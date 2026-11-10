Greta Speltoni trovata morta nella sua casa di Porcia dai genitori, la 22enne era in camera sua

Laurea in Scienze della Comunicazione alla Sapienza e master in Giornalismo Digitale alla Pul di Roma, è giornalista professionista dal 2007. Ha lavorato come redattore in diversi quotidiani locali e, successivamente, ha ricoperto lo stesso ruolo per siti di informazione nazionali, per i quali ha anche seguito i canali social.

La 22enne Greta Speltoni è stata trovata morta nella sua casa di Porcia, in provincia di Pordenone. È stata la madre della ragazza a lanciare l’allarme dopo aver trovato la figlia riversa sul letto della sua camera. L’intervento immediato degli operatori sanitari non è servito a salvare la vita della giovane. La Procura di Pordenone ha aperto un fascicolo per accertare le cause del decesso.

Greta Speltoni morta a 22 anni a Porcia

Gli accertamenti sulla morte di Greta Speltoni a Porcia sono condotti dai carabinieri, coordinati dal sostituto procuratore di Pordernone. Il ritrovamento del corpo è avvenuto intorno alle 17:45 di venerdì 6 novembre. L’allarme è stato dato dalla madre, che ha trovato Greta riversa sul letto.

Spetterà ora agli inquirenti fare luce sul decesso della 22enne di Porcia e al momento non si esclude alcuna ipotesi.

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Accertamenti in corso sulle cause della morte di Greta Speltoni

A condurre le indagini è il sostituto procuratore Carmelo Barbaro, che dopo un primo sopralluogo ha affidato gli accertamenti di natura medico-legale alla dottoressa Ornella Del Piero. Esami che, secondo quanto riportato dal quotidiano Il Gazzettino, sono stati svolti nella giornata di ieri, lunedì 9 novembre.

A breve, quindi, la salma verrà riconsegnata ai genitori di Greta Speltoni per l’organizzazione del funerale. I carabinieri della stazione di Pordenone, giunti sul posto per i primi accertamenti, hanno raccolto la testimonianza dei genitori e hanno avviato tutte le verifiche del caso.

Al momento gli inquirenti non hanno fornito indicazioni sulle possibili cause del decesso della giovane.

La comunità di Porcia in lutto per la morte di Greta

Greta Speltoni, 22 anni di Porcia era figlia unica. Dopo gli studi al liceo artistico Ernesto Galvani di Cordenons, in provincia di Pordenone, aveva lavorato in alcune località turistiche da stagionale.

Poi ha cominciato a lavorare in altre aziende dei dintorni con contratti a tempo determinato, in attesa della stabilizzazione. La notizia della morte di Greta ha scosso la comunità di Porcia e gli ex compagni di liceo della 22enne.

La data dei funerali di Greta Speltoni, trovata morta venerdì scorso nell’abitazione in cui viveva con i genitori, non è ancora stata resa nota.