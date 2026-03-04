Greta De Rosa, intervista alla Annarella di Mare Fuori 6: “Sto costruendo chi voglio diventare”

Con un percorso accademico in Comunicazione, ha scritto di cinema, tv, libri e musica. Ha curato prefazioni e capitoli editoriali, collabora con testate nazionali e gestisce il database di un sito dedicato al cinema.

Ci sono incontri che somigliano a uno specchio. Non riflettono solo un volto, ma una fase della vita, un equilibrio che si sta ancora formando. Per Greta De Rosa, Annarella, il personaggio che interpreta nella serie Mari Fuori 6 (disponibile su RaiPlay e prossimamente su Rai 2) è stata questo: non solo un personaggio da interpretare, ma una presenza con cui misurarsi, una coetanea immaginaria capace di portarla in territori emotivi nuovi. Hanno la stessa età, ma non la stessa storia. Greta cresce in una famiglia che la sostiene, la incoraggia, la accompagna. Annarella, invece, si muove dentro un vuoto affettivo che la spinge a cercare altrove appartenenza e protezione. In quel bisogno ostinato di sentirsi parte di qualcuno si concentra la sua fragilità, ma anche la sua forza. Perché Annarella non è soltanto smarrimento: è determinazione, è desiderio di essere vista, è una ragazza che prova a costruirsi un’identità con gli strumenti che ha. Greta De Rosa la osserva da una distanza consapevole, ma non fredda. Sa che alcune scelte non le appartengono, eppure riconosce in lei emozioni comuni: la necessità di essere accettata, la ricerca di amore, il timore di restare senza una direzione. È qui che il confine tra attrice e personaggio si assottiglia. Non si tratta di sovrapporsi, ma di attraversarsi. A quattordici anni si è ancora in bilico. Non più bambine, non ancora donne. Si sperimenta, si guarda avanti con entusiasmo e con paura, si immagina il futuro come un territorio da conquistare. Greta De Rosa ne parla in quest’intervista esclusiva per Virgilio Notizie con una consapevolezza che sorprende: sa che i sogni richiedono disciplina, che il talento va coltivato, che ogni scelta comporta una rinuncia. Annarella cerca una famiglia. Greta De Rosa la ha, e la nomina spesso. È il suo punto fermo, la sua base sicura. Forse è proprio questa differenza a rendere il loro incontro così significativo: interpretare chi vive una mancanza obbliga a interrogarsi su ciò che si possiede, e a riconoscerne il valore. In fondo, entrambe stanno cercando la stessa direzione: un posto nel mondo. Una attraverso errori e bisogno di appartenenza, l’altra attraverso studio, impegno e determinazione. Due percorsi diversi, la stessa età da attraversare.

Partiamo da Annarella, il personaggio che interpreta in Mare Fuori. In che cosa le somiglia e in che cosa, invece, è distante da lei?

“Annarella è distante da me perché finisce in carcere, mentre fortunatamente io no. Abbiamo però la stessa età e condividiamo molti aspetti, soprattutto legati all’adolescenza. Anche lei vive le prime fasi di questo periodo, proprio come me, che ho 14 anni, e in questo mi sono riconosciuta. Ci sono però differenze importanti. Porta dentro di sé un forte senso di abbandono, che la spinge a cercare continuamente un gruppo, un’appartenenza. Nelle sorelle Sharon e Marika trova una famiglia. Allo stesso tempo è una ragazza molto forte e determinata, qualità nelle quali mi riconosco”.

È stato facile entrare nella mente di una ragazza che vive un senso di abbandono così profondo, considerando che lei ha una famiglia presente?

“Non è stato semplice, perché questa esperienza non mi appartiene: ho una famiglia che mi sostiene sempre. Proprio per questo è stato stimolante interpretare un ruolo così diverso da me. Mi è piaciuto confrontarmi con una realtà lontana dalla mia”.

Ci si diverte anche a interpretare la “ragazza ribelle”?

“Sì, soprattutto nelle scene in cui Annarella si arrabbia molto: sono state intense e divertenti da affrontare”.

Lei è giovanissima ma ha cominciato a recitare qualche anno fa, a scuola. Come è successo?

“A scuola erano attivi corsi pomeridiani di ballo, canto e recitazione. Ho sempre detto a mia madre che da grande avrei voluto fare l’attrice, ma fino a quel momento non avevo fatto passi concreti. Quando ho visto il corso di teatro ho deciso di iscrivermi. Mi è piaciuto così tanto che poi ho frequentato per due anni un corso di recitazione al Teatro Diana. Dopo quel percorso ho sostenuto un provino… ed eccomi qui”.

Che cosa le dava la recitazione?

