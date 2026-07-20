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Due cani sono stati salvati dai Carabinieri a Venaria dopo essere stati trovati in condizioni di abbandono. Il proprietario, un uomo di 50 anni, è stato denunciato per maltrattamento e abbandono di animali dopo essersi allontanato dalla città per trascorrere un periodo di ferie fuori regione. L’intervento è stato effettuato grazie alla segnalazione dei condomini, che hanno sentito i continui lamenti degli animali.

L’accesso all’appartamento e le condizioni degli animali

Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, la vicenda ha avuto inizio quando alcuni residenti di una palazzina di Venaria hanno contattato il 112 dopo aver udito per diversi giorni abbai, guaiti e mugolii provenire da un appartamento. I rumori, persistenti e angoscianti, sono stati interpretati come un vero e proprio grido d’aiuto da parte di due cani, un Pitbull e un American Staffordshire terrier, lasciati soli nell’abitazione.

Constatata l’assenza del proprietario, i Carabinieri sono intervenuti insieme ai Vigili del Fuoco per accedere all’appartamento. Una volta all’interno, i militari hanno riscontrato una situazione di evidente trascuratezza: tutte le stanze presentavano segni di abbandono, suggerendo che gli animali fossero stati lasciati soli per oltre 48 ore. I due cani, visibilmente provati, sono stati immediatamente soccorsi.

L’affidamento temporaneo e le cure veterinarie

Successivamente, è stato richiesto l’intervento del medico veterinario dell’ASL TO3, che ha visitato i due animali per accertarne lo stato di salute. Dopo le prime cure, i cani sono stati temporaneamente affidati all’Ente Nazionale Protezione Animali, in attesa di ulteriori decisioni da parte delle autorità competenti.

Il proprietario degli animali, un uomo di 50 anni, è stato rintracciato il 17 luglio, al suo rientro a casa. Secondo quanto emerso dalle indagini, si sarebbe allontanato da Venaria per trascorrere un periodo di ferie fuori regione, lasciando i cani senza alcuna assistenza. I Carabinieri della Compagnia hanno quindi proceduto a denunciarlo in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Ivrea, ritenendolo gravemente indiziato dei reati di maltrattamento e abbandono di animali.

Il ruolo delle istituzioni nella tutela degli animali

Il caso di Venaria riporta l’attenzione sull’importanza della collaborazione tra cittadini, forze dell’ordine e istituzioni sanitarie nella tutela degli animali domestici. La pronta segnalazione dei condomini e il coordinamento tra Carabinieri, Vigili del Fuoco, ASL e ENPA hanno permesso di salvare due vite e di avviare le procedure necessarie per accertare eventuali responsabilità penali.

IPA