sicura, non sarebbero riusciti ad attivare il meccanismo di eiezione dei sedili.

Le circostanze dell’incidente non sono ancora chiare: sarà un’inchiesta a stabilire cosa è accaduto.

Lo schianto e l’incendio

Lo schianto, violentissimo, è stato accompagnato da un’esplosione e da un incendio. Le immagini dell’incidente mostrano una colonna di fumo che si alza dal punto dell’impatto, seguita da una seconda esplosione più potente.

Immediato l’intervento dei vigili del fuoco, anche con un elicottero. Nelle operazioni sono stati impegnati 85 vigili del fuoco e 11 tra velivoli ed elicotteri antincendio. Diramato un ordine di evacuazione in un’area vicina alla base.

Il recupero dei corpi

L’Aeronautica militare greca ha comunicato che i corpi dei due piloti sono stati recuperati: le due vittime sono un maggiore e un tenente colonnello.

Gli organizzatori della Athens Flying Week hanno annullato gli eventi rimanenti previsti per il fine settimana.

Cos’è l’F-4 Phantom

L’F-4 Phantom II è un caccia bimotore progettato negli Stati Uniti. L’Aeronautica militare greca lo ha introdotto negli anni ’70 e lo mantiene ancora operativo in una versione modernizzata.

Il cordoglio di Guido Crosetto

Il ministro della Difesa greco Nikos Dendias ha annullato un viaggio programmato a Salonicco, dove avrebbe dovuto partecipare alla Fiera Internazionale, per recarsi sul luogo dell’incidente e seguire le operazioni.

Il ministro della Difesa cipriota Vasilis Palmas ha invece contattato Dendias per esprimere le condoglianze del governo cipriota.

Parole di vicinanza sono arrivate anche dal ministro della Difesa italiano Guido Crosetto: “Sono addolorato per il tragico incidente aereo che ha coinvolto un velivolo militare greco presso la base aerea di Tanagra, a nord di Atene, nel quale hanno perso la vita due piloti dell’Aeronautica Militare greca. Desidero esprimere il mio cordoglio al Ministro della Difesa greco Nikos Dendias e alle Forze Armate elleniche. Vicinanza alle famiglie delle vittime”.