Evasione e reiterate violazioni delle prescrizioni imposte dalla misura cautelare sono le accuse che hanno portato all’arresto di un giovane di 31 anni originario della provincia di Brindisi, fermato dalla Polizia di Stato a Grottaglie. L’uomo, già noto alle forze dell’ordine, è stato sorpreso mentre si allontanava dalla propria abitazione, nonostante fosse sottoposto agli arresti domiciliari, per recarsi in un tabacchi del centro cittadino. L’arresto è stato eseguito nelle scorse ore, dopo che le indagini hanno permesso di raccogliere numerosi elementi a suo carico.

Le indagini della Polizia di Stato

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, il personale del Commissariato di Grottaglie ha avviato una serie di controlli mirati dopo aver raccolto diversi indizi riguardanti la condotta del 31enne. L’uomo, già pregiudicato e sottoposto agli arresti domiciliari, avrebbe più volte ignorato le restrizioni imposte dalla misura cautelare, uscendo soprattutto nelle ore serali per incontrare amici e intrattenersi con loro. Queste uscite non autorizzate sono state documentate dagli agenti, che hanno intensificato la sorveglianza nei suoi confronti.

Le precedenti accuse e l’arresto

Il giovane era già stato arrestato nelle scorse settimane perché ritenuto presunto responsabile di diversi reati, tra cui stalking, oltraggio e resistenza a Pubblico Ufficiale. Nonostante la misura restrittiva degli arresti domiciliari, il 31enne avrebbe continuato a violare le prescrizioni, dimostrando una particolare insofferenza verso le regole imposte dall’Autorità Giudiziaria.

Le prove raccolte dagli agenti

Gli agenti del Commissariato hanno acquisito fondati indizi sulla presenza del giovane in un tabaccaio del centro di Grottaglie. Secondo quanto ricostruito, il 31enne si sarebbe recato presso la rivendita di tabacchi per riscuotere una vincita ottenuta con un “gratta e vinci”. Le immagini dei sistemi di videosorveglianza interni ed esterni al locale hanno immortalato un soggetto molto somigliante all’indagato, che dopo aver riscosso la vincita si è allontanato a bordo di uno scooter. Questi elementi sono stati ritenuti sufficienti dagli investigatori per confermare la violazione della misura cautelare.

L’aggravamento della misura cautelare

L’Autorità Giudiziaria, sulla base delle segnalazioni fornite dal Commissariato di Grottaglie, ha disposto l’aggravamento della misura restrittiva nei confronti del 31enne. È stato così disposto il ripristino della custodia cautelare in carcere, in considerazione della spiccata indole criminale e della reiterata inosservanza delle prescrizioni imposte. L’intervento tempestivo degli agenti ha permesso di interrompere una condotta che avrebbe potuto portare a ulteriori reati.

