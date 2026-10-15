Esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Nell’ambito del lotto 4 dei lavori di raddoppio a quattro corsie della strada statale 223 “di Paganico” (E78 Grosseto-Siena), Anas ha completato le operazioni di demolizione del viadotto “Calcinaia”, sulla vecchia carreggiata in fase di ammodernamento. La demolizione è stata eseguita con l’uso di esplosivo sotto la direzione di Anas. Il viadotto sarà ricostruito nell’ambito dei lavori di ammodernamento della vecchia carreggiata e, nella configurazione definitiva, costituirà la carreggiata in direzione Grosseto. Il lotto 4 interessa complessivamente un tratto di 2,8 km e congiunge due tratti già ammodernati tra gli svincoli di Lampugnano e Civitella, in provincia di Grosseto, per un investimento complessivo di 106 milioni di euro.

Nella giornata di martedì si era proceduto con una prima carica di dinamite, che però non era risultata sufficiente alla demolizione del viadotto. Mercoledì le operazioni si sono svolte come da cronoprogramma, con il blocco del traffico lungo il lotto 4 dei lavori di raddoppio a quattro corsie della strada statale 223 ‘di Paganico’, per circa un’ora.

ANSA