“Mi ha sempre incuriosito perché mi diverte. Mi piace esplorare, trasformarmi, sperimentare. Con Annarella ho trovato molti punti in comune, ma in futuro mi piacerebbe interpretare un personaggio completamente diverso da me, proprio per mettermi alla prova”.

Quando recita si sente più protetta o più esposta?

“Più esposta, decisamente”.

E non le fa paura?

“No. Questo progetto è stato una sfida e un’occasione per mettermi alla prova”.

È al primo lavoro importante. Si sente ancora una studentessa che sogna? E quali sono gli altri desideri?

“Questo resta il mio sogno principale. Però mi piacerebbe anche diventare restauratrice. Frequento il liceo artistico e ho sempre avuto una grande passione per l’arte. Mia madre Ilaria insegna storia dell’arte e mi ha trasmesso molto. Anche mio padre Gianni disegna molto bene. In famiglia c’è sempre stata una forte sensibilità artistica”.

L’arte permette di guardarsi dentro. Qual è la sua paura più grande, da adolescente?

“Non trovare una strada professionale per il futuro. A differenza di molti coetanei penso spesso a ciò che farò da grande, per non restare senza un obiettivo. Per questo immagino sempre alternative, dei piani di riserva. Questo è il mio piano A, ma mi chiedo spesso quale potrebbe essere il piano B. È una riflessione che mi accompagna spesso”.

Se non potesse usare la parola “attrice”, chi è Greta?

“Una ragazza solare e piena di energia. Mi considero un’artista perché sono aperta a diverse forme espressive: mi piace ballare, dipingere, scolpire”.

Annarella vive in maniera intensa la sorellanza. Lei ha fratelli o sorelle? Che legame avete?

“Ho un fratello più piccolo. Siamo molto legati, anche se a volte discutiamo, come capita tra fratelli. La differenza di età, quattro anni, si fa sentire. Nonostante questo, il rapporto è molto forte: la mia è una famiglia molto unita”.

Quali sono i valori principali che le hanno trasmesso i suoi genitori?

“Il valore dell’amicizia, la gentilezza verso gli altri, il rispetto. E anche la libertà: è un principio a cui mia madre tiene molto”.

Che cosa significa per lei libertà?

“Significa essere liberi nel rispetto delle regole, anche di quelle stabilite dagli adulti, ma con la possibilità di scegliere e decidere con la propria testa. Scegliere di recitare ad esempio è stata una mia decisione”.

Sente la responsabilità che questo percorso comporta?

“Sì, è una grande responsabilità. Prima di iniziare, mia madre mi ha raccomandato di essere consapevole e responsabile. Dopo questa esperienza mi sento cresciuta: è stato un vero lavoro e mi ha fatto maturare sotto molti aspetti. Sono anche molto orgogliosa del percorso fatto”.

In che ambito si sente più maturata?

“Nel relazionarmi con gli altri. Non ho mai avuto difficoltà a parlare in pubblico, ma dialogare con gli adulti mi metteva in soggezione. Prima di iniziare questo percorso sarebbe stato più difficile; ora mi sento molto più sicura”.

Che peso attribuisce allo studio?

“Studiare recitazione è stato fondamentale. Senza una solida base teatrale non si va lontano.

Anche lo studio in generale per me è essenziale. Crescere con una madre insegnante mi ha dato grande attenzione per la formazione. Studio molto, non per i voti ma per me stessa, perché credo che l’impegno sia indispensabile. Conciliare set e scuola è stato impegnativo, ma sono riuscita a mantenere una media alta”.

Come hanno reagito i suoi compagni quando hanno scoperto che era nel cast di Mare Fuori?

“All’inizio non ne ho parlato con nessuno, perché non volevo attirare l’attenzione. Quando è uscito il promo l’hanno scoperto e sono rimasti molto sorpresi. Notavano le mie assenze e immaginavano che stessi lavorando a un progetto, ma non sapevano quale. Temevo che potessero pensare a un cambiamento nel mio atteggiamento a causa del possibile successo. Per questo li ho rassicurati: resterò sempre la stessa, indipendentemente da questa esperienza”.

Che cos’è per lei il successo?

“Quello che sto vivendo ora è soprattutto visibilità, non successo. Il successo è un traguardo ancora lontano, un obiettivo da conquistare”.

La spaventa l’idea che le persone possano giudicarla o commentare il suo lavoro, anche in modo negativo?

“Ho sempre pensato che anche le critiche possano essere utili, se costruttive, perché aiutano a migliorare. Per quanto riguarda i commenti più duri, credo che mi scivoleranno addosso. Sono soddisfatta del percorso fatto: ho dato il massimo, mi sono impegnata molto e ho affrontato diversi sacrifici”.

Qual è stato, finora, il più grande per seguire il sogno della recitazione?

