Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un uomo di 31 anni è stato arrestato a Grottaglie con le accuse di stalking, oltraggio e resistenza a pubblico ufficiale. L’arresto è avvenuto nei pressi dell’abitazione della sua ex compagna, dopo che la donna aveva segnalato la presenza minacciosa dell’ex partner. L’uomo, che non accettava la fine della relazione, è stato trovato in possesso di un coltello a serramanico e diversi attrezzi da carpenteria. L’intervento della polizia è stato reso necessario per fermare i comportamenti vessatori e le minacce rivolte alla donna.

La fonte della notizia

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, il personale del Commissariato di Grottaglie, in provincia di Taranto, ha tratto in arresto un uomo di 31 anni per una serie di reati che vanno dallo stalking all’oltraggio e resistenza a pubblico ufficiale. L’episodio si è verificato nei giorni scorsi, quando la vittima, una donna residente nella cittadina pugliese, ha richiesto l’intervento delle forze dell’ordine dopo aver notato la presenza sospetta dell’ex compagno nei pressi della propria abitazione.

La segnalazione della vittima e l’intervento della polizia

La donna, già da tempo oggetto di comportamenti persecutori da parte dell’ex partner, ha deciso di rivolgersi alle autorità dopo essersi accorta che l’uomo si aggirava nuovamente nei dintorni della sua casa. Secondo quanto riferito dagli agenti, la vittima aveva già presentato numerose denunce nei confronti dell’ex compagno, documentando una situazione di stalking e minacce che si protraeva da settimane. L’uomo, incapace di accettare la separazione, aveva più volte assunto atteggiamenti intimidatori e, in alcune occasioni, era arrivato a minacciare la donna di morte.

L’arresto e la reazione violenta dell’uomo

Quando i poliziotti sono giunti sul posto, hanno individuato il 31enne nei pressi dell’abitazione della ex compagna. Alla richiesta di spiegazioni circa la sua presenza, l’uomo non è stato in grado di fornire una motivazione plausibile. Invece di collaborare con gli agenti, ha iniziato a mostrare un atteggiamento provocatorio e aggressivo, arrivando a tentare uno scontro fisico con le forze dell’ordine. Solo grazie alla prontezza e all’esperienza degli operatori del Commissariato, la situazione è stata riportata alla calma dopo alcuni momenti di tensione.

Il ritrovamento degli oggetti nell’auto

Durante la perquisizione dell’auto dell’arrestato, i poliziotti hanno rinvenuto un coltello a serramanico, oltre a numerosi cacciavite e altri attrezzi da carpenteria. Il possesso di tali oggetti, unito al comportamento minaccioso e alle denunce pregresse, ha contribuito a rafforzare il quadro accusatorio nei confronti dell’uomo. Gli agenti hanno quindi proceduto all’arresto, contestando anche il reato di porto abusivo di arma bianca.

Le accuse

L’uomo è stato arrestato con le accuse di stalking, oltraggio e resistenza a pubblico ufficiale. La sua ex compagna aveva già sporto numerose denunce per i comportamenti persecutori subiti, che avevano generato un clima di paura e insicurezza. L’intervento tempestivo della polizia ha permesso di evitare che la situazione degenerasse ulteriormente, garantendo la sicurezza della donna e mettendo fine a una serie di episodi di violenza e minacce.

IPA