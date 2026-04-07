Greta Esposito, l’attrice nel film La salita di Massimiliano Gallo: “Recitare per stare insieme e fare”

Con un percorso accademico in Comunicazione, ha scritto di cinema, tv, libri e musica. Ha curato prefazioni e capitoli editoriali, collabora con testate nazionali e gestisce il database di un sito dedicato al cinema.

Ci sono attrici che inseguono il mestiere come una meta, una conquista, un’affermazione. Greta Esposito, invece, sembra averlo sempre abitato. Come si abita una città, una voce, una casa. La recitazione, nel suo racconto in quest’intervista esclusiva per Virgilio Notizie, non è mai un’ambizione esibita né una vocazione trasformata in retorica. È qualcosa che le è cresciuto intorno fin da bambina, tra il coro del Teatro di San Carlo, i laboratori, il teatro di quartiere, la scuola di Davide Iodice e una Napoli che continua a essere il suo centro emotivo, prima ancora che geografico. Ha studiato, si è formata, ha attraversato cinema, televisione e teatro, senza mai smettere di interrogarsi su ciò che resta quando si spengono le luci del set. Forse è proprio questa tensione tra esposizione e riservatezza a rendere Greta Esposito così vicina ad Angela, il personaggio che interpreta in La salita di Massimiliano Gallo, al cinema dal 9 aprile. Il film racconta una pagina poco conosciuta della storia di Eduardo De Filippo, quando, nei primi anni Ottanta, entrò nel carcere minorile di Nisida per portare il teatro ai ragazzi detenuti. In quel luogo sospeso, fatto di dolore, rabbia e possibilità mancate, arrivano anche alcune detenute provenienti dal carcere femminile di Pozzuoli. Angela è una di loro: troppo giovane per il peso che porta addosso, troppo fragile per sembrare davvero pronta alla durezza del mondo, eppure già segnata da tutto ciò che il mondo le ha chiesto di sopportare. Greta Esposito, attualmente alle rese con la tournée teatrale di Malinconico moderatamente felice, ha il raro talento di non proteggersi mai dietro i personaggi. Li attraversa, lasciando che le restituiscano qualcosa. Per questo, parlando con lei, si ha spesso la sensazione che il confine tra vita e recitazione non sia netto, ma poroso. Come se il mestiere servisse soprattutto a conoscersi meglio, a fare pace con le proprie contraddizioni, a restare fedeli a una parte profonda di sé. E forse è anche per questo che, nelle sue parole, il teatro e il cinema non coincidono mai davvero con il successo, con la visibilità o con il riconoscimento. Coincidono, piuttosto, con la possibilità di stare insieme agli altri, di condividere tempo, paure, desideri. Di sentirsi meno soli.

Chi è Angela per Greta Esposito?

“Angela è sicuramente una ragazza della mia età. Nel film non ha un’età definita ma, per me, coincide con la mia. È una giovane che, per trovarsi nel carcere di Nisida e vivere in quel contesto, ha attraversato e continua ad attraversare una condizione di profondo disagio. Però, è proprio all’interno del carcere e di quel gruppo di donne che riesce a trovare una propria dimensione. È la più giovane tra le detenute: vive accanto a donne che hanno trenta o quarant’anni più di lei e questo, forse, racconta già molto del suo vissuto. È una ragazza che si è trovata ad affrontare esperienze molto più grandi di lei, in un’età in cui determinate situazioni non dovrebbero nemmeno esistere”.

La recitazione nella sua vita è arrivata molto presto, praticamente da bambina. Come è avvenuto? È stata un’epifania oppure una lenta presa di consapevolezza?

“No, non è stata un’epifania. Non c’è stato un momento preciso in cui ho capito che avrei voluto fare questo nella vita: è stato un semmai percorso molto organico. Se guardo indietro, faccio persino fatica a considerare vere esperienze di recitazione quelle iniziali. A sei anni non possono esserlo davvero: sono semplicemente esperienze, quasi un gioco. Ripensandoci, c’è la pubblicità dell’acqua Rocchetta che ho girato quando non avevo ancora sei anni. Subito dopo, a sei anni, ho partecipato a Ho sposato uno sbirro, diretta da Carmine Elia… Erano tutte esperienze che iniziavano e finivano lì, spesso grazie a coincidenze fortunate o fortuite: alcune persone mi conoscevano e sostenevano che ero una bambina molto espressiva. Vivevo tutto come un gioco”.

