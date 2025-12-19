Guappecartò, l'intervista a Marco Sica dal dolore ai palchi internazionali: "Ho perso mio padre e Madeleine"

Con un percorso accademico in Comunicazione, ha scritto di cinema, tv, libri e musica. Ha curato prefazioni e capitoli editoriali, collabora con testate nazionali e gestisce il database di un sito dedicato al cinema.

Ci sono progetti musicali che nascono da un’idea, altri da un’urgenza. D-Segni nasce da un’assenza. Ma invece di colmarla, i Guappecartò hanno scelto di trasformarla. Hanno preso il dolore, la memoria, la perdita, e li hanno lasciati risuonare finché non si sono fatti musica. Il risultato è un concept album fuori dagli schemi, un mosaico sonoro che racconta una storia personale e collettiva, fatta di partenze, separazioni, visioni condivise e ritorni inattesi. L’eredità da cui tutto prende forma è un libro, Segni, lasciato da Madeleine Fischer: attrice, imprenditrice, musa, ma soprattutto madre spirituale del gruppo, che nel 2004 li accolse quando erano ancora musicisti di strada, offrendo rifugio e ispirazione. Quella scintilla ha cambiato per sempre il loro destino, spingendoli fuori dai confini italiani, verso Parigi e oltre, inseguendo un’idea di musica libera, instancabile, in continuo movimento. Oggi, dopo più di vent’anni di viaggio e oltre 1500 concerti in tutta Europa, Guappecartò è diventato un duo – Marco Sica (Mala) e Pierluigi D’Amore (Braga) – ma conserva lo stesso slancio iniziale. D-Segni è il disco della maturità e del coraggio: 9 tracce come pagine di un diario interiore, che alternano energia, psichedelia, silenzi, costruzioni ritmiche non convenzionali e momenti di pura sospensione. Un lavoro che non cerca la perfezione, ma la verità. In questa intervista esclusiva per Virgilio Notizie, Marco Sica racconta il progetto con una sincerità disarmante: dalle difficoltà vissute durante la trasformazione del gruppo, al desiderio di restare fedeli a sé stessi; dall’esperienza fondante con Madeleine, fino alla nuova vita del disco sul palco, dove ogni suono – anche il più semplice – è una scelta poetica. Un racconto che non celebra solo un album, ma un modo di intendere l’arte come atto di fiducia. Una partita giocata non per vincere, ma per continuare a esserci. Insieme.

D-Segni è un progetto che nasce da un libro che considerate non solo un oggetto, ma un’eredità. Quando avete capito che quel lascito poteva diventare musica?

“L’ho capito subito, in modo immediato. È stato come un’illuminazione. Quando ho riaperto quel libro dopo tanto tempo, mi sono accorto che custodiva qualcosa di profondo, un mistero che non si poteva raccontare semplicemente con le parole. Era come se chiedesse di essere svelato attraverso un altro linguaggio, e per me quel linguaggio è la musica, che è anche quello che conosco meglio, quello con cui riesco a esprimere di più. Ho preso quel dolore – la perdita di mio padre prima, e poi quella di Madeleine – e l’ho trasformato in musica. È stato un processo naturale. Quelle immagini e quei contenuti custoditi nel libro di Madeleine mi hanno trascinato dentro un viaggio emotivo fortissimo. Da lì, la musica è nata quasi da sola”.

Parla di dolore. E mi fa pensare a quanto possa essere terapeutico il potere dell’arte. È stato così anche per lei?

“Sì, assolutamente. L’arte per me è stata proprio questo: una cura, un mezzo per trasformare qualcosa di molto doloroso in qualcos’altro. Non direi nemmeno che ci sia stato un ostacolo vero nel farlo. Certo, bisogna essere disposti a lasciarsi andare completamente, anche fino alla follia. Devi entrare dentro quel dolore, affrontarlo fino in fondo. E se riesci davvero ad andare così in profondità, può succedere qualcosa di magico: il dolore si trasforma nel suo contrario. Nel nostro caso, è stato proprio così. All’inizio era solo un’intuizione mia. Poi, quando l’ho condivisa con Braga e ci siamo ritrovati in studio con Stefano Piro, il nostro produttore, quella intuizione ha preso forma concreta. È diventata musica. E devo dire che non mi sarei mai aspettato che quel tipo di musica potesse nascere da noi. Fino a quel momento, Guappecartò era un gruppo quasi completamente acustico. Con questo disco ci siamo trasformati radicalmente”.

Se adesso dovesse dare un nome alla vostra musica, come definirebbe questo nuovo genere che avete esplorato?

“Ne abbiamo parlato spesso durante la tournée, anche con gli altri musicisti che ci hanno accompagnato. Con Seb Martel, il chitarrista, e con Natale La Riccia, il percussionista, ci chiedevamo: ma che musica stiamo facendo adesso? Già prima non era semplice definire il nostro stile, adesso è ancora più complicato. Seb, che è francese e ha una bella esperienza alle spalle, ci ha detto: ‘Ragazzi, voi venite dalla World Music, ma questo lavoro va oltre. È post-World Music’.

E forse ha ragione. È una definizione che ci sta, perché in effetti non stiamo più dentro un’etichetta precisa. Certo, la parola ‘post’ a qualcuno può sembrare riduttiva, perché sembra parlare di qualcosa che viene ‘dopo’. Ma nel nostro caso può anche significare che stiamo andando oltre, stiamo aprendo nuove strade”.

Avete usato tre parole per raccontare questo progetto: omaggio, trasformazione, rinascita. Quale di queste è stata la più difficile da affrontare senza tradire l’origine del lavoro di Madeleine?

