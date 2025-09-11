Gualtieri e il "bagno nel Tevere entro 5 anni", la promessa del sindaco di Roma e i rischi per la salute

Giornalista esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Il sindaco di Roma Roberto Gualtieri ha annunciato che entro 5 anni si potrà fare il bagno nel Tevere. Una promessa coraggiosa. Per il primo cittadino della Capitale l’obbiettivo di rendere balneabile il fiume non è un’utopia. Gualtieri ha spiegato di aver già parlato con il ministro dell’Ambiente Pichetto Fratin e con il presidente della Regione Lazio Francesco Rocca per organizzare un tavolo per definire gli investimenti necessari per realizzare il progetto.

Roma, il sindaco Roberto Gualtieri: “Bagno nel Tevere entro 5 anni”

“Abbiamo già insediato un gruppo di lavoro che a breve sarà interistituzionale, ho parlato personalmente con il ministro Pichetto Fratin e col presidente Rocca, quindi insieme a governo e regione questo tavolo lavorerà per gli investimenti necessari”. Così Roberto Gualtieri, come riferisce l’ANSA, a margine dell’evento ‘La città eterna accoglie il futuro. Attrattività, cultura, bellezza e innovazione’ organizzato al Padiglione Italia di Expo 2025 Osaka.

“Ci fa piacere – ha aggiunto il primo cittadino – aver già rilevato che è assolutamente un obbiettivo realizzabile: entro cinque anni potremo fare il bagno del Tevere”.

Gualtieri, a proposito del costo dell’operazione, ha dichiarato che “lo stiamo stimando”, aggiungendo che dovrebbe essere inferiore a quello di Parigi, perché la capitale francese “era partita da un livello di inquinamento molto maggiore” della Senna.

“In realtà – ha proseguito Gualtieri – ci sono alcune zone del Tevere” che “in alcuni giorni già oggi sarebbero balneabili“, però “per avere una balneabilità piena anche del tratto a valle dell’Aniene sono necessari alcuni interventi”.

E ancora: “Alcuni sono già partiti perché la polizia di Città metropolitana sta già realizzando uno screening di tutti gli scarichi sull’Aniene che sono anche fuori dal territorio di Roma Capitale e che sono tra le principali cause della non balneabilità attuale”.

Il sindaco di Roma ha inoltre sottolineato che già sono state individuate le tre, quattro azioni necessarie per realizzare il progetto. “Con tutto l’aiuto della comunità scientifica e tecnologica e delle istituzioni faremo un cronoprogramma, però dal primo rilievo fatto è un obiettivo assolutamente alla nostra portata”, ha concluso.

Il Tevere oggi, multe a chi fa il bagno e rischio malattie

Oggi chi si tuffa nel Tevere rischia una multa che va da 160 a 450 euro. Nonostante le sanzioni previste, c’è chi qualche tuffo continua a farlo, documentandolo pure sui social.

C’è anche un rischio più grande rispetto alle multe, quello cioè di essere contagiati da pericolosi virus e batteri che ormai utilizzano stabilmente il corso d’acqua come casa e veicolo di propagazione.

In particolare, al momento, a non rendere balneabile il Tevere è l’alto numero di colibatteri, alcuni dei quali sono capaci di causare infezioni potenzialmente fatali.

In un recente report realizzato da “A Sud” e finanziato dalla fondazione Charlemagne, è stato provato che quasi l’80 per cento dei campioni prelevati dal fiume che attraversa la Capitale presentava livelli di escherichia coli al di sopra del limite. Negli ultimi anni, inoltre, sono stati registrati casi di moria di pesci nel Tevere, l’ultimo a fine 2021.

Tevere balneabile, quanto costerebbe

Quanto costerebbe ripulire il Tevere e renderlo balneabile? Gualtieri ha assicurato che il fiume è meno inquinato della Senna per cui sono stati spesi, in vista dei Giochi Olimpici di Parigi del 2024, 1,4 miliardi di euro.

Come già spiegato dal sindaco, al momento c’è l’idea di rendere il Tevere balneabile, ma non c’è un vero e proprio studio sui costi. Ammesso e non concesso che il corso d’acqua che attraversa Roma sia realmente più pulito della Senna pre Olimpiadi, si potrebbe ipotizzare che servirebbero investimenti di almeno 1 miliardo di euro.

Tra gli interventi più importanti realizzati per il fiume Senna, c’è stata la costruzione di un enorme bacino di raccolta, il bacino di Austerlitz, inaugurato nella primavera del 2024 dopo tre anni e mezzo di costruzione. Costo 90 milioni di euro.