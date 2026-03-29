Greta Ferro, l’attrice si racconta: “L’ambizione è possibilità, e il silenzio a volte è casa”

Con un percorso accademico in Comunicazione, ha scritto di cinema, tv, libri e musica. Ha curato prefazioni e capitoli editoriali, collabora con testate nazionali e gestisce il database di un sito dedicato al cinema.

Greta Ferro parla piano, ma non è mai una voce leggera. Dentro c’è una stratificazione di esperienze, di scelte, di contraddizioni tenute insieme con lucidità. C’è una disciplina imparata presto, un’idea molto concreta dell’ambizione, e insieme una fragilità che non viene nascosta, ma attraversata. Nel suo modo di stare al mondo non c’è mai compiacimento. Piuttosto una continua negoziazione tra ciò che si è e ciò che si cerca di diventare. Tra il bisogno di fare, di costruire, di esserci, e quello, altrettanto forte, di ritirarsi, di proteggersi, di restare in uno spazio proprio. È in questa tensione che si inserisce il suo percorso in Illuminate, la docuserie prodotta da Anele dove nella puntata del 29 marzo in seconda serata su Rai 3, incontra Rosita Missoni. Ma più che un incontro, è una sorta di rifrazione: Greta Ferro osserva Rosita, ma inevitabilmente finisce per riflettersi in lei. Perché in quella storia riconosce qualcosa che le appartiene. La consapevolezza di sé, la capacità di scegliere, ma anche una certa rigidità, quella richiesta interna di essere sempre all’altezza. Un’eredità invisibile che passa spesso attraverso le famiglie, prima ancora che attraverso le carriere. Greta Ferro arriva a questo racconto e a quest’intervista esclusiva per Virgilio Notizie portandosi dietro tutto: il mondo della moda che le ha dato opportunità ma anche etichette, il cinema come desiderio profondo e faticoso, il confronto continuo con il giudizio, il bisogno di trovare un equilibrio nei vuoti che questo mestiere inevitabilmente lascia. Non c’è nulla di lineare nel suo percorso. C’è piuttosto una costruzione progressiva, una presa di consapevolezza lenta, fatta di tentativi, cadute, ripartenze. Anche il suo rapporto con la recitazione non nasce come un’epifania, ma come qualcosa che cresce nel tempo, che prende forma poco alla volta, fino a diventare necessario. E poi c’è il silenzio. Quello che ha scelto, quello che difende, quello che riempie la sua casa e che diventa quasi una forma di resistenza. In un lavoro esposto, instabile, spesso rumoroso, Greta Ferro cerca spazi in cui tornare a sé. Dove l’ambizione smette di essere prestazione e diventa possibilità. Dove il fare lascia spazio all’essere. In questo senso, il racconto di Rosita Missoni non è mai solo un racconto: è un attraversamento. Un modo per interrogarsi su cosa significhi davvero costruire qualcosa che duri. E su quanto, alla fine, conti non tanto ciò che si realizza, ma il modo in cui si rimane fedeli a se stessi mentre lo si fa.

Secondo lei, in che senso Rosita Missoni era “illuminata”?

“Ritengo che Rosita Missoni fosse una donna straordinariamente ‘avanti’. Era profondamente consapevole di sé, delle proprie capacità e degli obiettivi che poteva raggiungere. Tale consapevolezza si traduceva in scelte concrete, anche molto coraggiose. Penso, ad esempio, alla decisione di trasferirsi all’estero, tutt’altro che scontata per una donna della sua epoca. Oppure a gesti che oggi possono apparire iconici, come quello di eliminare il reggiseno alle modelle durante una sfilata. Un gesto che potrebbe sembrare semplicemente audace, ma che racchiude una forte carica di modernità. Rosita Missoni era proprio questo: audace e, al tempo stesso, profondamente moderna”.

C’è stato qualche elemento della sua storia che non conosceva e che l’ha sorpresa, soprattutto sul piano personale?

