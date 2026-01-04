Groenlandia agli Stati Uniti, la provocazione di una influencer Maga riaccende lo scontro con la Danimarca

Laurea in Scienze della Comunicazione all’Università di Palermo. Giornalista professionista dal 2006. Approdato a QuiFinanza e Virgilio Notizie dopo varie esperienze giornalistiche fra Palermo e Milano. Si interessa principalmente di cronaca, politica ed economia.

Un unico avverbio (“Presto”), accompagnato da una mappa della Groenlandia a stelle e strisce come la bandiera americana. La provocazione social è stata postata su X da Katie Miller, podcaster conservatrice statunitense, volto del mondo Maga. In un altro contesto, il gesto sarebbe stato derubricato a mera provocazione, ma all’indomani dell’invasione del Venezuela, il tweet fa alzare la tensione fra le due sponde dell’Atlantico. Anche perché Miller è la moglie di un pezzo grosso della Casa Bianca.

Groenlandia agli Usa, la provocazione

Katie Miller, la 34enne originaria della Florida, conduce “The Katie Miller Podcast”, uno spazio in cui racconta l’attualità dal punto di vista di una moglie e madre conservatrice.

Su YouTube ha 31.000 follower e su X supera i 170.000. La donna è la moglie di Stephen Miller, vice capo di gabinetto e consigliere per la sicurezza nazionale di Donald Trump, considerato uno dei suoi collaboratori più influenti.

La reazione della Danimarca

La reazione di Copenaghen è arrivata immediatamente: l’ambasciatore danese negli Stati Uniti, Jesper Møller Sørensen, ha risposto pubblicamente ricordando i fondamenti dell’alleanza tra i due Paesi.

“Siamo alleati stretti e dovremmo continuare a lavorare insieme come tali”, ha scritto, sottolineando che la sicurezza degli Stati Uniti è anche la sicurezza della Groenlandia e della Danimarca. Sørensen ha ricordato che la Groenlandia fa già parte della Nato e che Washington e Copenaghen cooperano da tempo per garantire la sicurezza nell’Artico.

Nel suo messaggio, l’ambasciatore ha anche evidenziato l’impegno concreto del Regno di Danimarca nella regione: nel solo 2025 sono stati stanziati 13,7 miliardi di dollari per la sicurezza nell’Artico e nel Nord Atlantico.

Un investimento che, nelle parole di Sørensen, dimostra quanto Copenaghen prenda sul serio la sicurezza comune. Il messaggio si è chiuso con una richiesta netta: “Ci aspettiamo il pieno rispetto dell’integrità territoriale del Regno di Danimarca”.

Donald Trump sulla Groenlandia

Sullo sfondo della polemica aleggia la posizione già più volte espressa da Donald Trump sulla Groenlandia: da quando si è insediato, il presidente ha ripetuto più volte di considerare l’annessione della Groenlandia agli Usa una possibilità concreta.

L’interesse statunitense è motivato sia dalla posizione strategica della Groenlandia nell’Artico, cruciale per le rotte commerciali e per la difesa, sia dalle sue ricchezze minerarie, considerate fondamentali per i settori tecnologici avanzati. Trump ha recentemente nominato Jeff Landry, governatore della Louisiana, come “inviato speciale per la Groenlandia”, un incarico che ha ulteriormente irritato Copenaghen e l’Unione europea.

La Groenlandia è territorio autonomo del Regno di Danimarca. La maggioranza dei suoi circa 57.000 abitanti aspira all’indipendenza da Copenaghen, ma non a diventare parte degli Stati Uniti.

Il governo groenlandese ha definito il post di Katie Miller “irrispettoso”, ribadendo che il futuro dell’isola non si decide sui social network e che i rapporti tra Paesi devono basarsi sul rispetto reciproco e sul diritto internazionale. Oggi, dopo l’attacco al Venezuela, le battute e le provocazioni hanno un peso decisamente diverso.