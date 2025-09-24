Grignani contro Laura Pausini per la cover di "La mia storia tra le dita", Warner replica alle "vie legali"

Giornalista professionista dal 2012, ha collaborato con le principali testate nazionali. Si occupa soprattutto di cronaca, politica, economia e spettacolo.

Dopo l’annuncio di Gianluca Grignani di ricorrere alle vie legali riguardo alla cover del suo brano “La mia storia tra le dita“, reinterpretato da Laura Pausini, Warner Chappell Music italiana ha comunicato che la nuova versione è stata realizzata solo dopo aver ottenuto tutti i diritti e le autorizzazioni necessarie.

La replica di Warner a Gianluca Grignani

Warner Chappell Music ha dichiarato che le versioni del brano “La mia storia tra le dita“, interpretate da Laura Pausini, sono state realizzate da Gente Edizioni Musicali dopo aver ottenuto tutti i diritti e le autorizzazioni necessarie”.

Con una nota l’etichetta discografica, editrice della cover del celebre brano, ha voluto chiarire la situazione dopo che Grignani aveva annunciato il ricorso alle vie legali.

ANSA

Il musicista Gianluca Grignani

L’autore di “La mia storia tra le dita” si è scontrato con Laura Pausini perché ritiene la cover uno “stravolgimento del testo” rispetto al brano originale.

“Warner Chappell Music italiana auspica di risolvere amichevolmente la questione”, si legge ancora nella nota dell’etichetta discografica.

L’attacco di Gianluca Grignani contro la cover

Secondo Gianluca Grignani, la cover di Laura Pausini del suo brano del 1994 contiene modifiche al testo, senza che l’artista e l’altro autore del brano Massimo Luca abbiano mai concesso permessi scritti per tali alterazioni.

Nel comunicato del legale Giorgio Tramacere si legge che “gli autori Gianluca Grignani e Massimo Luca, a seguito della dichiarazione resa dall’entourage di Laura Pausini secondo la quale ‘le autorizzazioni ci sono tutte e questa storia inizia a essere ridicola’, viste le polemiche che tale comunicazione ha alimentato in rete, smentiscono nel modo più assoluto di aver mai rilasciato alcuna autorizzazione alle modifiche del testo dell’opera”.

Le frasi contestate da Grignani

Gianluca Grignani contesta in particolare la modifica di questo verso de “La mia storia tra le dita”: “E se davvero non vuoi dirmi che ho sbagliato / ricorda un uomo a volte va anche perdonato”.

La rivisitazione nella versione di Laura Pausi recita invece: “E se davvero non vuoi dirmi che hai sbagliato / ricorda a volte un uomo va anche perdonato”.

Secondo l’artista, la frase modificata ribalta completamente il senso del testo, trasformando una richiesta di perdono in un atto d’accusa.