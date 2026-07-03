Greta Mauro, l’intervista alla giornalista: "L'emozione deve esserci, ma non può diventare spettacolo"

Con un percorso accademico in Comunicazione, ha scritto di cinema, tv, libri e musica. Ha curato prefazioni e capitoli editoriali, collabora con testate nazionali e gestisce il database di un sito dedicato al cinema.

Ci sono volti televisivi che arrivano nelle case degli italiani quasi senza fare rumore. Non hanno bisogno di alzare la voce, di occupare la scena o di trasformare ogni parola in un titolo. Entrano in punta di piedi, ogni mattina, quando il Paese sta ancora cercando il proprio ritmo: la sveglia che suona troppo presto, il caffè sul fuoco, le luci ancora basse nelle cucine, le prime notifiche sul telefono. È in quell’ora fragile, sospesa tra la notte e il giorno, che Greta Mauro accompagna il risveglio degli italiani alla guida di 1Mattina News su Rai 1. Ma sarebbe un errore pensare che la sua sia soltanto una presenza rassicurante. Dietro quella compostezza c’è una professionista che conosce il peso delle parole e, soprattutto, il peso del silenzio. Una giornalista che ha attraversato la cronaca più dura, ha visto città devastate dal terremoto, ha raccontato tragedie, speranze, vite ricostruite e altre irrimediabilmente spezzate. È una donna che ha imparato che l’informazione non consiste nel mettersi davanti alla notizia, ma nel fare un passo indietro affinché siano i fatti, e le persone che li vivono, a occupare il centro della scena. Parlando con Greta Mauro emerge un tratto che oggi appare quasi controcorrente: il rifiuto dell’esibizione. In un tempo in cui la televisione e i social sembrano premiare chi espone continuamente se stesso, Greta Mauro difende un’idea diversa del giornalismo. L’emozione, dice, è indispensabile, ma non può diventare spettacolo. Il conduttore non è il protagonista della storia: è il tramite attraverso cui quella storia arriva al pubblico. È una differenza sottile, eppure decisiva. Significa scegliere ogni giorno di misurare le parole, di trattenere l’ego, di ricordare che la fiducia degli spettatori si conquista con la coerenza molto più che con il consenso. Eppure quella calma che il pubblico vede non coincide con la serenità. Nel corso di questa intervista esclusiva per Virgilio Notizie, Greta Mauro racconta di convivere con un “caos” interiore che non cerca di soffocare, ma di conoscere. Un disordine fatto di dubbi, autocritica, paura di sbagliare e continua ricerca di equilibrio. È forse proprio questa consapevolezza a renderla autentica: non l’assenza di fragilità, ma la capacità di non permettere che siano le fragilità a guidare il suo lavoro. C’è poi un altro aspetto che attraversa il racconto quasi sottovoce, ma che finisce per diventare centrale: il rapporto con le scelte. Quelle professionali e quelle personali. Greta Mauro rivendica un’ambizione che non ha nulla a che vedere con l’arrivismo. Per lei ambire significa crescere, migliorarsi, ripartire ogni volta da zero. Allo stesso tempo, però, rivendica con la stessa fermezza il diritto di avere costruito una famiglia senza considerarla un ostacolo alla carriera. Una posizione che racconta anche quanto il giornalismo, soprattutto per una donna, continui a chiedere equilibri complessi e rinunce che troppo spesso vengono date per scontate. Alla fine dell’intervista resta la sensazione di aver incontrato una professionista rigorosa, ma soprattutto una persona che non ha smesso di interrogarsi. Una donna che continua a dubitare di sé molto più di quanto dubiti del valore del mestiere che ha scelto. Forse è proprio questo il segreto della fiducia che riesce a trasmettere ogni mattina: sapere che dietro ogni notizia esistono persone, e che raccontarle richiede prima di tutto rispetto. Per i fatti, per chi li vive e anche per chi, all’alba, accende la televisione affidandole il primo sguardo sul mondo.

Con Gianpiero Scarpati è alla guida dal lunedì al venerdì di 1Mattina News, un programma che accompagna il risveglio degli italiani. Secondo lei, chi accende la televisione alle sei del mattino cerca soltanto notizie oppure anche qualcuno di cui fidarsi?

