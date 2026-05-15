Greenpeace ricorda Monica Montefalcone, morta durante un'immersione alle Maldive: il video dell'omaggio
Greenpeace ricorda Monica Montefalcone, vittima di una tragedia alle Maldive, con un toccante video commemorativo
“Greenpeace Italia esprime profondo cordoglio per la tragica scomparsa di Monica Montefalcone, della figlia Giorgia Sommacal e delle altre persone morte ieri durante un’immersione alle Maldive. Monica Monfalcone, ricercatrice del Distav dell’Università di Genova, è stata una storica collaboratrice dell’associazione ambientalista per il progetto Mare Caldo sugli effetti della crisi climatica nel Mediterraneo e per il progetto AMPower sull’allargamento delle aree marine protette italiane”. Lo scrive Greenpeace in un comunicato. “Questa tragedia ci ha colpito profondamente – prosegue la nota -. Vogliamo esprimere alla famiglia di Monica Montefalcone il nostro più sentito cordoglio”. L’organizzazione ha anche ricordato la ricercatrice con un video che la ritrae impegnata per il progetto Mare Caldo a Tavolara (Sardegna), Capo Milazzo (Sicilia) e Ventotene (Lazio).
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.