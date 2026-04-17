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Eseguiti due arresti per furto aggravato ai danni di una coppia di anziani a Grugliasco (Torino). L’ordinanza di custodia cautelare in carcere è stata notificata nei giorni scorsi a due cittadini italiani di etnia sinti, già detenuti presso la locale Casa Circondariale, dopo essere stati gravemente indiziati di aver messo a segno un colpo da 21.000 euro.

Il modus operandi: raggiri e travestimenti

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’operazione è frutto di un’attività investigativa che ha permesso di ricostruire nei dettagli la dinamica del furto aggravato avvenuto il 28 gennaio 2026 ai danni di una coppia di anziani residenti a Grugliasco.

Gli investigatori hanno accertato che i due indagati avrebbero agito secondo uno schema ben collaudato di raggiri. Uno dei malviventi si sarebbe presentato alla porta delle vittime fingendosi un addetto comunale incaricato della sostituzione dei contenitori per i rifiuti. Poco dopo, il complice sarebbe intervenuto, spacciandosi per un agente di Polizia, con il pretesto di controllare eventuali ammanchi a seguito di presunti furti avvenuti nel condominio.

Approfittando della confusione e della distrazione dei coniugi, i due sarebbero riusciti a impossessarsi di denaro contante e monili d’oro, per un valore complessivo stimato in circa 21.000 euro.

Le indagini e la svolta

La svolta nelle indagini è arrivata il 31 marzo, quando i due sospettati sono stati arrestati in un’altra circostanza e trovati in possesso di segni distintivi contraffatti. Tra questi, sono stati rinvenuti lampeggianti in uso alle Forze di Polizia, una pettorina dei Carabinieri, una pettorina e due portatessere della Polizia Locale.

La successiva perquisizione e l’analisi degli elementi raccolti hanno consentito agli inquirenti di raccogliere indizi univoci che collegano i due indagati al furto aggravato commesso a Grugliasco.

Ulteriori accertamenti in corso

Le autorità stanno ora svolgendo ulteriori approfondimenti investigativi per verificare se i due arrestati siano coinvolti in altri episodi analoghi avvenuti nella zona. L’attenzione degli inquirenti resta alta per individuare eventuali altre vittime di raggiri simili.

L’appello della Polizia di Stato

La Polizia di Stato ha colto l’occasione per rinnovare l’appello alla cittadinanza, in particolare alle persone anziane, invitandole a non consentire l’accesso in casa a sconosciuti che si presentano come appartenenti a enti pubblici o forze dell’ordine senza aver prima verificato la loro identità tramite i numeri di emergenza ufficiali.

IPA