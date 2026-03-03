Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un cittadino rumeno di 37 anni è stato denunciato in stato di libertà dalla Polizia di Stato per il presunto reato di atti osceni in luogo pubblico. L’episodio si è verificato nelle prime ore della notte nel centro cittadino di Grottaglie , dove l’uomo avrebbe compiuto gesti che hanno spaventato numerosi giovani presenti. Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’uomo è stato rintracciato poco dopo nei pressi di un bar, visibilmente ubriaco, e deferito all’Autorità Giudiziaria competente.

La segnalazione e l’intervento della Polizia

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, tutto ha avuto inizio quando il personale del Commissariato di Grottaglie, durante i consueti servizi di controllo nel centro cittadino, ha notato un gruppo numeroso di ragazzi allontanarsi rapidamente da una zona ancora affollata nonostante l’ora tarda. L’insolita fuga dei giovani ha attirato l’attenzione degli agenti, che hanno deciso di approfondire la situazione.

Le testimonianze dei giovani presenti

Avvicinatisi ai ragazzi, molti dei quali minorenni, i poliziotti hanno raccolto le prime dichiarazioni che hanno permesso di ricostruire i fatti. Secondo quanto riferito, un uomo si era aggirato tra i giovani toccandosi vistosamente le parti intime, suscitando paura e disagio tra i presenti. Successivamente, l’uomo si sarebbe appartato dietro un furgone, dove avrebbe continuato a compiere atti osceni.

La ricerca e il rintraccio del presunto responsabile

Dopo aver rassicurato i ragazzi e raccolto tutti gli elementi utili per l’identificazione del sospetto, gli agenti del Commissariato si sono messi sulle sue tracce. Le indagini, supportate dalle numerose testimonianze raccolte sul posto, hanno consentito di rintracciare l’uomo poco dopo nei pressi di un bar situato in una strada secondaria del centro di Grottaglie. Al momento del fermo, il cittadino rumeno è stato trovato in evidente stato di ebbrezza.

L’identità dell’uomo e la denuncia

L’uomo, un cittadino rumeno di 37 anni residente a Grottaglie da alcuni mesi per motivi di lavoro, non ha saputo fornire una spiegazione plausibile per il proprio comportamento. Gli atti sono stati trasmessi all’Autorità Giudiziaria competente e il 37enne è stato deferito in stato di libertà per il presunto reato di atti osceni in luogo pubblico.

IPA