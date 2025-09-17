Greta Thunberg lascia il direttivo di Flotilla e cambia nave, organizzatori contro giornalista del Manifesto

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Ritardi, intoppi e polemiche hanno finora accompagnato la partenza della Global Sumud Flotilla, la missione indipendente che intende portare aiuti umanitari a Gaza rompendo il blocco navale di Israele. Ora arriva la notizia del passo indietro di Greta Thunberg: l’attivista svedese ha lasciato il direttivo e ha cambiato nave, a quanto pare per contrasti nella “strategia comunicativa”. Dalla Flotilla, uno dei riferimenti della missione ha puntato il dito contro il giornalista de Il Manifesto che ha riportato il fatto, accusando il quotidiano di voler “destabilizzare l’opinione pubblica”.

Greta Thunberg lascia il direttivo della Flotilla

Greta Thunberg ha lasciato il direttivo della Global Sumud Flotilla e si è trasferita su un’altra imbarcazione.

A raccontarlo è l’inviato del Manifesto a bordo della Flotilla, Lorenzo D’Agostino: domenica 14 settembre l’attivista svedese ha trasferito le sue cose dalla Family, la nave che ospita il comitato direttivo della missione, per trasferirsi in un’altra imbarcazione, la Alma.

IPA

La conferma arriva, indirettamente, dal sito ufficiale della missione, dove è scomparso il nome di Thunberg dalla lista dei membri del direttivo.

Il motivo del passo indietro

“Tutti abbiamo un ruolo: il mio non sarà nel comitato direttivo, ma come organizzatrice e partecipante“, ha detto Greta Thunberg in una dichiarazione rilasciata al Manifesto.

Secondo il quotidiano, il passo indietro dell’attivista svedese sarebbe da attribuire a divergenze in seno al direttivo sulle strategie comunicative della Flotilla.

Secondo Thunberg ci sarebbe stata finora una comunicazione troppo incentrata sulle vicende interne della flottiglia e poco, non abbastanza, sulla situazione a Gaza.

A questo sarebbe legato l’abbandono del giornalista e influencer Yusuf Omar, che ha annunciato su Instagram di aver lasciato la Flotilla “per ragioni di strategia comunicativa”.

A quanto pare il suo stile sensazionalista e la copertura allarmista dell’attacco dei droni in Tunisia non sarebbe andato giù a diversi membri del comitato organizzativo.

Attivista della Flotilla contro il Manifesto

Tony La Piccirella, uno degli attivisti della Global Sumud Flotilla che si trova sulla Family, la barca principale della missione, va all’attacco del Manifesto per l’articolo su Greta Thunberg.

All’Adnkronos parla di frasi “estrapolate” per “destabilizzare l’opinione pubblica sulla missione della Flotilla”.

“C’è un comitato direttivo – dice – che prende delle decisioni tecniche e strategiche, Greta non vuole farne parte e le ragioni le sa lei. Si trova comunque sulla Alma, che è una delle due barche principali, e continua a supportare la missione”.

L’attivista nega che Thunberg “abbia abbandonato la missione perché non si parlava abbastanza di Palestina”.

L’attivista svedese, dice, “non si è espressa sulle motivazioni della sua decisione e, quindi, penso che non abbia interesse a dare spazio a queste voci”.

Greta Thunberg, conclude, “non ha abbandonato la missione. Anzi, continua a dire che la supporta e, infatti, sta ancora partecipando”.