E poi?

“Nel 2007, a sette anni, sono entrata nel coro delle voci bianche del Teatro di San Carlo e ci sono rimasta fino ai diciannove anni. Di fatto, per tutta l’infanzia e l’adolescenza ho vissuto dentro un teatro. Con il coro partecipavamo all’intera stagione operistica. Quando a sei o sette anni si entra stabilmente nel coro di un teatro d’opera, si sale sul palco in modo del tutto inconsapevole. Però è inevitabile che un’esperienza del genere lasci un segno. Per questo parlo di un processo organico: tutto è arrivato da sé. Sono arrivati i laboratori teatrali scolastici, quelli di quartiere, poi la Scuola elementare del teatro di Davide Iodice. Prima ancora c’era stata un’altra esperienza, Forcella Stritt: il Comune di Napoli aveva pubblicato un bando per i ragazzi della zona Tribunali-Forcella. Ho partecipato a quel bando, che riguardava uno spettacolo di cui non si sapeva ancora nulla. Sono stata selezionata perché rispondevo a tutti i requisiti: età, zona di residenza e così via. Abbiamo iniziato un laboratorio con Iodice e solo dopo abbiamo scoperto che era finalizzato alla scelta del cast dello spettacolo diretto da Abel Ferrara, con la direzione artistica di Nino D’Angelo. Ho così cominciato a frequentare la scuola di Iodice, che per me ha rappresentato un passaggio fondamentale. Forse è proprio lì che è maturata una maggiore consapevolezza, anche se è sempre rimasto tutto molto istintivo. Era semplicemente la sensazione che mi piacesse recitare e che volessi continuare a muovermi, ma senza un obiettivo professionale preciso. È stato poi Raffaele Di Florio, che era aiuto regista di Abel Ferrara, a chiamarmi per un provino cinematografico. Sono stata scelta e forse quella è stata la mia prima vera esperienza professionale, seria e consapevole”.

Da lì sono arrivati l’agente, i primi provini e tutto il resto?

“Credo che, da come lo racconto, sia chiaro che si è trattato di un percorso molto naturale, nel quale le esperienze si sono susseguite spontaneamente. Non posso dire di non averle cercate, perché sarebbe ipocrita, ma le cercavo sempre in modo molto istintivo, quasi inconsapevole. Seguivo semplicemente quella direzione. Era la mia realtà, non ne conoscevo altre. E mai altre ne ho cercate: è vero che, subito dopo il liceo, mi sono iscritta all’università ma ho scelto una facoltà legata allo spettacolo. Ho sempre seguito quella strada anche dal punto di vista teorico”.

Ph: Anna Camerlingo / US Film: Zaccaria Communication

Ma c’è stato un momento in cui ha pensato di essere finalmente un’attrice? È arrivato con la prima esperienza professionale oppure dopo?

“No, non c’è mai stato un momento in cui ho pensato che avrei fatto l’attrice per il resto della vita. È difficile da spiegare, ma per me coincide più con una condizione. Lo sono anche quando non lavoro. Sono reduce da due anni di pausa nell’audiovisivo, a eccezione del lavoro fatto per La salita, un ruolo se vogliamo piccolo ma accettato per il legame che ho con Massimiliano. L’ultima esperienza ‘grande’ è stata per la serie Netflix Il Gattopardo ma questi ultimi due anni sono stati pieni di teatro, una dimensione che stavo perdendo tra cinema e televisione: è stato per me anche un ritorno alle origini. Forse proprio in questo periodo è maturata una nuova consapevolezza del motivo per cui tutto questo è iniziato. Quando si lavora nel cinema o nelle serie televisive, si rischia di perdere un po’ il contatto con il senso più profondo di questo mestiere”.

Forse perché si perde il contatto con il pubblico?

“Si perde quell’elemento fondamentale, quella linfa vitale. Credo che in questi due anni l’abbia riconosciuta e ritrovata. Per questo è un momento importante, di grande consapevolezza e riflessione. Però, per me, non coincide mai con l’idea di essere diventata attrice. Non significa prendersi sul serio, ma ritrovare il senso di ciò che si fa”.

Che cosa le ha permesso di comprendere di sé la recitazione, che prima nemmeno immaginava?

