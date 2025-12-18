Gregge di pecore travolto sui binari e treni sulla Firenze - Pisa cancellati, stop alla circolazione e disagi

Classe ’88, è giornalista professionista dal 2017. Scrive di cronaca e attualità economico-politica, interessandosi nel tempo di tematiche sociali e sport. Ha collaborato con diverse testate nazionali, con esperienze anche in radio.

Treno travolge oltre 20 pecore a causa dell’invasione dei binari da parte del gregge, con conseguente blocco della circolazione ferroviaria. L’incidente è avvenuto sulla linea Firenze-Pisa nel pomeriggio di giovedì 18 dicembre, provocando la cancellazione di circa una decina di convogli. Sul posto carabinieri e polizia ferroviaria per accertare le responsabilità dei presunti proprietari del bestiame.

Il gregge travolto sulla Firenze-Pisa

Le pecore sono morte nell’impatto con il Regionale 4035, intorno alle 15.10, nel tratto che collega le stazioni di San Miniato e San Romano, in provincia di Pisa. Non si sono registrati feriti.

Il treno, partito da Firenze e diretto a Livorno, è stato bloccato in attesa dell’intervento delle forze dell’ordine e degli addetti della circolazione ferroviaria, riportando un ritardo di oltre un’ora.

Il tratto ferroviario tra le stazioni di San Miniato e San Romano dove è avvenuto l’incidente

Gli accertamenti sull’incidente provocato dalle pecore

Secondo quanto ricostruito finora, l’episodio si sarebbe verificato in prossimità di un passaggio a livello, nei pressi del quale si trovavano alcune persone, probabilmente gli allevatori proprietari del gregge.

I carabinieri e gli agenti della Polfer intervenuti sul posto per fare luce sulle ragioni della presenza delle pecore sui binari, mentre i tecnici di Rfi hanno operato per liberare le rotaie e riportare il traffico ferroviario alla normalità.

I treni in ritardo

L’incidente ha inevitabilmente causato forti disagi ai passeggeri che nella giornata di giovedì 18 dicembre viaggiavano sui convogli in circolazione in Toscana. Una decina di treni regionali sono stati cancellati, ma rallentamenti si registrano anche sull’Alta velocità.

Nell’ultimo aggiornamento delle 18, Trenitalia ha informato che il traffico ferroviario rimane sospeso tra Empoli e Pontendera, con possibili conseguenze sugli orari dei treni AV e Regionali, oltre a limitazioni di percorso e cancellazioni.

Attualmente risulta fermo il convoglio dell’Alta velocità FA 8556 delle 16.20 diretto da Roma Termini a Genova Piazza Principe (20.50).