Gruppo Flacks e l'accordo per l'ex Ilva col governo, cosa cambia in caso di acquisizione per i lavoratori

L’ex Ilva vede la luce in fondo al tunnel. I commissari straordinari del gruppo siderurgico hanno dato il via alle trattative esclusive per l’acquisizione da parte del Gruppo Flacks, fondo di investimenti che fa a capo al miliardario di Manchester Michael Flacks, con sede a Miami. La proposta di accordo sarà poi sottoposta al Governo, che dovrà decidere se dare il nullaosta all’operazione.

La trattativa per l’acquisizione dell’ex Ilva

L’inizio del “negoziato intenso unilaterale” con il Gruppo Flacks è stato rivelato da fonti vicine al dossier di acquisizione dell’ex Ilva, citate da Ansa, sulla base dell’offerta transitoria di un euro per rilevare il gruppo siderurgico e 5 miliardi di investimenti per rilanciarlo.

La proposta del fondo Usa, specializzato in operazioni di risanamento di aziende in difficoltà, era in ballottaggio con l’unica altra offerta relativa all’intero perimetro degli impianti del siderurgico da parte del gruppo Bedrock, che ha dunque superato.

L’impianto siderurgico dell’ex Ilva di Taranto

Il piano da presentare al Governo

Le trattative sono partite in seguito all’autorizzazione dei comitati di sorveglianza delle due società in amministrazione straordinaria, Ilva e Acciaierie d’Italia, ma dovranno passare dal via libera del Governo.

Oltre ai 5 miliardi di investimenti, il piano presentato dalla società garantisce l’occupazione di 8.500 sugli oltre 9.700 lavoratori del gruppo siderurgico e di portare la produzione a 4 milioni di tonnellate di acciaio all’anno.

Sull’accordo mancano ancora da definire delle variabili centrali, come la quota di partecipazione pubblica, che il Gruppo Flacks ha fissato al 40% con l’impegno di rilevarla tra un anno per una cifra tra i 500 milioni e il miliardo di euro.

L’offerta del Gruppo Flacks

Offerta confermata sul proprio profilo Linkedin dal fondo americano, che ha già annunciato di aver “raggiunto un accordo con il governo italiano per l’acquisizione dell’acciaieria Ilva, il più grande impianto siderurgico integrato d’Europa”.

“Questa acquisizione garantisce il futuro a lungo termine di una piattaforma industriale storica – si legge – sostiene circa 8.500 lavoratori qualificati e rafforza le catene di approvvigionamento europee fondamentali per i settori automobilistico, edile e delle infrastrutture. Stiamo investendo fino a 5 miliardi di euro per modernizzare le operazioni, compresi l’elettrificazione e l’ammodernamento dei forni, promuovendo la decarbonizzazione, l’efficienza e la crescita sostenibile”.

Condizioni che non soddisfano però i sindacati, in particolare la Fiom-Cgil, che tramite le parole del coordinatore nazionale siderurgia, Loris Scarpa, dichiara tutta la contrarietà sull’operazione.

“Apprendiamo che i commissari straordinari di Acciaierie d’Italia e Ilva in amministrazione straordinaria hanno deciso di proseguire il negoziato per l’acquisizione degli stabilimenti in esclusiva con il fondo di investimento americano Flacks Group. È inaccettabile che le trattative avvengano con fondi speculativi alle spalle dei lavoratori. Ora più che mai è necessaria la costituzione di una società a maggioranza pubblica al fine di garantire la continuità industriale per la decarbonizzazione e l’occupazione” si legge nella nota.