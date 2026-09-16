Greta Thunberg contro Ed Sheeran, cantante nella bufera dopo il caso Macklemore: "Palestinesi uniche vittime"

Esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Greta Thunberg, insieme al gruppo Humanti Project, ha criticato fermamente il cantante Ed Sheeran, dopo che il rapper Macklemore è stato escluso dal suo tour per essersi espresso a favore della causa palestinese durante un concerto. Dal canto suo, la superstar britannica ha dichiarato di non c’entrare nulla con la vicenda di Macklemore, scaricando le responsabilità sui promotori del tour.

Greta Thunberg contro Ed Sheeran: il caso Macklemore

L’attivista svedese Greta Thunberg e il gruppo Humanti Project hanno puntato il dito contro Ed Sheeran per il caso che ha coinvolto il rapper Macklemore.

All’inizio di questo mese, mentre faceva da artista di supporto a Sheeran al MetLife Stadium del New Jersey, Macklemore ha gridato “Free Palestine!” e ha detto ai palestinesi che “non sono stati dimenticati”.

ANSA

Ed Sheeran scarica le responsabilità sul promotore del tour

Sheeran ha negato di essere stato lui a decidere l’allontanamento del collega, spiegando che la decisione è stata presa dal promotore del tour.

Nel frattempo, come riporta Times Of Israel, diversi artisti che avrebbero dovuto esibirsi come supporto alla star britannica hanno annunciato di voler abbandonare il tour.

Thunberg: “Ed, qui c’è una sola vittima: il popolo palestinese”

“Ed, qui c’è una sola vittima: il popolo palestinese”, hanno scritto Thunberg e il gruppo di attivisti Humanti Project in un post su Instagram.

Secondo un post pubblicato da Sheeran, nel quale ha sottolineato che la decisione spettava ai promotori, i locali coinvolti nel tour “hanno comunicato che avrebbero cancellato gli spettacoli se lui avesse continuato a sostenere le sue posizioni”.

Finneas (artista noto anche per il suo lavoro insieme alla sorella, la superstar Billie Eilish), gli artisti irlandesi Aaron Rowe e Beoga e Lukas Graham, dalla Danimarca, hanno tutti annunciato di voler abbandonare il “Loop Tour” di Sheeran.

“Questo è un segnale chiaro e inequivocabile del fatto che la coscienza globale è cambiata. La normalizzazione di uno Stato di apartheid e i tentativi di ripulire o giustificare le sue azioni non saranno più tollerati”, si legge nel post condiviso da Thunberg, che già in passato si è più volte scagliata contro Israele per l’operato delle sue forze armate a Gaza.