“Mi ha colpito scoprire quanto fosse una persona molto rigorosa, ad esempio in ambito familiare. Spesso si tende a costruire un’immagine di figure così “illuminate” come se fossero prive di contraddizioni o di tratti più severi. In un certo senso, le si priva della loro dimensione umana. Approfondendo la sua storia e parlando con i familiari, ho invece riconosciuto diverse affinità con la mia esperienza personale. Anche mia nonna Betta, che è ancora in vita, è stata una donna incredibilmente creativa, molto avanti per il suo tempo (ha scalato l’Everest) e capace di risultati straordinari, ma al contempo estremamente rigorosa. A impressionarmi è stato proprio questo aspetto: il fatto che anche una figura così eclettica e innovativa potesse nutrire aspettative molto elevate nei confronti delle persone che la circondavano. È una dimensione profondamente umana, forse anche inattesa, perché restituisce un’immagine più complessa e meno idealizzata. Da qui emergono ricordi che non sempre corrispondono a quelli che ci si aspetterebbe”.

Un aspetto curioso riguarda anche la scelta di affidare a lei il racconto di Rosita Missoni. Si è chiesta perché?

“Sì, me lo sono chiesto. La risposta che mi sono data è che, in realtà, ho conosciuto davvero Rosita durante la realizzazione della serie Made in Italy. Interpretavo Irene, una giornalista in una produzione ambientata negli anni Settanta nel mondo della moda. In quel contesto ho avuto l’opportunità di incontrarla e di osservarla da vicino. Era presente sul set: osservava con attenzione, cercava di comprendere, quasi a voler studiare se stessa mentre la propria storia prendeva forma davanti ai suoi occhi. In un certo senso, ho avuto modo di vivere, seppur indirettamente, una parte della sua vita, con lei accanto. Per questo è plausibile che, dopo la sua scomparsa, si sia ritenuto interessante affidarmi il racconto di un ulteriore capitolo della sua storia”.

Lei ha esordito con una serie sulla moda, si è mossa in quell’ambito e oggi torna a parlarne. Non crede che questo mondo le stia in qualche modo parlando?

“Credo piuttosto che si aspetti un ringraziamento, e lo esprimo spesso. La verità è che la moda mi ha dato moltissimo. Nel cinema, a volte, un percorso di questo tipo viene guardato con diffidenza, come se il passaggio dalla moda alla recitazione potesse intaccare la credibilità di un attore. Per la mia esperienza è stato esattamente il contrario. La moda mi ha garantito indipendenza economica e mi ha offerto la possibilità concreta di avvicinarmi al cinema. Ho studiato, certo, ma nel frattempo mi ha aperto molte porte. Mi ha permesso di viaggiare e di confrontarmi con un ambiente professionale estremamente competitivo, talvolta anche duro. Per questo provo una sincera gratitudine. Tutto ciò che faccio nasce da questo sentimento. È anche giusto riconoscere che avere una certa fisionomia, essere considerati gradevoli, non è un merito ma un dato genetico. Ritengo però di aver saputo trasformare questa condizione in un’opportunità, costruendo un percorso che mi ha portata a realizzare ciò che desideravo fin da bambina: lavorare nel cinema”.

Ha anche studiato economia alla Bocconi: dal punto di vista imprenditoriale, quale ritiene sia stata la vera innovazione di Rosita Missoni?

“Dal punto di vista imprenditoriale, credo che Rosita Missoni avesse uno sguardo estremamente lucido sulle persone. Sapeva riconoscere con chiarezza le proprie competenze e quelle del marito, Ottavio. Possedeva la capacità di andare oltre la dimensione individuale e di costruire una squadra. All’inizio erano in due, ma nel tempo hanno dato vita a una realtà molto più ampia: un sistema organizzato, una struttura complessa. E questo non è affatto scontato. L’imprenditorialità, almeno in parte, è un talento: consiste nella capacità di vedere più lontano degli altri. Rosita Missoni riusciva a tenere insieme tutti i fili di questo progetto, naturalmente insieme al marito, ma con una visione molto forte e coerente nel tempo”.