“Sicuramente cerca notizie rapide, perché appena svegli si ha bisogno di capire che cosa è successo, ma non ancora di approfondire. Credo, però, che il pubblico cerchi anche volti e voci capaci di accompagnarlo in quell’ora della giornata. La fiducia, in fondo, è il patto che si crea tra un conduttore televisivo e il suo pubblico”.

Perché il pubblico dovrebbe fidarsi di Greta Mauro? Quali sono le sue qualità?

“Spero, innanzitutto, che si fidi di me. Sono sempre molto critica con me stessa e cerco di rimanere il più possibile fedele a ciò che sono, senza tradire chi mi segue da casa. Non mi piace fingere né fare qualcosa che non rispecchi i miei valori, il mio carattere e la mia professionalità. Cerco di essere sempre coerente con me stessa”.

È una predisposizione naturale oppure un senso della disciplina che ha maturato nel tempo?

“No, semplicemente sono fatta così”.

Verrebbe spontaneo pensare che con cotanto padre…

“Cotanto padre, sì ma mi permetta una precisazione, perché è un equivoco che si ripresenta spesso. Mio padre non è Ezio Mauro. Si chiama Valerio Mauro: è un uomo meraviglioso e un grandissimo professionista, dal quale ho imparato moltissimo, ma non è Ezio Mauro, come riporta erroneamente il web. Probabilmente tutto nasce dall’assonanza del cognome, ma tenevo a chiarire questo punto”.

Lei ha attraversato ambiti molto diversi: informazione, cultura, intrattenimento. Se dovesse raccontare Greta Mauro attraverso uno solo dei mondi in cui ha lavorato, quale sceglierebbe?

“Sicuramente l’infotainment. È l’ambito in cui mi riconosco di più, perché unisce l’informazione a una forma di intrattenimento. Anche il programma che conduco oggi ha queste caratteristiche. Mi piace raccontare con il sorriso, ed è un elemento fondamentale del mio modo di lavorare. Mi piace divertirmi mentre svolgo questo mestiere. Ho avuto anche l’opportunità di condurre un programma con la Gialappa’s, nel quale ero semplicemente me stessa mentre loro giocavano con i diversi registri della comicità. Credo che, in fondo, questa sia la mia cifra”.

La televisione era già il traguardo che immaginava quando ha iniziato questo percorso?

“Sì, è sempre stata la strada che desideravo percorrere. Ho iniziato come autrice nei programmi di Rai 3. Una volta entrata in Rai, scrivevo programmi di approfondimento culturale e storico come Correva l’anno ed Enigma. Ho lavorato con Corrado Augias, Paolo Mieli e Andrea Vianello. A un certo punto è arrivata l’occasione con Michele Santoro, che mi ha chiamata a fare l’inviata per Annozero, e da lì il mio percorso è cambiato”.

Che cosa è mutato nel passaggio dal dietro le quinte alla telecamera?

“È cambiato moltissimo, anche perché all’inizio non volevo stare davanti alla telecamera. Mi imbarazzava. Ho sempre adorato il lavoro dietro le quinte e continuo ad amarlo ancora oggi. Una delle esperienze che preferisco è entrare in uno studio, salutare tutte le persone che ci lavorano e respirare il clima della squadra. Per me è fondamentale. Aver fatto l’autrice mi ha insegnato a conoscere davvero tutto ciò che c’è dietro una trasmissione. Non sono una conduttrice che arriva, fa la propria performance e se ne va: conosco il lavoro che sostiene ogni programma e, infatti, continuo a essere anche autrice delle trasmissioni che conduco”.

Che cosa rimane fuori dall’inquadratura? Che cosa il pubblico non vede di Greta Mauro?

“Sicuramente la paura di sbagliare. È un timore che mi accompagna e che spesso si traduce nella tendenza a sottovalutarmi. È un atteggiamento che, arrivata quasi ai cinquant’anni, ho capito di dover abbandonare. Dall’altra parte c’è una leggerezza che forse emerge meno nei programmi che conduco, semplicemente perché in quel contesto devo mantenere un determinato atteggiamento. Nella vita di tutti i giorni, probabilmente, sono più leggera di quanto appaia in televisione”.

Ha usato il verbo ‘sottovalutare’. Quando ha iniziato questo percorso, che cosa ha sottovalutato e che cosa, invece, ha sopravvalutato del mestiere?

