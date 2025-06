Greta Thunberg verso Gaza per portare aiuti umanitari con la Ong Freedom Flotilla, l'avvertimento di Israele

Greta Thunberg a bordo della nave umanitaria della Ong Freedom Flotilla Coalition punta Gaza per sfidare Israele e portare aiuti ai palestinesi. La celebre ambientalista è arrivata davanti alla costa dell’Egitto dopo sei giorni di navigazione sulla barca a vela Madleen, salpata da Catania con 12 attivisti e un carico di beni di prima necessità “per rompere il blocco israeliano su Gaza”, nonostante Tel Aviv abbia avvisato l’equipaggio che sarà fermato.

La rotta verso Gaza

Nella rotta verso Gaza, la Ong ha dichiarato che la nave è arrivata di fronte alle coste egiziane e di aver salvato quattro migranti sudanesi che si erano gettati in mare per non essere rimpatriati in Libia.

Le quattro persone sono state trasferite su una nave della missione Frontex della Ue.

La missione di Grea Thunberg e degli attivisti di Ffc

La barca a vela della Ffc è salpata dal porticciolo San Giovanni Li Cuti di Catania l’1 giugno, con l’obiettivo di portare un carico di aiuti umanitari, farina, riso, latte in polvere, kit per rendere l’acqua potabile e medicine, a Gaza.

Tra i 12 attivisti a bordo della Madleen, oltre Greta Thunberg, anche l’attore Liam Cunningham, noto per il ruolo di Davos Seaworth in Game of Thrones, la deputata franco-palestinese del Parlamento europeo Rima Hassan e l’attivista brasiliano Thiago Avila.

"Siamo preoccupati – aveva dichiarato Cunningham prima della partenza – ma le persone di Gaza subiscono questi crimini di guerra molto più di noi e in maniera molto più diretta. Quindi piuttosto che concentrarci sulla paura, ci concentriamo su quello che vogliamo fare e dobbiamo fare, ossia rompere l'assedio e riaprire a un cordone di aiuti umanitari per Gaza".

Nel corso della navigazione l’equipaggio ha denunciato con un video sui social la presenza di un drone in volo sopra l’imbarcazione.

L’avvertimento di Israele

Una delle imbarcazioni della Ong Freedom Flotilla, fondata nel 2010 con l’obiettivo di aggirare i blocchi di Israele su Gaza, è stata colpita da un drone a inizio maggio al largo di Malta, finendo in avaria.

Israele ha già avvertito che se la Madleen continuasse il suo viaggio verso Gaza verrebbe intercettata dalla Marina e fermata prima di avvicinarsi alle acque territoriali del Paese.