Giornalista pubblicista esperto del mondo dello sport e della politica, scrive anche di attualità ed economia. Laureato in Scienze della Comunicazione, muove i primi passi nelle redazioni sportive di Palermo per poi trasferirsi a Milano e lavorare per importanti testate.

Il fenomeno di GTA 6 supera i confini dei videogiochi e arriva nella comunicazione politica. Da Fratelli d’Italia al Partito Democratico, passando per Lega, Movimento 5 Stelle e Azione, diversi partiti hanno utilizzato il titolo di Rockstar Games per creare meme e lanciare frecciate agli avversari proprio nel giorno in cui il videogame, atteso per oltre 13 anni, è al debutto mondiale.

GTA 6, pioggia di meme sui social

Il linguaggio dei videogiochi entra nel confronto politico italiano. A sfruttare la popolarità di Grand Theft Auto VI sono forze politiche appartenenti sia alla maggioranza sia all’opposizione, che hanno scelto di utilizzare riferimenti al gioco per costruire contenuti ironici destinati ai social network.

Tra i protagonisti ci sono Fratelli d’Italia, il Partito Democratico, la Lega e il Movimento 5 Stelle. Ma non solo. I riferimenti politici coinvolgono figure come la presidente del Consiglio Giorgia Meloni e il segretario generale della Cgil Maurizio Landini, trasformando l’immaginario di GTA 6 in uno strumento di satira e contrapposizione politica. Il meccanismo comunicativo è quello tipico dei meme: prendere un contenuto già riconoscibile per milioni di utenti, modificarne il significato e adattarlo a un messaggio politico. Un modo per rendere più immediati gli attacchi agli avversari e intercettare anche chi normalmente non segue il dibattito istituzionale.

Da FdI a Pd, Lega e Movimento 5 Stelle ad Azione

I profili social dei partiti politici sono quindi stati arricchiti da numerosi post in tema GTA 6.

Fratelli d’Italia di Giorgia Meloni ha deciso di prendere di mira Maurizio Landini, segretario della CGIL, in vista del prossimo sciopero del 20 novembre, sottolineando che “per creare il caos, al segretario della CGIL non serve GTA”. Landini è stato bersaglio anche della Lega su TikTok, che ha scherzato sulla concomitanza tra l’uscita del gioco e lo sciopero, seguendo il filone web che vedrebbe numerosi lavoratori chiedere ferie o malattia proprio per giocare al nuovo capitolo di Rockstar Games.

Più sviluppati, invece, i meme di Pd e M5s. Il Partito Democratico, infatti, ha creato su Instagram un carosello di otto grafiche giocando sui tipici trucchi del videogame, una combinazione di comandi che sbloccano “poteri speciali“. Bersaglio è la destra, con trucchi per sbloccare salute infinita (spesa sanitaria sul Pil al 7% e liste d’attesa tagliate), stipendio aumentato (salario minimo e stipendi che arrivano alla fine del mese), casa sbloccata (affitti accessibili, più edilizia popolare, regolamentazione degli affitti brevi), trasporti velocissimi (trasporto pubblico gratuito per gli studenti e Salvini a casa, finalmente) ed energia infinita (investimenti sulle rinnovabili, bollette meno care e città meno inquinate). Tutto ciò, conclude il carosello del Pd, “su GTA sono trucchi, nella realtà l’anno prossimo li sblocchi con il voto”.

Quattro grafiche, dedicate ognuna a un personaggio della destra, sono quelle che campeggiano invece sul profilo Instagram del Movimento 5 Stelle. Da Giorgia Meloni a Santanchè, Tajani e Salvini, ogni personaggio ha delle “abilità speciali”. Alla premier viene attribuita l’abilità di “ingannare gli italiani” col massimo delle skill su carovita e caro carburante, mentre “a zero” le promesse mantenute. A Santanchè, invece, quella di “aggirare la legge”, mentre a Tajani “la gonna diplomatica” e a Salvini “promesse da spiaggia”.

Come racconta anche Il Post, la tendenza non riguarda esclusivamente l’Italia, ma si inserisce in un fenomeno più ampio che coinvolge la comunicazione politica sui social anche all’estero. Il risultato è una forma di propaganda che punta soprattutto sulla riconoscibilità immediata delle immagini e sulla possibilità che i contenuti vengano condivisi rapidamente.

Che gioco è GTA 6 e perché è diventato un fenomeno sui social

Grand Theft Auto VI, conosciuto come GTA 6, è il nuovo capitolo della celebre serie sviluppata da Rockstar Games, una delle più popolari nella storia dei videogiochi. Ambientato nello Stato immaginario di Leonida, ispirato alla Florida, il gioco riporta i giocatori a Vice City, città fittizia che richiama Miami.

Al centro della storia ci sono Jason Duval e Lucia Caminos, due protagonisti coinvolti in vicende criminali all’interno di un vasto mondo aperto, esplorabile liberamente dai giocatori. La serie è conosciuta per le sue ambientazioni urbane, le missioni legate alla criminalità e la satira della società americana. Proprio quest’ultimo elemento rende particolarmente naturale il collegamento con la politica.

L’attenzione intorno al nuovo capitolo ha contribuito a trasformare GTA 6 in un riferimento culturale che va oltre il pubblico degli appassionati. Una popolarità che i partiti hanno deciso di sfruttare per raccontare, attraverso l’ironia, anche le contrapposizioni della politica italiana.