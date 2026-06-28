Grossa frana in Val Genova, strada bloccata e decine di escursionisti bloccati: la situazione

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Un centinaio di escursionisti sono rimasti bloccati per ore in Val Genova, in Trentino Alto-Adige, a causa di una grossa frana provocata da un violento temporale. Sono stati fatti evacuare con l’intervento dei vigili del fuoco e del soccorso alpino. In corso le operazioni per ripristinare la viabilità, la provincia di Trento fa sapere che la strada di accesso alla valle resterà chiusa fino a domani lunedì 29 giugno.

Frana in Val Genova in Trentino

Sono andati avanti per tutta la notte i lavori per ripristinare la viabilità in Val Genova, in Trentino, interrotta ieri, sabato 27 giugno, da una grande frana provocata dallo straripamento del rio Dosson.

A causa di un violento temporale una massa di rocce e detriti è precipitata sulla strada forestale che collega la Val Genova a Malga Bedole, nel territorio del comune di Strembo.

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L’allarme è stato lanciato intorno alle 16.30, sul posto sono intervenuti i soccorritori del Soccorso alpino e speleologico del Trentino e i vigili del fuoco.

Fortunatamente non ci sono persone coinvolte, non risultano vittime, feriti o dispersi.

Escursionisti bloccati

Circa un centinaio di escursionisti sono rimasti bloccati per ore in alta Val Genova a causa della frana.

Dopo aver trovato temporaneamente riparo nei rifugi in quota, sono stati fatti scendere a piedi, a piccoli gruppi, con l’aiuto dei soccorritori.

Per permettere alle persone di tornare a valle in sicurezza, vigili del fuoco e personale del Soccorso alpino hanno posizionato dei tronchi sopra i detriti trasportati dalla frana.

“Voglio rivolgere un profondo ringraziamento a tutte le donne e gli uomini della macchina della Protezione civile trentina, ai nostri volontari e professionisti che hanno lavorato fin dalle prime ore dell’emergenza”, ha dichiarato in una nota il presidente della Provincia di Trento, Maurizio Fugatti.

“La loro straordinaria prontezza, professionalità e capacità di coordinamento sul campo hanno permesso di gestire una situazione complessa e di consentire il rientro in sicurezza degli escursionisti in tempi rapidi, confermando l’eccellenza e il valore del nostro sistema di protezione civile”.

Quando riapre la strada

La zona è nota per la sua elevata fragilità idrogeologica: più volte in passato è stata teatro di frane e smottamenti, sempre dopo violente ondate di maltempo.

Operai e tecnici hanno lavorato a lungo per rimuovere fango e detriti dalla strada, che è stata riaperta attorno alle mezzanotte, come reso noto dall’amministrazione comunale di Strembo.

L’operazione ha consentito di recuperare le auto e le moto degli escursionisti che erano rimaste in quota.

La strada però resterà chiusa al traffico sia nella giornata di oggi che in quella di domani, lunedì 29 giugno.

La decisione, fa sapere la Provincia di Trento, è stata presa anche in considerazione delle previsioni meteo delle prossime ore.

La Protezione civile del Trentino ha diffusa una allerta meteo gialla per possibili temporali che proseguirà fino a mercoledì.