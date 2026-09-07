Greta Scarano "porta" i femminicidi al Festival di Venezia, gesto sul red carpet dopo quello di Lorena Isceri

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Greta Scarano, co-conduttrice della Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia, ha deciso di usare il red carpet di The Echo Chamber per denunciare la violenza contro le donne. Non una semplice passerella, ma una performance. Vestita di rosso, con un rossetto si è fatta un segno sulla guancia e ha mostrato il palmo della mano, simbolo universale che indica “stop”. Non è la prima dimostrazione pubblica della sua posizione: durante un photocall ha mostrato un ventaglio sul quale era raffigurata una fetta d’anguria, simbolo della causa palestinese.

Greta Scarano: non una semplice passerella

Greta Scarano porta il tema della violenza contro le donne sul red carpet di The Echo Chamber, film di Andrea Pallaoro in concorso alla Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia. Lo fa utilizzando la passerella non solo per mostrare l’abito rosso.

La sua è una performance di denuncia. È arrivata sul red carpet con un abito del colore simbolo della lotta alla violenza sulle donne e, con un rossetto rosso, si è fatta un segno sulla guancia.

Davanti ai fotografi ha poi mostrato la mano aperta, gesto che universalmente indica “stop” o “basta”. È lei stessa a parlare di un gesto spontaneo, nato dopo aver saputo dell’ennesimo femminicidio. “Sono molto scossa”, ha dichiarato in un servizio per l’ANSA.

Una foto vale più di mille parole

A margine del red carpet della Mostra del Cinema di Venezia, della quale Scarano è co-conduttrice della serata d’apertura e di quella di chiusura, l’attrice ha risposto ad alcune domande.

Ha voluto raccontare il motivo dietro a quel gesto, nato dal fatto che una foto “è più forte di mille cose che io possa dire”. Non un gesto banale, quindi, ma la necessità di manifestare la propria posizione dopo essere rimasta profondamente colpita dalle parole della madre di Lorena Isceri.

Racconta di aver sentito quell’appello e che “non poteva non fare nulla”.

Ha precisato di non voler trasformare la Mostra del Cinema in una tribuna politica personale, ma di aver sentito l’esigenza di prendere posizione.

La presa di posizione

Scarano fa inoltre notare che non è la prima volta che prende una posizione, anche molto forte. Infatti, in un altro momento della Mostra di Venezia ha mostrato un ventaglio con sopra disegnata una fetta di anguria, simbolo della popolazione palestinese che resiste ai bombardamenti israeliani.

“Come sapete bene, ho sempre preso posizione, non ho mai avuto paura di farlo pubblicamente”, ha detto in un incontro in streaming sul suo ruolo a Venezia. Sottolinea come non sia cambiato nulla “neanche adesso che ricopro questo ruolo”.

Sempre per il servizio dell’ANSA, ha aggiunto che nel suo ruolo di co-conduttrice ha deciso di esporsi quando lo ritiene opportuno, soprattutto con l’aria che tira. Il riferimento è politico, in merito alla figura di Roberto Vannacci, il quale sostiene non sia necessaria la formulazione di un reato specifico per l’uccisione di una donna in quanto tale, preferendo parlare di persone “fragili” che vanno protette.