Entrambe avete vissuto all’estero durante la vostra formazione.

“Mi viene innanzitutto da osservare quanto sia straordinario che una donna della sua epoca viaggiasse all’estero e parlasse lingue straniere: non era affatto comune, mentre oggi appare molto più accessibile. Per quanto mi riguarda, sono andata in Cina dopo il liceo, con l’idea di vivere un’esperienza internazionale. In realtà avevo già avuto occasioni simili grazie a mia madre, docente universitaria: durante i suoi periodi di ricerca negli Stati Uniti, a Philadelphia, portava sempre con sé me e mia sorella. Questo mi ha permesso, fin da piccola, di entrare in contatto con contesti molto diversi, scuole multiculturali e realtà lontane da quella di origine. Il passaggio da Campobasso, la mia città, a Philadelphia è stato significativo: inizialmente tutto appare estraneo, ma è un’esperienza che amplia profondamente lo sguardo”.

È anche un’esperienza destabilizzante, in un certo senso.

“Più che destabilizzante, la definirei molto intensa. Si sviluppa una forte capacità di adattamento, in una fase della vita in cui si è comunque protetti dalla presenza della famiglia. Allo stesso tempo, ci si allontana dagli amici e dai punti di riferimento, ritrovandosi in un ambiente completamente nuovo. È un’esperienza che lascia un segno, ma in senso formativo”.

Come è nata, allora, la scelta di studiare un anno in Cina?

“È nata dal desiderio di vivere un’ulteriore esperienza all’estero, in un contesto ancora più distante da quelli già conosciuti. Devo però precisare che non era la mia prima scelta: ero attratta dal Sudafrica, dal Sud America o anche dal Nord Europa, dalla Svezia. Mia madre, con grande determinazione, mi ha invece indirizzata verso una decisione diversa. Riteneva che imparare il cinese potesse offrire maggiori opportunità professionali e mi ha convinta che quella fosse la destinazione più utile. A quel punto ho accettato e sono partita. Si è rivelata però un’esperienza molto più complessa rispetto alle precedenti. La distanza culturale è molto marcata e, anche quando la si comprende, viverla in giovane età rende tutto più intenso, soprattutto nelle situazioni difficili. Si accumula un bagaglio importante, non sempre positivo, ma certamente formativo. Di certo, è un’esperienza che ha contribuito a definire la persona che sono oggi. Sono contenta di averla vissuta, anche se nel tempo ho dovuto rielaborarne alcuni aspetti. Avevo anche imparato il cinese, che oggi però non parlo più”.

Quando parla di situazioni difficili, a cosa si riferisce esattamente?

“Si tratta di una differenza culturale che incide profondamente sull’organizzazione della vita quotidiana, ben oltre lingua e abitudini. Vivevo tra una famiglia ospitante e un collegio, situato a un’ora dalla città. Durante la settimana soggiornavo nel dormitorio, condividendo gli spazi con altri studenti. L’ambiente era molto rigido, con un’impostazione quasi militare. Le attività quotidiane seguivano regole precise: ad esempio, il letto doveva essere sistemato in modo impeccabile. Dormivo su una struttura in legno con un materasso molto sottile. Non c’erano lavatrici, quindi anche le lenzuola venivano lavate a mano. Inoltre, nella zona in cui mi trovavo non era presente il riscaldamento, per cui si viveva costantemente a basse temperature. Anche l’accesso all’acqua calda era limitato. A queste condizioni si aggiungevano norme molto rigide nella vita scolastica”.

Già questo appare molto impegnativo.

“A queste condizioni, in realtà, ci si abitua. Il freddo è forse l’aspetto più difficile da dimenticare, ma non è quello più complesso. Le difficoltà maggiori riguardavano altri aspetti. In un caso, uno studente si tolse la vita a causa della pressione scolastica. Il sistema educativo è estremamente competitivo: tutto è orientato al Gao Kao, l’esame di Stato che determina l’accesso all’università e, di conseguenza, il futuro professionale. Gli studenti vivono una condizione molto diversa dalla nostra, con spazi ridotti per la vita personale. Quando si verificò quell’episodio, mi colpì il fatto che l’attività scolastica proseguiva senza interruzioni e che nessuno discuteva di quanto avvenuto”.