“Credo di aver sottovalutato gli ostacoli. Mi sono buttata a capofitto in questo lavoro e, tutto sommato, è stato anche un vantaggio, perché mi ha permesso di affrontare ogni sfida senza lasciarmi bloccare. Se invece penso a ciò che ho sopravvalutato, direi alcune persone. Mi fido molto degli altri e qualche volta mi è capitato di riporre la mia fiducia nelle persone sbagliate”.

Appartiene a quella categoria di giornalisti che separa nettamente i fatti dalle opinioni oppure ritiene che possano convivere?

“No, secondo me devono rimanere distinti. Nel periodo successivo al Covid si è assistito, a mio avviso, a una trasformazione della figura dell’opinionista. Un tempo era semplicemente una persona chiamata a esprimere un punto di vista; oggi, troppo spesso, finisce per essere percepita quasi come un giornalista. Credo che questo non faccia bene all’informazione, perché un’opinione è una cosa, una notizia è un’altra. Le due dimensioni vanno tenute nettamente separate”.

C’è una notizia, nella sua storia professionale, che le è pesato raccontare più di ogni altra?

“Quando lavoravo con Michele Santoro fui mandata a L’Aquila in occasione del terremoto. Rimasi lì per tutta la settimana ed è un’esperienza che non sono mai riuscita davvero a scrollarmi di dosso. Mi vengono in mente anche la tragedia di Rigopiano, quando lavoravo a Matrix, e tante altre vicende terribili che coinvolgevano famiglie e bambini. Se però devo pensare all’episodio che mi ha segnata più profondamente, direi senza dubbio il terremoto dell’Aquila”.

La sera, quando rientrava in albergo, come riusciva a liberarsi delle immagini che aveva visto durante la giornata?

“A L’Aquila era davvero molto difficile. Noi giornalisti dormivamo nelle case delle persone, mentre spesso loro erano costrette a trascorrere la notte nei giardini o addirittura in macchina. Dormivamo vestiti, con la valigia pronta sotto il letto nel caso fosse necessario andare via all’improvviso. Ho dormito anche nelle tende allestite allo stadio dell’Aquila insieme alle persone colpite dal terremoto. Era una situazione molto complessa. Più in generale, quando si fa questo lavoro, non è semplice liberarsi delle immagini e delle notizie più dolorose raccontate durante la giornata. Eppure, in qualche modo, bisogna riuscirci”.

Qual è, invece, la notizia che le ha restituito più fiducia nell’essere umano?

“Sicuramente la solidarietà che ho visto all’Aquila è una delle prime immagini che mi vengono in mente. Mi è capitato di abbracciare molte persone incontrate durante il mio lavoro e, in qualche modo, quei gesti hanno fatto bene anche a me. Sono momenti che restituiscono fiducia. Penso anche a un’altra esperienza: l’anno scorso, durante La Vita in Diretta Estate, ci è capitato di raccontare casi di ragazzi scomparsi che poi venivano ritrovati. Quelle sono davvero belle notizie da dare. Quando una vicenda che sembrava destinata a un epilogo drammatico si conclude nel migliore dei modi, raccontarla è una grande gioia”.

Che ruolo giocano le emozioni mentre è in diretta? Cerca sempre di mantenere il controllo oppure si lascia guidare da ciò che prova?

“L’emozione è fondamentale, deve esserci. Però non deve essere lei a guidare noi. Bisogna entrare in un flusso che permetta di trasmettere al pubblico quello che si prova, senza perdere il controllo. Mi considero al servizio del pubblico e dell’ospite, o della storia che sto raccontando. Nel momento in cui metto al centro me stessa e le mie emozioni, positive o negative che siano, credo di stare facendo un altro mestiere. E forse si perde anche un po’ di autenticità. Mi è capitato, però, un episodio che mi ha sorpresa. Quest’inverno, durante Caffè Italia, la trasmissione che conduco con Pino Strabioli, ho intervistato un ragazzo che si veste da Spider-Man e va nei reparti pediatrici degli ospedali per regalare un momento di leggerezza ai bambini malati di tumore. Lui stesso è affetto da una malattia rarissima. Alla nascita era stato praticamente dato per spacciato; invece, grazie alle cure, alle preghiere e alla straordinaria forza di sua madre, oggi vive, ha più di vent’anni e continua naturalmente a curarsi. Mentre lo intervistavo ho iniziato a piangere. Non me lo aspettavo. Mi hanno colpita il modo in cui parlava di sua madre, la forza che trasmetteva, il coraggio della sua storia e il pensiero rivolto a quei bambini. È stata un’emozione che mi ha anche un po’ imbarazzata, perché mi è capitato di raccontare vicende persino più drammatiche riuscendo a trattenere molto di più quello che provavo. Non mi piace trasformare l’emozione in spettacolo, perché non è questo il nostro lavoro”.