“Parlerei di un processo bidirezionale, nel mio caso: la recitazione mi permette di scoprire aspetti di me che non conoscevo, ma allo stesso tempo alcuni tratti della mia personalità mi aiutano a comprendere meglio questo mestiere. È un incontro, uno scambio reciproco tra Greta come persona e Greta come attrice. Sono convinta che le due dimensioni procedano inevitabilmente insieme. È ciò su cui lavoro costantemente, ma in modo molto naturale: non attraverso uno studio teorico o un apprendimento scolastico, ma attraverso qualcosa di vivo. Credo sia fondamentale conoscersi e cercare di essere persone migliori, verso se stesse e verso gli altri, per poter essere attori consapevoli e profondi. Penso che inevitabilmente la persona influenzi l’attore. Molto spesso faccio il percorso opposto: parto da chi sono come persona e, di conseguenza, da chi sono quando recito, piuttosto che partire da chi sono sul palco o sul set per arrivare poi a me stessa. È questo il lavoro che faccio. Quando si lavora a un progetto o a un personaggio, è inevitabile che quel personaggio, se scritto bene, faccia emergere aspetti di sé che prima non si conoscevano. Quando succede, è qualcosa di catartico, quasi magico. Ci sono sicuramente molti lati di me che ho scoperto interpretando alcuni ruoli. Però, nella vita quotidiana, il percorso che faccio è esattamente l’opposto”.

Non ha mai avuto paura che, recitando da così tanto tempo, subentrasse la noia?

“Moltissime volte. Però riesco a superare questa paura perché non faccio coincidere il lavoro con tutta la mia vita. Per me è un bene e, allo stesso tempo, un limite. Certo, avere un’ossessione per questo mestiere può anche essere utile, se resta sana. Però non ci riesco, perché amo così tanto questo lavoro che, se lo mettessi al centro di tutto, finirei per respingerlo. Forse arriverei persino a odiarlo. È un po’ come nelle relazioni: si protegge ciò a cui si tiene. E io proteggo il mio mestiere dalla noia che potrebbe provocarmi. A volte lo tengo quasi a distanza, proprio perché questo poi mi aiuta a ritrovarlo. Nella quotidianità questo significa restare a Napoli, vivere qui, conservare le amicizie di sempre, quelle dell’infanzia, cioè di quando tutto questo ancora non esisteva in modo consapevole nella mia vita. Significa andare nello stesso cinema, nello stesso bar, avere il mio spazio”.

Ha vissuto con Mare Fuori un momento di grande popolarità mediatica. Come lo ha affrontato? Era qualcosa che la spaventava oppure la rassicurava? E come si collegava all’ambizione?

“Quando ho girato Mare Fuori e quando la serie è uscita, il successo non è arrivato subito. Le prime due stagioni non hanno funzionato particolarmente. La serie è andata in onda su Rai 2 e ha raggiunto un pubblico piuttosto limitato, molto diverso da quello che poi avrebbe trovato con Netflix. Abbiamo tutti quanti vissuto una sorta di effetto boomerang: il successo è arrivato molto dopo rispetto a quando ce lo aspettavamo. Era già passato del tempo e non pensavamo più che potesse accadere. Quando poi è arrivata Netflix ed è esploso tutto insieme, è stato molto strano, perché è successo da un giorno all’altro. Però, nella quotidianità, già uscire di casa e vedere le persone del quartiere che mi fermavano perché mi riconoscevano rappresentava una forma di successo. Erano persone che mi conoscevano ed erano felici per me, perché mi vedevano in tv o in piattaforma: è sempre particolare vedere qualcuno che si conosce comparire all’improvviso sullo schermo. Poi è arrivato il successo che travolge davvero: cammini per strada e le persone ti fermano, vai in stazione e ti chiedono una foto. Devo dire che mi ha sempre divertita e non mi ha mai spaventata. Era una situazione che mi divertiva ancora prima di piacermi. Mi piaceva, e mi piace ancora oggi, quando le persone mi riconoscono”.

Dal punto di vista professionale, quanto ha inciso quel successo sul suo percorso successivo?

“Non so fino a che punto Mare Fuori abbia inciso sulle esperienze successive. Subito dopo sono arrivati Qui rido io con Mario Martone, la serie Mental, Delta di Michele Vannucci e Mixed by Erry di Sydney Sibilia. È stato tutto molto travolgente, nel senso che ho lavorato tantissimo. Ma il Covid e il periodo successivo hanno portato sicuramente a una battuta d’arresto. Sarebbe ipocrita, anche in questo caso, dire il contrario. Così come sarebbe altrettanto ipocrita dire che non mi abbia toccata, perché non è vero. Però, per carattere e modo di essere, non sono mai stata ferma: ho sempre altro dentro di me”.

