Greta Thunberg e il racconto della detenzione in Israele, accuse di violenze e abusi: "Mi chiamavano put***a"

Greta Thunberg ha dichiarato che in Israele, quando è stata incarcerata dopo la confisca della nave della Global Sumud Flotilla su cui viaggiava, ha subito violenze e abusi. La giovane attivista svedese ha rivelato i dettagli del trattamento che le hanno riservato i militari israeliani, sottolineando, però, che il suo obbiettivo non è attirare l’attenzione su di sé, bensì sulla popolazione palestinese.

Abusi e violenze, Greta Thunberg accusa Israele

Thunberg ha rilasciato una lunga intervista al quotidiano svedese Aftonbladet. Ha esordito ricordando l’ultima ‘cortesia’ che le hanno fatto i soldati israeliani.

Quando le hanno riconsegnato il trolley che le era stato preso durante la confisca della nave della Flotilla, ha trovato la valigia con sopra la scritta: “Greta pu**ana”. Non solo: sul bagaglio c’era anche il disegno di un pene, schizzi raffiguranti la stella di David e il nastro giallo simbolo degli ostaggi.

ANSA L’attivista Greta Thunberg

“Non si tratta di me o degli altri membri della Flottilla. Ci sono migliaia di palestinesi, centinaia dei quali bambini, che sono detenuti senza processo in questo momento e molti di loro molto probabilmente vengono torturati”, ha sostenuto l’attivista.

Ha aggiunto che quanto è successo a lei “dimostra che Israele, di fronte all’attenzione del mondo intero, può trattare in questo modo una persona bianca e nota con passaporto svedese”. Alla luce di ciò, ha invitato a pensare “a cosa fanno in segreto ai palestinesi”.

Procedendo nel racconto, la ragazza svedese ha rivelato che, sui muri delle celle in prigione, lei e i suoi compagni hanno visto “fori di proiettile con schizzi di sangue e messaggi incisi da prigionieri palestinesi che erano stati lì prima”.

Così Israele ha operato l’abbordaggio delle navi della Flotilla

Thunberg ha spiegato dettagliatamente anche come gli israeliani hanno intercettato le imbarcazioni della Flotilla, affermando che non si scorderà mai le sostanze chimiche rilasciate sulle barche dai droni.

Successivamente c’è stato l’abbordaggio. Le navi con le truppe israeliane, sempre secondo la sua versione, hanno affiancato quelle degli attivisti. E sono sbucati i fucili puntati in faccia.

Dopo la confisca, chi era a bordo della Flotilla è stato condotto al porto di Ashdod. Alla giovane svedese è stato vietato di indossare la maglietta con la scritta “Liberate la Palestina“. Ne ha quindi infilata una arancione con la scritta “Decolonize”.

“Poi – ha proseguito Thunberg – prendo il mio cappello da rana. Quando scendo dalla barca, c’è un gruppo di poliziotti che mi aspetta. Mi afferrano, mi tirano a terra e mi gettano addosso una bandiera israeliana“.

E ancora: “Mi hanno tirato dalla parte opposta rispetto a dove erano seduti gli altri, e ho avuto la bandiera intorno a me per tutto il tempo. Mi hanno picchiato e preso a calci. Poi mi hanno strappato il cappello da rana, l’hanno gettato a terra, l’hanno calpestato e preso a calci”.

L’attivista ha spiegato che alcuni militari avrebbero imparato di proposito degli insulti in svedese, così da poterla umiliare: “Dicevano ‘Lilla hora (piccola pu**ana, ndr)’e ‘Hora Greta (Greta pu**ana, ndr)’ in svedese, che ripetevano di continuo”.

Le violenze sarebbero proseguite, con gli agenti israeliani che hanno collocato la bandiera del Paese accanto alla ragazza: “Quando ha iniziato a sventolare e mi ha toccato, mi hanno urlato ‘Non toccare la bandiera’ e mi hanno dato un calcio nel fianco. Dopo un po’, mi hanno stretto le mani con delle fascette. Mentre ero seduta lì, un gruppo di guardie si è messo in fila per farsi un selfie con me”.

“Ben Gvir gridava ‘siete terroristi” e i giorni della prigionia

Thunberg ha anche raccontato dell’incontro con il ministro di estrema destra Itamar Ben-Gvir: “Gridava: ‘Siete terroristi. Volete uccidere bambini ebrei’. Chi rispondeva urlando veniva preso da parte e picchiato”.

“Venivano gettati a terra e picchiati – ha aggiunto -. Ma io potevo vederlo solo con la coda dell’occhio, perché ogni volta che alzavo la testa da terra venivo presa a calci dalla guardia accanto a me”.

La ragazza svedese ha proseguito dicendo che alcuni funzionari le hanno fatto pressioni affinché firmasse documenti in cui affermava che era entrata illegalmente in Israele. Lei non ha ceduto. Non ha firmato alcuna carta.

Spazio poi ai giorni di prigionia, trascorsi in una cella di circa 15 metri quadrati assieme ad altre 13 prigioniere. “Quando qualcuno sveniva – ha ricordato Thunberg -, bussavamo alle gabbie e chiedevamo un medico. Poi arrivavano le guardie e dicevano: ‘Vi gaseremo’. Sollevavano una bombola di gas e minacciavano di premercela contro”.

A proposito degli incontri avuti con i funzionari, ha sostenuto di essere stata vittima di ‘scherzi’ manipolatori. “Abbiamo offerto ad Hamas di scambiarti con degli ostaggi”, le avrebbe detto un israeliano. Quando Greta ha domandato ulteriori spiegazioni le sarebbe stato risposto: “Stavamo scherzando”.

“Questo non è un genocidio. Fidatevi, se volessimo commettere un genocidio, potremmo farlo”, le avrebbe assicurato un altro funzionario.

L’attacco al governo svedese

Greta e gli altri attivisti svedesi hanno sostenuto che il ministero degli Esteri del loro Paese ha minimizzato gli abusi da loro subiti: “Eravamo insieme e abbiamo raccontato del trattamento ricevuto. Della mancanza di cibo, di acqua, delle percosse. Delle torture. Abbiamo mostrato le ferite fisiche che avevamo – lividi e graffi”.

“Non hanno fatto nulla, hanno solo detto: ‘Il nostro compito è ascoltarvi. Siamo qui e avete diritto al supporto consolare‘”, ha concluso Thunberg, riferendosi ai funzionari ministeriali svedesi.