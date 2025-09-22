Grignani tuona contro la cover di Laura Pausini, mai autorizzate modifiche a "La mia storia tra le dita"

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Continua la polemica fra Laura Pausini e Gianluca Grignani attorno alla cover del brano “La mia storia tra le dita”. Gli autori sostengono che non abbiano autorizzato le modifiche del testo e l’aggiunta del verso finale, che secondo loro stravolgono il senso originale. Intanto Pausini replica di avere le autorizzazioni e si preannunciano strascichi legali.

L’attacco di Grignani a Pausini

“La mia storia fra le dita” finirà in tribunale. La polemica legata al brano della discordia fra Gianluca Grignani e Laura Pausini si arricchisce di un nuovo capitolo, con la presa di posizione degli autori della canzone.

Com’è noto, Laura Pausini ha di recente riproposto il pezzo del 1994 in una versione da lei rivisitata, come confermato dall’annuncio della cantante, secondo cui si sarebbero fatte modifiche al testo, seppur con tutte le autorizzazioni necessarie.

Gli autori, Gianluca Grignani e Massimo Luca, invece affermano con fermezza di non aver mai concesso permessi scritti per tali alterazioni. E la questione ora sarà gestita per via legale.

La nota ufficiale

“Gli autori Gianluca Grignani e Massimo Luca, a seguito della dichiarazione resa dall’entourage di Laura Pausini secondo la quale ‘le autorizzazioni ci sono tutte e questa storia inizia a essere ridicola’, viste le polemiche che tale comunicazione ha alimentato in rete, smentiscono nel modo più assoluto di aver mai rilasciato alcuna autorizzazione alle modifiche del testo dell’opera” recita il comunicato del legale Giorgio Tramacere.

“Gli autori Gianluca Grignani e Massimo Luca dichiarano, sin da ora, che non rilasceranno più alcuna dichiarazione in merito e che la questione verrà risolta nelle competenti sedi”.

Le modifiche al brano

Grignani e Luca si considerano parte lesa, in quanto le modifiche apportate da Pausini, oltre che non autorizzate, stravolgerebbero il senso della canzone.

In particolare la polemica è legata al verso che, nella versione originale, recita: “E se davvero non vuoi dirmi che ho sbagliato / ricorda a volte un uomo va anche perdonato”. Pausini, nel suo rifacimento, utilizza al suo posto: “E se davvero non vuoi dirmi che hai sbagliato / ricorda a volte un uomo va anche perdonato”.

La cover di Pausini si chiude con un verso ulteriore, “Ok, te ne vai”, che nel testo originale non era presente nella parte finale, bensì in altre parti del brano.

I cambiamenti riguardano anche le versioni internazionali (spagnolo, portoghese, francese) e non solo quella italiana. Grignani e Luca affermano che non sono stati consultati né informati in anticipo rispetto all’uscita, ma hanno scoperto le modifiche tramite le segnalazioni dei fan.