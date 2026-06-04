Greenpeace contro il ponte sullo Stretto di Messina, il video del progetto "Aggiungiamo bellezza al mare"

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Quattro artisti italiani – una scrittrice, una poetessa, un pittore e uno scultore – hanno scelto di affidare le proprie opere al mare per diffondere un appello a tutela dello Stretto di Messina, uno degli ecosistemi marini più straordinari e fragili del Mediterraneo, oggi minacciato dal progetto del Ponte sullo Stretto. Con quattro immersioni Greenpeace Italia ha portato le opere sui fondali dello Stretto nell’ambito della campagna “Aggiungiamo bellezza al mare” che unisce arte, cultura e protezione ambientale di questo luogo unico al mondo per biodiversità e valore scientifico. Dichiarazioni di Alessandro Gianni, responsabile relazioni istituzionali e scientifiche di Greenpeace Italia; Marina Morabito, Università di Messina e Aurora Notarianni, avvocato di Greenpeace, WWF e Legambiente.