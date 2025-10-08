Greta Thunberg replica a Donald Trump sulla gestione della rabbia e fa arrabbiare Israele con un post

Laurea in Scienze della Comunicazione all’Università di Palermo. Giornalista professionista dal 2006. Approdato a QuiFinanza e Virgilio Notizie dopo varie esperienze giornalistiche fra Palermo e Milano. Si interessa principalmente di cronaca, politica ed economia.

Continua il botta e risposta fra Donald Trump e Greta Thunberg in merito alla “gestione della rabbia“. Tutto è iniziato da un messaggio provocatorio del presidente Usa, che l’attivista svedese non ha lasciato cadere nel vuoto. Ma nella diatriba si è inserito anche il governo israeliano: il ministero degli Esteri ha attaccato Thunberg pubblicando un post su X.

Donald Trump prende in giro Greta Thunberg

Greta Thunberg e Donald Trump, la lite continua: tutto è iniziato da uno sfottò del presidente americano ai danni della 22enne svedese.

“È una piantagrane. Ha problemi di gestione della rabbia. Penso che dovrebbe farsi vedere da un medico“, ha detto Trump.

Greta risponde a Trump

Greta Thunberg ha incassato il colpo, ma ha prontamente risposto per le rime: “Ho sentito che ancora una volta Donald Trump ha espresso le sue lusinghiere opinioni sul mio carattere, e apprezzo la sua preoccupazione per la mia salute mentale”.

E ancora: “Accoglierei volentieri qualsiasi consiglio tu possa avere su come affrontare questi cosiddetti ‘problemi di gestione della rabbia’, dato che – a giudicare dal tuo notevole curriculum – sembri soffrirne anche tu“.

Israele attacca Greta Thunberg

Da Israele sono arrivate dure critiche a Greta Thunberg. L’attivista svedese ha espresso sui social solidarietà ai prigionieri palestinesi scrivendo che la loro sofferenza “non è un’opinione, ma un fatto di crudeltà sistematica e disumanizzazione. L’umanità non può essere selettiva. La giustizia non può avere confini”.

Nel post è stata allegata, tra le altre, l’immagine dell’israeliano Evyatar David, tenuto ancora in ostaggio a Gaza.

Il ministero degli Esteri israeliano ha replicato duramente: “L’ignoranza accecata dall’odio è di tendenza: Greta Thunberg ha pubblicato un post sui ‘prigionieri palestinesi’ usando l’immagine dell’ostaggio israeliano Evyatar David, affamato, maltrattato e costretto dai palestinesi di Hamas a scavarsi la fossa”, si legge nel post.

Replica la sorella di Evyatar David

Il post ha attirato anche le critiche della sorella dell’israeliano detenuto da Hamas, Yeela David, che ha commentato: “Bisogna fare delle ricerche prima di pubblicare cose che non si capiscono“.

E ancora: “Nella sesta diapositiva, hai incluso la foto di un ostaggio israeliano che Hamas sta deliberatamente facendo morire di fame!… Quello è Evyatar David”, ha scritto.

“Ogni minuto che non cancelli questo post, diventi sempre più una barzelletta“, ha scritto la donna in un secondo commento. “Imbarazzante“.