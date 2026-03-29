Greg Bovino contro l’Italia dai "troppi immigrati illegali", la soluzione proposta: "Deportazioni di massa"

Laurea in Scienze della Comunicazione all’Università di Palermo. Giornalista professionista dal 2006. Approdato a QuiFinanza e Virgilio Notizie dopo varie esperienze giornalistiche fra Palermo e Milano. Si interessa principalmente di cronaca, politica ed economia.

Greg Bovino detta l’agenda alla politica italiana e lo fa a suo modo, cioè puntando sulle deportazioni di massa per contrastare l’immigrazione clandestina. Bovino è stato il volto delle operazioni dell’Ice a Minneapolis, prima di essere rimosso a causa delle polemiche derivate dai suoi modi giudicati eccessivi anche dai Repubblicani. L’ex funzionario ha così deciso di andare in pensione.

Gregory Bovino sull’Italia

Greg Bovino è stato intervistato dal quotidiano La Repubblica a margine della conferenza Cpac.

L’ex funzionario Usa ha invitato il Governo italiano ad adottare misure drastiche, come “la deportazione di massa”.

ANSA

“Non ci sono alternative. Gli illegali devono essere cacciati, altrimenti a pagare saranno i cittadini obbedienti alla legge”, ha assicurato Bovino.

Bovino contro gli immigrati irregolari

Il motivo: secondo lui in Italia “ci sono troppi immigrati illegali, che fanno del male ai cittadini”. “È un dato di fatto”, ha garantito.

“La sicurezza è il primo diritto delle persone rispettose della legge. Quando viene negata, è inevitabile che si risentano e chiedano di intervenire. I cittadini italiani hanno il diritto di essere protetti, come quelli americani e di tutto il mondo”, ha aggiunto l’ex super poliziotto.

Secondo il Bovino-pensiero, qualora l’Occidente non volesse schiacciare il bottone della remigrazione potrebbe seguire la strada della “Svezia” che era “un paradiso, dove tutti vivevano in sicurezza”.

Ma “ora è diventata la capitale mondiale degli stupri commessi dagli illegali. Mi dispiace per i suoi cittadini, ma è ovvio che così non è possibile andare avanti”.

Cosa fa oggi Greg Bovino

Greg Bovino, da capo della U.S. Border Patrol, era stato inviato a Minneapolis per coordinare le azioni dell’Ice. Venne poi rimosso al culmine delle polemiche per la morte di due cittadini americani, Renée Good e Alex Pretti, durante operazioni condotte dai suoi uomini.

Ripensando al suo passato recente, Bovino si è espresso in questi termini: “Ho fatto il mio dovere. Il mio unico rimpianto è che avremmo dovuto arrestare e cacciare più illegali. È possibile immigrare negli Stati Uniti, ma bisogna farlo nel rispetto delle leggi”.

Il pensionato Bovino è stato intercettato da Repubblica mentre si aggirava per i corridoi della conferenza Cpac (Conservative Political Action Conference) e mentre attendeva di rilasciare un’intervista all’emittente conservatrice Newsmax. La sua presenza alla conferenza lascerebbe supporre un possibile interesse al mondo della politica.