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Un arresto e un consistente sequestro di droga e denaro in una recente operazione della Polizia di Stato a Grisolia. L’intervento, condotto dalla Squadra Mobile della Questura di Cosenza e dal Commissariato di P.S. “Diamante”, è stato effettuato nell’ambito di servizi di controllo sul territorio dell’alta costa tirrenica, sotto il coordinamento della Procura della Repubblica di Paola.

Operazione antidroga coordinata dalla Procura di Paola

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, nei giorni scorsi le forze dell’ordine hanno intensificato i controlli nell’area tirrenica cosentina, con particolare attenzione ai reati legati agli stupefacenti. L’attività, svolta in costante sinergia con la Procura della Repubblica di Paola, guidata dal Procuratore Capo Domenico Fiordalisi, ha portato a una serie di arresti in flagranza di reato per detenzione e spaccio di sostanze proibite.

Arresto in flagranza a Grisolia: i dettagli dell’operazione

Il 10 luglio 2026, durante una delle operazioni di controllo, gli agenti hanno tratto in arresto a Grisolia un individuo sorpreso nella flagranza del reato di detenzione ai fini di spaccio. Nel corso di una perquisizione domiciliare, all’interno dell’abitazione dell’arrestato, sono stati rinvenuti e sequestrati 89,01 grammi di cocaina, un bilancino di precisione con tracce della stessa sostanza e 2.200 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività illecita.

Sequestro di droga e denaro: il materiale rinvenuto

Durante la perquisizione, gli agenti hanno individuato la sostanza stupefacente ben occultata all’interno dell’abitazione. Il bilancino di precisione, anch’esso sequestrato, presentava residui di cocaina, a conferma dell’attività di pesatura e confezionamento della droga. La somma in denaro, composta da banconote di vario taglio, è stata sottoposta a sequestro preventivo d’urgenza, in quanto ritenuta collegata all’attività di spaccio.

Iter giudiziario e provvedimenti cautelari

All’esito delle operazioni, la Procura della Repubblica di Paola è stata immediatamente informata. L’arrestato è stato inizialmente sottoposto agli arresti domiciliari presso la propria residenza, in attesa dell’udienza di convalida. Il giorno successivo, 11 luglio 2026, il giudice ha convalidato l’arresto e disposto la misura della custodia cautelare in carcere presso la Casa Circondariale di Paola.

IPA