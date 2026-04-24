Greenpeace su unisce alla Global Sumud Flotilla nella missione per Gaza, il video di Sofia Basso
Greenpeace si unisce alla Global Sumud Flotilla per sostenere Gaza e denunciare l'assedio illegale
Greenpeace si è unita alla missione della Global Sumud Flotilla, che sta per salpare dalla Sicilia per intervenire a Gaza. “Le nostre navi sono sempre state strumento di giustizia e oggi giustizia significa essere al fianco di chi si sta mobilitando contro il genocidio” ha detto Sofia Basso di Greenpeace Italia dal porto di Siracusa. “L’Artic Sunrise, la nostra rompighiaccio, sta fornendo supporto operativo e tecnico alle oltre 70 barche della missione, che è un appello ai governi di tutto il mondo perché agiscano con urgenza per proteggere il diritto internazionale e la dignità umana” ha aggiunto Basso.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.