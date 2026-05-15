Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

“Greenpeace Italia esprime profondo cordoglio per la tragica scomparsa di Monica Montefalcone, della figlia Giorgia Sommacal e delle altre persone morte ieri durante un’immersione alle Maldive. Monica Monfalcone, ricercatrice del Distav dell’Università di Genova, è stata una storica collaboratrice dell’associazione ambientalista per il progetto Mare Caldo sugli effetti della crisi climatica nel Mediterraneo e per il progetto AMPower sull’allargamento delle aree marine protette italiane”. Lo scrive Greenpeace in un comunicato. “Questa tragedia ci ha colpito profondamente – prosegue la nota -. Vogliamo esprimere alla famiglia di Monica Montefalcone il nostro più sentito cordoglio”. L’organizzazione ha anche ricordato la ricercatrice con un video che la ritrae impegnata per il progetto Mare Caldo a Tavolara (Sardegna), Capo Milazzo (Sicilia) e Ventotene (Lazio).