E nella famiglia ospitante?

“Anche in quel contesto la situazione era complessa. La famiglia era molto severa e il padre adottava atteggiamenti violenti nei confronti del figlio più piccolo, un bambino di sette anni, anche per motivi legati allo studio. Si trattava di un modello educativo estremamente rigido, un’impostazione molto dura, che non comprendevo e che ho faticato a metabolizzare. Oggi riesco a raccontarlo con maggiore distacco, ma si è trattato di un’esperienza molto intensa, lontana da ciò a cui siamo abituati nel contesto italiano”.

Ci sono stati anche aspetti positivi?

“Sì, senza dubbio. Alcuni membri della famiglia ospitante erano persone di grande dolcezza, espressione di una Cina più tradizionale. All’inizio la comunicazione era difficile, perché non parlavano inglese e io non conoscevo ancora il cinese. Nonostante questo, riuscivano a trasmettere un forte senso di accoglienza. Il loro modo di esprimere affetto passava attraverso il cibo: cucinavano con grande cura e offrivano continuamente nuove pietanze. Rifiutare sarebbe stato considerato scortese, quindi si accettava, anche quando si trattava di sapori molto particolari o si era già sazi. Era un modo diverso, ma autentico, di far sentire qualcuno parte della famiglia”.

Lei aveva già un percorso piuttosto definito: studio, disciplina, formazione. L’incontro con la recitazione che cosa ha cambiato? È stata per lei epifania o presa di consapevolezza graduale?

“Direi presa di consapevolezza progressiva di un’epifania. Fatico a credere nelle rivelazioni improvvise: anche quando sembra esserci un momento decisivo, alla base c’è sempre un percorso precedente. Nel mio caso, già da bambina manifestavo interesse per il teatro. Un ruolo fondamentale lo ha avuto mia nonna Betta. È la persona più creativa della mia famiglia ed è quella con cui ho trascorso più tempo durante l’infanzia. Passavo lunghi periodi con lei, che è una donna molto colta e brillante. Inventava storie, me le raccontava e mi coinvolgeva nella realizzazione di piccoli spettacoli teatrali in casa. Utilizzavamo i suoi abiti, costruivamo vere e proprie fiabe. Recitavo, ma mi occupavo anche della regia: coinvolgevo mia sorella, i miei cugini e altri bambini, anche quando non erano particolarmente entusiasti. Mia nonna è stata determinante: non so se abbia generato questa inclinazione o semplicemente contribuito a farla emergere, ma la sua influenza è stata centrale. In seguito, durante gli studi alla Bocconi, attraversavo un periodo di insoddisfazione: non sentivo di appartenere a quell’ambiente. Proprio di fronte all’università si trova la scuola di recitazione Paolo Grassi, e decisi di iscrivermi a un corso serale di recitazione. Terminavo le lezioni in università e mi spostavo lì. Parallelamente avevo iniziato a lavorare nella moda e, grazie a quell’esperienza, si è presentata l’opportunità di partecipare a un cortometraggio. Ho insistito molto con la mia agenzia per poter prendere parte al progetto, che era legato ad Armani”.

Che cosa ha trovato nella recitazione?

“Un senso di libertà. Può sembrare una risposta prevedibile, ma in parte è così. Considero questo lavoro un dono: offre la possibilità di raccontare storie e, talvolta, di influenzare lo sguardo delle persone sugli altri e sul mondo. Anche suscitare un’emozione – far ridere, commuovere o riflettere – ha un valore enorme. Quando mi emoziono davanti a un film, percepisco un cambiamento reale, anche profondo. Ciò che vediamo e ascoltiamo incide sulla nostra mente. Da questo punto di vista è una professione privilegiata, anche se esistono molte difficoltà che spesso restano invisibili. All’esterno si vede soprattutto l’aspetto più esposto, ma non il percorso che lo precede”.

