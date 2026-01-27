Greg Bovino via da Minneapolis, Trump lo silura e gli spegne i social: c'entra la lobby delle armi

Laurea in Scienze della Comunicazione all’Università di Palermo. Giornalista professionista dal 2006. Approdato a QuiFinanza e Virgilio Notizie dopo varie esperienze giornalistiche fra Palermo e Milano. Si interessa principalmente di cronaca, politica ed economia.

Cacciato: Gregory Bovino, il capo della Border Patrol e fino a ieri volto della linea dura dell’Amministrazione Usa contro i migranti irregolari su tutto il territorio nazionale, deve lasciare Minneapolis e il Minnesota. Bovino tornerà in California, a fare il suo vecchio lavoro, dove è responsabile di El Centro. Trump gli ha inoltre inibito l’accesso ai social network. La decisione arriva dopo la morte del manifestante Alex Jeffrey Pretti, che segue quella dell’attivista Renee Good. Nelle strade di Minneapolis la tensione è pronta a esplodere. E cambia anche la guida del dipartimento per la Sicurezza interna: via Kristi Noem, in arrivo Tom Homan.

Trump cerca di placare gli animi a Minneapolis

L’Amministrazione Trump cerca ora la de-escalation per uscire dalla crisi di Minneapolis, città in cui le proteste si moltiplicano e in cui migliaia di cittadini si sono organizzati in ronde contro l’Ice e contro la Border Patrol, nonostante le temperature artiche, armati di cellulare.

La decisione segue una spaccatura nei Repubblicani, con molti esponenti preoccupati dalla velocità con la quale la Casa Bianca ha sposato in toto la versione dell’Ice in merito alla morte di Pretti, accusato di avere estratto una pistola per minacciare gli agenti. Sono diversi i video che contraddicono le versioni ufficiali.

ANSA

E pesa il malcontento di parte dei conservatori, irritati dalle dichiarazioni di alcuni funzionari che hanno messo in discussione il Secondo Emendamento, quello che garantisce il diritto di girare armati.

Lobby delle armi contro Trump

“Il Secondo Emendamento protegge il diritto dei cittadini americani di portare armi durante le proteste, un diritto che il governo federale non deve violare”, ha commentato l’influente associazione Gun Owners of America.

“Portare un’arma da fuoco non è una condanna a morte, è un diritto sancito dalla Costituzione”, ha messo in evidenza il deputato repubblicano Thomas Massie, uno dei maggiori nemici interni di Trump, nel commentare la morte di Pretti.

Pesa poi il caso di Chris Madel, avvocato dell’agente che ha sparato a Renee Good e candidato repubblicano a governatore del Minnesota Madel si dichiara favorevole alla lotta contro l’immigrazione illegale, ma non condivide la piega autoritaria: “Non posso guardare negli occhi le mie figlie se corro come repubblicano mentre si prendono di mira ispanici e asiatici per il colore della loro pelle”.

Via Greg Bovino e Kristi Noem, arriva Tom Homan

Oltre a Greg Bovino, va via anche la ministra per la Sicurezza interna Kristi Noem. Al posto di quest’ultima arriva Tom Homan. È lui che coordinerà Ice e le altre agenzie federali dopo l’uscita di scena di Gregory Bovino e dei suoi uomini da Minneapolis.

Homan non ama i rastrellamenti e i toni sopra le righe, caratteristica di Bovino nelle strade e sui social. Homan privilegia retate più mirate.

Anche Homan ha il pugno di ferro, tanto che è noto come “lo Zar delle frontiere“. È noto per le foto con i bambini ingabbiati. Inoltre non trova disdicevole separare i bambini dai genitori, se uno di essi è un migrante irregolare. Ma ha una caratteristica che può placare gli animi: osserva le leggi alla lettera. La Casa Bianca lo ha scelto per cercare il dialogo con le autorità locali in Minnesota.

La Casa Bianca ha inoltre fatto sapere che il numero di agenti federali anti-immigrazione in Minnesota potrebbe essere ridotto se le autorità locali aumenteranno la cooperazione.

Un portavoce ha aggiunto che gli agenti della Border Patrol non saranno più necessari se Ice potrà “continuare a lavorare pacificamente” con la polizia locale.