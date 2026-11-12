Greenpeace scala il Gazometro di Roma con lo striscione contro la premier: "Meloni, siamo alla canna del gas"
Greenpeace protesta a Roma: il messaggio per Meloni sul gazometro evidenzia la crisi energetica italiana.
Hanno scalato il Gazometro di Roma e appeso uno striscione di 200 metri quadrati: “Meloni, siamo alla canna del gas”. È la protesta degli attivisti di Greenpeace, arrivati da otto Paesi europei, contro il caro bollette, a pochi giorni dal via libera del governo al decreto Bollette. “Potremo avere sicurezza energetica e bollette più basse solo investendo nelle fonti rinnovabili”, dice Simona Abbate, della campagna Clima ed Energia di Greenpeace Italia.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.