Greta Thunberg arrestata a Londra durante la manifestazione per la Palestina, "mi oppongo al genocidio"

Giornalista pubblicista dal 2012. Laureata in Lettere Moderne con esperienze sul web, in radio e tv nazionali. Appassionata di cronaca e politica

Greta Thunberg sarebbe stata arrestata a Londra nel corso di una protesta organizzata da attivisti legati alla causa palestinese. L’episodio sarebbe avvenuto nelle prime ore di martedì 23 dicembre nel centro della capitale britannica, davanti alla sede della compagnia assicurativa Aspen Insurance. L’attivista svedese, 22 anni, sarebbe stata fermata dalla polizia con l’accusa di aver esposto un cartello a sostegno di un’organizzazione classificata come terroristica nel Regno Unito. La scritta esposta sarebbe stata “Sostengo i prigionieri di Palestine Action. Mi oppongo al genocidio”.

L’arresto avvenuto a Londra

Secondo quanto riportato da The Telegraph, Greta Thunberg aveva mostrato il cartello con la scritta durante la manifestazione.

La frase era stampata sul retro di una bandiera palestinese.

ANSA Greta Thunberg partecipa ad una manifestazione pro Palestina a Roma

Le immagini diffuse sui social mostrano l’attivista seduta a terra, a gambe incrociate, mentre alcuni agenti si avvicinano per identificarla e procedere al fermo.

In uno dei video si sente un agente dire che avrebbe rimosso il cartello, invitando poi Greta Thunberg ad alzarsi.

La giovane ha scosso la testa, restando seduta.

La protesta

La manifestazione che ha portato all’arresto di Greta Thunberg si è svolta all’alba, intorno alle 7 del mattino.

Secondo la ricostruzione fornita dalla polizia, due attivisti hanno utilizzato martelli e vernice rossa per imbrattare la facciata dell’edificio di Aspen Insurance.

La vernice sarebbe stata spruzzata tramite estintori modificati.

I due sono stati arrestati con l’accusa di danneggiamento.

L’azione rientra in una serie di proteste messe in atto da attivisti pro Palestina nel Regno Unito.

Negli ultimi mesi, sono state prese di mira aziende e sedi considerate, a vario titolo, collegate a interessi israeliani o al settore della difesa e delle assicurazioni.

Perché Greta Thunberg è stata arrestata

The Telegraph riporta le parole del portavoce della polizia londinese.

Nel comunicato, spiega che l’arresto sarebbe avvenuto per la violazione dell’articolo 13 del Terrorism Act.

Questa norma vieta l’espressione pubblica di sostegno a organizzazioni dichiarate terroristiche.

Palestine Action è stata inserita nell’elenco delle organizzazioni proscritte nel giugno scorso e, in base alla normativa britannica, chiunque manifesti supporto pubblico al gruppo può essere perseguito penalmente.

La polizia avrebbe precisato che Greta Thunberg non era tra le persone inizialmente coinvolte nei danneggiamenti all’edificio, ma che si sarebbe presentata successivamente sul posto ed è stata arrestata per l’esposizione del cartello.

Le autorità avrebbero confermato che la giovane sarebbe stata portata in custodia per ulteriori accertamenti.