Ovvero?

“C’è un’attività che amo moltissimo, ed è studiare. E pensare che un tempo non mi piaceva affatto. Al liceo non ero una brava studentessa. Ma anche viaggiare. Viaggio moltissimo, l’ho sempre fatto. Non perché queste attività servano a riempire i periodi in cui non lavoro, ma perché sono esperienze che inevitabilmente mi fanno crescere. Fare esperienze e incontrare persone mi arricchisce. Può sembrare retorico, ma quando si sa chi si è, quando dentro di sé c’è un mondo e ci si sente pieni della propria vita, allora si sta bene comunque. Per arrivare a questo serve un passaggio fondamentale: conoscere davvero quella vita interiore, frequentarsi. È molto faticoso, perché non è semplice. Però, quando si inizia a conoscersi e a stare bene con se stessi, c’è una grande bellezza. Sto diventando sempre più grata e riconoscente per ciò che ho, invece di sentirmi tormentata per ciò che mi manca. Anche questo può sembrare retorico, ma è così. Non voglio essere una persona tormentata. Penso che ci sia una sola vita e non voglio passarla a rincorrere obiettivi che forse non arriveranno mai”.

Lei ha conseguito anche un master alla Sapienza in Sceneggiatura, Produzione e Marketing. Che storie le piacerebbe scrivere?

“Semplici, forse anche storie apparentemente banali. Mi piacerebbe scrivere film che avrei voglia di guardare. I film che amo sono quelli in cui, apparentemente, non accade nulla, ma in realtà accade tutto. Andrei verso storie di questo tipo: molto basate sulle parole, su ciò che viene detto e anche su ciò che resta inespresso. Comunque, storie piccole. Storie di quartiere, di periferia, di disagio. Scriverei sempre racconti riconoscibili, nei quali ci si possa ritrovare. Questo non significa necessariamente universali, oppure forse sì: universali proprio nella loro specificità. Sicuramente storie di relazioni e di conflitti”.

Le relazioni sono anche quelle con se stessi. Qual è l’ultimo gesto di tenerezza che Greta ha regalato a Greta?

“Di base c’è sempre un conflitto dentro di me, perché sono fatta così. Ci sono sempre aspetti di me che non mi convincono. Forse perché sono Capricorno. Però non lotto contro me stessa, perché non mi piace. Mi porta a diventare una persona che non voglio essere. Cerco sempre di essere molto onesta con me stessa. Per me significa guardarmi indietro, alla fine della giornata, e sapere di aver fatto ciò che volevo, senza rimorsi o rimpianti. È molto difficile, ma è ciò a cui aspiro. Andare a dormire e potermi dire di aver fatto esattamente ciò che desideravo. Quella, per me, è la carezza”.

Che cosa sogna da artista?

“Quello che sogno, e che spero nel profondo, è molto semplice. Stasera vedrò due miei carissimi amici, Elio Di Pace e Agostino Devastato, persone con cui condivido molto, anche tutto il percorso artistico e di scrittura. Tengo molto a loro perché, prima ancora che colleghi, sono amici. Quello che sogno è avere il coraggio e la forza di prendere iniziativa e fare. Per me il processo artistico, la recitazione, il cinema e la scrittura sono sempre di più un mezzo per stare insieme alle persone con cui mi piace stare, quasi una scusa: uno strumento che mi permette di condividere il tempo con chi desidero avere accanto. Per realizzare tutto questo, anche per fare cinema, in fondo non serve moltissimo. Se non lo si fa per guadagnare o per vivere, ma per il piacere di stare insieme e agire, allora basta poco: una telecamera, qualche luce, dei buoni microfoni. Tutti strumenti che, in qualche modo, si trovano o sono economicamente accessibili. Quello a cui aspiro è avere davvero il coraggio di mettermi in gioco e realizzare progetti senza sovrastrutture, senza dover essere necessariamente finanziata, senza dipendere da tutto il resto. E vorrei avere il coraggio di tornare all’origine, di scendere in strada e fare. So che è possibile, perché ho accanto persone con cui posso e voglio farlo condividendo tempo, idee e vita. Altrimenti, il rischio è che questi possano andare sprecati… Vedo intorno a me sempre più una forma di paralisi e occorre trovare il modo di spezzarla, di superarla, stando insieme e facendo insieme”.