Cos’è per lei l’ambizione?

“Sono cresciuta in un contesto in cui l’ambizione è legata soprattutto al lavoro e all’impegno. Ho sempre visto i miei genitori dedicarsi con grande determinazione ai propri obiettivi, e anche a me è stato richiesto di fare altrettanto. Per me il risultato non rappresenta un punto finale, ma un passaggio che apre nuove possibilità. Il desiderio di fare di più, di lavorare su un set, di raccontare storie e mettermi alla prova nasce anche da questo. Trovo molto affascinante anche il processo di esplorazione personale che precede la costruzione di un personaggio. Dare vita a un’identità, che sia positiva o negativa, è un’esperienza complessa e stimolante. In questo senso, l’ambizione coincide con la crescita continua e con la possibilità di aprire nuove strade, più che con il raggiungimento di una meta definitiva”.

Non ha mai temuto che l’ambizione potesse trasformarsi in ossessione?

“No, nel mio caso non è accaduto. Credo dipenda molto dagli esempi ricevuti. Ho visto la mia famiglia ottenere risultati importanti senza mai perdere equilibrio o autenticità. Sono sempre rimasti persone concrete. Questa educazione ha inciso molto. Quando i miei lavori vengono riconosciuti e le persone mi fermano, provo ancora una certa difficoltà: non è una dimensione che mi appartiene del tutto. Se avviene con discrezione è piacevole, ma questa professione comporta inevitabilmente anche una componente legata all’ego, che non è quella che cerco. Mi riconosco di più in una dimensione semplice, fatta di quotidianità e tranquillità. Non ho ancora del tutto imparato a gestire quella visibilità, ma sono convinta che il mio modo di essere dipenda proprio dagli esempi ricevuti: rappresentano per me la dimostrazione di quanto si possa lavorare con dedizione, anche affrontando sacrifici significativi, senza perdere la propria identità”.

Forse è proprio questo l’equilibrio: non lasciarsi definire da ciò che si raggiunge, anche perché spesso è transitorio. C’è poi un altro aspetto del suo lavoro: la discontinuità. Un attore, a differenza di altre figure artistiche, dipende dalle occasioni. Come vive i momenti di pausa tra un lavoro e l’altro?

“È una dimensione che sto ancora imparando a gestire. All’inizio, dopo la mia prima serie, non ero preparata a quel vuoto. Ne ho risentito molto, anche sul piano personale, e ho intrapreso un percorso di analisi. Il passaggio è brusco: per mesi si lavora ogni giorno sul set, immersi in un ritmo costante, e poi improvvisamente ci si ritrova senza una struttura, in iena depressione. È stato difficile imparare a organizzare quel tempo, soprattutto in assenza di un obiettivo esterno. Avere orari e responsabilità aiuta; nel cinema, invece, questa continuità non esiste. Oggi ho trovato un equilibrio migliore. Dedico quel tempo ad attività che mi interessano: seguo corsi, leggo, sviluppo idee. Avevo iniziato a scrivere un progetto con un amico, un film ambientato in Molise, e mi piacerebbe riprenderlo. Il Molise, tra l’altro, sta sviluppando una propria Film Commission, e sarebbe interessante valorizzarlo anche attraverso il cinema. I film possono contribuire a portare attenzione su territori meno conosciuti. Adesso riesco a vivere questi momenti di vuoto in modo più costruttivo e li considero anche un’opportunità per coltivare la mia dimensione artistica”.

Se oggi potesse parlare alla Greta degli inizi, che cosa le direbbe di non sottovalutare?

“Le direi di non sottovalutare il privilegio di lavorare su un set. Non è affatto scontato. Le suggerirei di cercare, per quanto possibile – pur nella complessità di quel contesto – di vivere ogni giornata con la massima intensità”.

Anche perché non dipende solo da lei…

“Esattamente. È un lavoro che comporta grandi responsabilità: il contributo di ciascuno incide su quello degli altri. Si tratta di una macchina complessa, anche dal punto di vista economico. Mi è capitato, ad esempio, di lavorare anche in condizioni fisiche difficili: non ci si può permettere di venire meno agli impegni”.

