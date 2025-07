Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

È di 3 persone raggiunte da misure cautelari, tra cui un noto esponente mafioso, il bilancio di un’operazione condotta dai Carabinieri a Barcellona Pozzo di Gotto per trasferimento fraudolento di valori aggravato dal metodo mafioso. I provvedimenti sono stati eseguiti oggi, su disposizione del GIP del Tribunale di Messina, nell’ambito di un’indagine coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia. Le misure sono state adottate per contrastare l’ingerenza della criminalità organizzata nel settore degli appalti pubblici a Mazzarrà Sant’Andrea, dove, secondo gli inquirenti, il gruppo avrebbe esercitato un controllo illecito sulle attività economiche locali.

Le indagini e la fonte della notizia

Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, l’operazione ha preso avvio da una complessa attività investigativa che ha permesso di ricostruire il ruolo di un esponente di spicco del cosiddetto “gruppo dei Mazzarroti”, storica articolazione della famiglia mafiosa barcellonese. L’uomo, già condannato in via definitiva e noto come ex collaboratore di giustizia, avrebbe continuato a esercitare la propria influenza nel tessuto economico locale, avvalendosi della collaborazione di 2 fratelli indagati. Le indagini, coordinate dalla DDA di Messina e delegate ai Carabinieri della Compagnia di Barcellona P.G., hanno documentato una serie di condotte finalizzate a eludere i controlli delle autorità e a mantenere il controllo su appalti e attività imprenditoriali nel territorio di Mazzarrà Sant’Andrea.

Le misure cautelari e i soggetti coinvolti

L’ordinanza emessa dal GIP del Tribunale di Messina ha disposto misure cautelari personali nei confronti di 3 persone: 2 in carcere e 1 agli arresti domiciliari. Tra queste figura un esponente storico della criminalità organizzata locale, già noto alle forze dell’ordine, e 2 fratelli, uno dei quali incensurato. Secondo l’accusa, il gruppo avrebbe messo in atto un sofisticato sistema di trasferimento fraudolento di valori, aggravato dall’utilizzo di modalità mafiose, per gestire in modo occulto alcune imprese edili e influenzare l’assegnazione di lavori pubblici nel comune di Mazzarrà Sant’Andrea.

Il modus operandi: controllo degli appalti e intestazioni fittizie

Le indagini hanno permesso di accertare che l’esponente mafioso, insieme a uno dei fratelli indagati, avrebbe gestito di fatto un’impresa edile formalmente intestata al fratello incensurato. Questa intestazione fittizia avrebbe consentito al gruppo di partecipare a gare d’appalto e ottenere l’affidamento di lavori pubblici, eludendo le interdittive antimafia e i controlli previsti dalla legge. I due, secondo gli investigatori, impartivano direttive ai dipendenti, si occupavano delle pratiche amministrative, gestivano i mezzi d’opera e curavano le trattative per l’acquisto di beni strumentali, oltre a occuparsi della ripartizione dei profitti. Parte dei guadagni sarebbe stata trasferita su conti correnti esteri, rendendo più difficile la tracciabilità del denaro.

Il ruolo dell’ex collaboratore di giustizia

L’ex collaboratore di giustizia, grazie alla sua riconosciuta caratura criminale, avrebbe sostenuto l’impresa accelerando la definizione di pratiche amministrative presso gli uffici tecnici del Comune di Mazzarrà Sant’Andrea. Avrebbe inoltre perfezionato l’acquisto di mezzi meccanici, riuscendo a ottenere condizioni economiche più vantaggiose rispetto ad altri imprenditori. In alcuni casi, avrebbe indotto proprietari terrieri ad accettare soluzioni favorevoli per la cessione di fondi all’azienda e avrebbe messo a disposizione terreni di sua proprietà per il parcheggio dei mezzi aziendali.

Le società coinvolte e i sequestri

Nel corso dell’operazione, i Carabinieri hanno eseguito il sequestro preventivo del capitale sociale e del compendio aziendale di 2 società edili con sede a Mazzarrà Sant’Andrea, riconducibili a 2 degli indagati. Sono stati inoltre sequestrati un impianto di frantumazione di inerti, 2 terreni e 8 mezzi d’opera, per un valore complessivo superiore a 500.000 euro. Il provvedimento è stato disposto dal GIP su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia, al fine di impedire la prosecuzione delle attività illecite e tutelare la legalità nel settore degli appalti pubblici.

Le operazioni bancarie e la cooperazione internazionale

Un aspetto centrale dell’indagine ha riguardato la ricostruzione delle operazioni bancarie sospette, grazie anche alla cooperazione giudiziaria con altri Stati dell’Unione Europea. Gli inquirenti hanno individuato una serie di trasferimenti di denaro su conti esteri, finalizzati a ostacolare la tracciabilità dei flussi finanziari e a occultare i proventi delle attività illecite. In particolare, una seconda ditta, già sottoposta a interdittiva antimafia dal 2020 e formalmente intestata all’indagato 36enne, avrebbe continuato a ricevere risorse pubbliche attraverso trasferimenti di denaro provenienti dall’impresa fittiziamente intestata.

Pressioni e intimidazioni per il recupero dei mezzi

Le indagini hanno inoltre documentato la condotta dell’indagato 59enne, che avrebbe esercitato pressioni e intimidazioni per individuare e recuperare mezzi meccanici già appartenuti a un’impresa confiscata a lui riconducibile, e successivamente ceduti ad altri imprenditori. Questo comportamento, secondo gli investigatori, rientra nelle tipiche modalità di azione della criminalità organizzata, volta a mantenere il controllo sulle risorse economiche anche dopo l’intervento delle autorità giudiziarie.

Le garanzie per gli indagati e la fase delle indagini

Come precisato dagli inquirenti, il procedimento si trova attualmente nella fase delle indagini preliminari e i soggetti coinvolti devono essere considerati innocenti fino a eventuale sentenza definitiva di condanna. Il giudizio si svolgerà nel pieno rispetto del contraddittorio tra le parti e delle garanzie difensive, e potrà concludersi anche con la prova dell’assenza di responsabilità in capo agli indagati, nonché con la restituzione dei beni oggi sottoposti a sequestro.

Il contesto territoriale e il contrasto alla mafia

L’operazione rappresenta un nuovo capitolo nella lotta alla criminalità organizzata nel territorio di Barcellona Pozzo di Gotto e nelle aree limitrofe. Le forze dell’ordine, in collaborazione con la magistratura, continuano a monitorare con attenzione il settore degli appalti pubblici e delle attività imprenditoriali, considerati particolarmente esposti al rischio di infiltrazioni mafiose. L’obiettivo è garantire la trasparenza e la legalità, tutelando gli interessi della collettività e delle imprese sane.