“Non si è trattato di rinunce enormi, ma la prima che mi viene in mente è non essere andata nel luogo a cui sono più affezionata, dove trascorro ogni estate. Spesso ho rinunciato anche a uscite con gli amici e a qualche giorno di scuola. Queste sono state le principali rinunce”.

Qual è questo luogo così speciale?

“È un piccolo paese della Puglia, Torre Ovo. Ci vado da alcuni anni con la mia migliore amica e lì ho un gruppo di amici a cui sono molto legata”.

Secondo lei che cosa spinge Annarella a delinquere? Disperazione, bisogno d’amore, ricerca di un futuro diverso? Si è chiesta perché accetta di spacciare insieme a Sharon?

“Annarella è molto giovane e non ha ancora scelto una direzione propria. Segue Sharon, che per lei è una figura materna: l’ha cresciuta come una madre. Non avendo ancora costruito un’identità autonoma, finisce per seguire la strada di Sharon, anche se è sbagliata. Sharon, a sua volta, crede che quella sia l’unica via per sentirsi libera, e Annarella la segue. Credo che lo faccia anche per sentirsi parte di una famiglia, per colmare un bisogno d’amore”.

Annarella, una volta all’IPM, vive anche una forma di infatuazione. L’amore la spaventa? Che significato ha per lei?

“Per me l’amore è sicurezza. Sono fidanzata, ma non mi riferisco solo all’amore di coppia. Penso anche all’affetto per mia madre, che mi ha sostenuta in questo percorso, e per la mia famiglia. L’amore è casa, è un luogo in cui sentirsi al sicuro, protetti”.

Al di fuori della scuola e della recitazione, come trascorre le sue giornate?

“Mi piace uscire con gli amici. Disegno molto, anche su tela, e dipingo per passione. Faccio sport: attualmente frequento la palestra. In passato ho praticato danza aerea sui tessuti e pattinaggio. Ho un grande amore per il pattinaggio, sia artistico a rotelle sia sul ghiaccio. Da piccola ho sempre pattinato ed è una disciplina che mi entusiasma ancora”.

Perché dedica così tanto tempo allo sport?

“Perché mi piace e mi fa sentire bene. Dopo una breve pausa ho scelto la palestra, perché è un’attività che riesco a gestire in autonomia, compatibilmente con gli impegni”.

Che rapporto ha con il suo aspetto fisico? Per interpretare Annarella ha dovuto modificare molto la sua immagine. Che effetto le ha fatto vedersi così?

“Annarella, pur avendo la mia stessa età, appare più bambina. All’inizio è stato strano vedermi con un rossetto molto acceso, che non indosso mai. Ha gusti e riferimenti diversi dai miei, anche perché proviene da una zona di Napoli differente dalla mia, e questo si riflette anche nell’immagine. Le ciocche di capelli sul viso, per esempio, non le porterei mai. Però le accetto, perché fanno parte del personaggio”.

Ha mai avvertito la pressione di conformarsi ai modelli imposti dalla società?

“No. Ho sempre seguito il mio stile, senza adeguarmi alla massa. È un principio che mi ha trasmesso mia madre: restare fedeli a se stessi. Naturalmente, se qualcosa mi piace, la scelgo”.

È in un’età di passaggio: non più bambina, non ancora donna. In che cosa si sente ancora bambina e in che cosa già giovane donna?

“Mi sento ancora bambina perché sono molto legata alla mia famiglia e ho bisogno, soprattutto, del sostegno di mia madre. Senza il suo appoggio non sarei arrivata fin qui. Mi sento già una giovane donna per aver intrapreso un percorso professionale. Per me questo è un lavoro vero e proprio: rappresenta un passo avanti nel mio cammino personale”.

Parla spesso di sua madre. In che cosa pensa di somigliarle?

“In molti aspetti, soprattutto nei modi di fare. Abbiamo la stessa taglia e spesso ci scambiamo i vestiti. Siamo molto legate”.

E con suo padre quali somiglianze riconosce?

“Nel carattere. Da lui ho preso la determinazione e una certa schiettezza. Forse è anche per questo che a volte mi scontro con mia madre”.

Se tra dieci anni rileggerà questa intervista, che cosa spera di pensare della Greta di oggi?

“Probabilmente mi vedrò molto piccola”.

Utilizza i social. Che tipo di contenuti Le piace condividere?

“Condivido momenti della mia vita: viaggi, fotografie, luoghi che visito. Su TikTok pubblico soprattutto video personali”.

Che rapporto ha con i social? Sente il bisogno di controllare continuamente le notifiche?

“No, non ho questa dipendenza. Durante il lockdown, come molti miei coetanei, ho trascorso molto tempo al telefono. Poi ho ridotto gradualmente: è stato quasi un percorso di disintossicazione”.