Le sue origini. In che senso si sente profondamente molisana?

“Il Molise continua a ricordarmi la mia dimensione umana. Il rapporto con le persone, per me, è fondamentale. Ritengo sia una grande fortuna poter lavorare in questo ambiente mantenendo radici così solide. Trascorro spesso le estati in Molise, a Termoli. Frequento il borgo, incontro gli amici, oppure mi concedo momenti di solitudine. È un luogo che offre silenzio, ma anche una socialità autentica ed equilibrata. È per me un contesto in cui posso mettermi a nudo, uno spazio in cui riesco a liberarmi dalle aspettative, sia quelle esterne sia quelle che percepisco interiormente. E questo, per me, è essenziale”.

Nel suo contesto professionale, quanto incide il giudizio? Considerando che il suo percorso si sviluppa tra Italia ed estero e che il giudizio proviene sia dagli addetti ai lavori sia dal pubblico, ha imparato a tutelarsi?

“È un processo ancora in corso. Posso dire di aver fatto progressi: oggi riesco a prendere le distanze con maggiore facilità, e questo è uno strumento molto efficace. Il giudizio, tuttavia, mantiene un certo peso, soprattutto quando si ha la percezione che possa limitare alcune scelte. Non so se si tratti di una condizione reale o di una mia interpretazione. Se davvero esistesse un giudizio capace di ostacolare ciò che amo fare, sarebbe un limite significativo. In questi casi mi interrogo anche sulla possibilità di non comunicare sempre nel modo più efficace. Lavoro molto su me stessa, ma arriva anche il momento di definire un confine e affermare la propria identità, accettando che non sempre si sia noi quelli sbagliati. Esiste un momento in cui è necessario fermarsi e stabilire un limite. Superata quella soglia, quella in cui si può mandare qualcuno a farsi benedire, si sperimenta una sensazione di leggerezza molto positiva”.

Se la sua stanza potesse descriverla, che immagine restituirebbe?

“Più che alla singola stanza, penso alla mia casa nel suo insieme. È uno spazio ricco di piante e animali (i suoi due gatti accompagnano l’intervista, ma c’è anche un cane e il desiderio di allargare ulteriormente la ‘famiglia’, ndr), elementi che riflettono ciò che amo. È un luogo silenzioso: al di là dei rumori occasionali, si percepiscono soprattutto i suoni della natura. L’ho scelto proprio per questa caratteristica. Per me rappresenta un rifugio. Allo stesso tempo è uno spazio accogliente, frequentato da molte persone: un punto di incontro fatto di relazioni e confronto. È caratterizzato da colori, verde, opere e oggetti scelti con cura. Credo che esprima il mio desiderio di equilibrio tra tranquillità e creatività. Mio padre, quando viene a trovarmi, osserva che sembra la casa di un’artista. In effetti mi piace esprimermi anche attraverso lo spazio in cui vivo: è una forma di espressione visiva e concreta. Amo profondamente l’arte”.

Beh, se l’è chiamata: cosa sogna un artista?

“Probabilmente desidera esprimersi. Trovare sempre un modo per dare forma a ciò che ha dentro. Le modalità possono essere molteplici, ma si tratta di una necessità profonda, quasi una spinta interiore. È la stessa dinamica che muove anche i personaggi: ciascuno è guidato da un bisogno, così come accade nella vita”.

Un bisogno è la tenerezza. Qual è stato l’ultimo gesto di tenerezza nei confronti di sé stessa?

“(Lunghissima pausa di riflessione, ndr). È difficile trovare una risosta veloce. Credo, però, di stare vivendo un momento in cui mi prendo cura di me con continuità. Non saprei individuare un singolo episodio, ma piuttosto una serie di attenzioni quotidiane. Posso dire di provare rispetto e considerazione nei miei confronti, oggi più che in passato. Sono diventata molto selettiva su come uso il mio tempo. E questo lo devo anche alla psicoterapia”.