C’è una frase di Nietzsche che mi è sempre piaciuta: «Bisogna avere un caos dentro di sé per generare una stella danzante». Qual era il caos dentro Greta Mauro che ha fatto nascere la sua stella?

“Tantissimo caos. E, in realtà, continuo ad assecondarlo. È una parte di me che ormai conosco e che cerco di governare. A volte ci riesco, altre, come capita a tutti, ne vengo sopraffatta. Il mio lavoro non aiuta, perché ti espone continuamente al giudizio degli altri e questo richiede equilibrio e una buona dose di solidità. Non sempre, però, è possibile mantenersi perfettamente in equilibrio. Eppure quel caos mi piace: non potrei essere diversa da come sono”.

Teme il giudizio degli altri?

“Più che temerlo, a volte lo subisco”.

Lo subisce direttamente oppure attraverso i social, che ormai sembrano essere diventati una sorta di tribunale permanente?

“Anche attraverso i social, ma li frequento poco. Ho capito che non sono un ambiente che riesco a gestire bene e, proprio per evitare di farmi del male, preferisco espormi il meno possibile. Infatti condivido davvero poco della mia vita privata”.

Che rapporto ha, invece, con la parola ‘ambizione’?

“Ho un rapporto molto sano con questa parola. Sono ambiziosa e credo che, quando è sana, l’ambizione sia una qualità. Nel tempo questo termine ha assunto una connotazione quasi negativa, mentre per me ambire significa voler crescere, porsi nuovi obiettivi e migliorarsi continuamente. Sempre rispetto a se stessi, mai a discapito degli altri. Il problema è che troppo spesso l’ambizione viene confusa con l’idea di fare le scarpe a qualcuno, ma non è questo il suo significato. È una sfida con se stessi. Ho sempre nuovi obiettivi e, ogni volta, ho la sensazione di ripartire da zero”.

Ambizione è una parola che spesso viene confusa con arrivismo, ma sono due concetti completamente diversi.

“Completamente diversi. Anzi, le dirò di più: molto spesso gli arrivisti non sono affatto persone ambiziose. Pensano semplicemente di poter prendere scorciatoie. Chi è davvero ambizioso sa quanto sia impegnativo il percorso e sa che bisogna rialzarsi ogni volta che si cade”.

Ha mai avuto paura che questa sua ambizione potesse intralciare la vita privata?

“No, perché non gliel’ho mai permesso. Sono consapevole di aver dovuto fare delle scelte per costruire e portare avanti la vita privata che desideravo. Mi dispiace vedere troppo spesso colleghi e colleghe costretti a mettere da parte la famiglia perché questo mestiere, a volte, sembra non lasciarle spazio. Quando sono rimasta incinta del mio primo figlio mi sono sentita rivolgere parole molto pesanti. Se non fossi stata una donna solida, con una famiglia come la mia alle spalle, valori ben radicati e un marito che mi ha sempre sostenuta, probabilmente ne avrei sofferto molto di più. Però desideravo una famiglia e ho sempre cercato di essere molto presente nella vita dei miei figli. Non mi sono mai pentita di questa scelta. Anzi, se devo avere un rimpianto, è semmai quello di essere stata, a volte, troppo presente nel lavoro”.

L’incubo di ogni intervistatore è il silenzio. Che rapporto ha con il silenzio?

“Ottimo. Anzi, durante un’intervista il silenzio è spesso prezioso. Restando in silenzio davanti a una persona si ottengono, molte volte, risposte migliori rispetto a quando la si incalza senza sosta. Nell’attesa, infatti, arriva spesso la riflessione più interessante”.

In realtà pensavo al silenzio dell’intervistato: quando dall’altra parte arrivano lunghe pause o soltanto risposte a monosillabi.

“Anche in quel caso una soluzione si trova sempre. Facciamo questo mestiere: non possiamo lasciarci spaventare né da un momento di silenzio né da una risposta troppo breve. Dobbiamo trovare il modo di andare avanti e continuare a fare domande”.