“Domanda difficile. Ma, se devo scegliere, direi l’omaggio. Io avevo un legame molto profondo, molto personale con Madeleine. Era un rapporto speciale. All’inizio pensavo che questo legame potesse essere condiviso anche con gli altri membri della band, che per tutti fosse importante omaggiarla. Ma col tempo ho capito che non era così. La band è cambiata molto negli anni. Alla fine, siamo rimasti solo in due a portare avanti questa volontà. Per me era qualcosa di naturale, quasi scontato. Sentivo il bisogno di rendere omaggio a una persona che, in un certo senso, ci aveva creati come entità, come gruppo. L’idea dell’album mi è venuta nel 2020, quando Madeleine è venuta a mancare. Ma il disco l’abbiamo realizzato nel 2024. In quei quattro anni è successo di tutto: cambi di formazione, momenti complicati. Siamo passati da quintetto a duo. Solo Braga è rimasto con me dagli inizi. Ecco perché nel libro che accompagna l’album abbiamo scritto che ci ritroviamo ‘faccia a faccia, come su una scacchiera, per giocare questa partita e ritrovare lo spirito della dama’. La dama è Madeleine. Ed è proprio questa ostinazione, questa determinazione a volerla omaggiare fino in fondo, che è stata la parte più difficile di tutto il percorso”.

Quando si parte in tanti e ci si ritrova in due, di solito c’è un dolore. È successo anche a voi? O vi siete separati serenamente, ognuno seguendo il proprio cammino?

“No, è stato doloroso. La nostra non è mai stata solo una storia musicale. È stata ed è una storia di vita. Prima ancora di essere colleghi, siamo stati amici, fratelli. Abbiamo vissuto di tutto insieme: passione, amore, dolore, sofferenza. Dopo la pandemia, come è successo a tanti, ciascuno di noi ha iniziato a farsi delle domande esistenziali profonde: ‘Che ruolo ho nella vita? In questo mondo?’. Alcuni hanno scelto altre strade. Io e Braga, invece, siamo rimasti uniti in questa ricerca musicale che ci appartiene. È una ricerca che non segue le regole del mercato, non è pensata per vendere, ma nasce da un’urgenza più profonda. E abbiamo avuto la fortuna di incontrare persone che ci sostengono e che apprezzano ciò che facciamo. Questo ci dà forza. Non ci siamo mai traditi. Continuiamo a vivere questo sogno ad occhi aperti che ci permette di vivere, di avere una famiglia, dei figli. È una fortuna immensa, e non la darei mai per scontata”.

Parla di sogno. E il sogno, se ci pensiamo, è una forma di memoria. Proprio la dimensione del ricordo è molto presente nel vostro lavoro. I brani che portano il titolo Memory lo evidenziano chiaramente. Come avete lavorato su questa idea?

“Era una scelta molto chiara fin dall’inizio. Volevamo assolutamente realizzare un vinile, e ci siamo immaginati il disco già diviso in due lati, ognuno con una sua identità. Il lato A l’abbiamo concepito come una sorta di viaggio nella memoria: è il ricordo del nostro percorso, delle cose che abbiamo vissuto, anche delle difficoltà, ma raccontato senza una consapevolezza piena. È come un cerchio che si apre nel 2004 e che arriva fino al 2020, e poi si chiude. Il lato B, invece, rappresenta quello che viene dopo: una consapevolezza nuova, che arriva dopo aver attraversato tutto quel vissuto. È un lato più complesso, più ostico, anche più psichedelico se vogliamo. È la parte più avventurosa del disco, più rischiosa, anche quella che ci ha divertito di più in studio”.

Il lato A come rifugio, il lato B come campo minato. Rende quest’immagine così forte?

“Rende bene l’idea. Il lato B per noi rappresenta una dimensione più spirituale, qualcosa che ti porta oltre la materia, che ti mette alla prova. È un territorio più pericoloso, dove ci siamo davvero spinti in profondità. È stato anche il lato più bello da registrare. Noi amiamo il rischio, ci siamo sempre buttati senza troppi calcoli, e in studio, con questo lato B, abbiamo sperimentato tantissimo. È difficile spiegare a parole che cosa abbiamo provato, ma l’emozione era fortissima”.

Torniamo a Madeleine. Qual è il ricordo più importante che conservate di lei come gruppo?

“Per me, la cosa più preziosa che ci ha lasciato è la sua capacità di aprirsi al mondo con una naturalezza unica. Madeleine era capace di accogliere nella sua casa chiunque: un artista importante, ma anche una persona umile, di estrazione sociale completamente diversa.

Li trattava con lo stesso amore, lo stesso rispetto. Ecco, questo per me è stato un insegnamento fondamentale. Ancora oggi mi emoziona pensarci. Mi considero fortunato ad averla incontrata.

Quella sua attitudine all’accoglienza ci ha ispirato profondamente: ci ha insegnato ad andare incontro al mondo con apertura, a essere pronti a vivere qualsiasi esperienza con quello spirito lì, per poi trasformarla in qualcosa che andasse oltre ogni aspettativa. È grazie a lei che ci siamo messi in viaggio, anche artisticamente”.

A proposito di accoglienza, c’è un brano nel disco che incuriosisce molto: Requiem per alieni. Chi sono questi alieni?

(ride, ndr) “Non lo so nemmeno io chi sono esattamente. Però il titolo viene da una frase che Madeleine scrisse in una lettera: ‘Forse questa nostra musica può essere un requiem per gli alieni, una musica per le loro orecchie’. Quella frase ci è rimasta impressa. In fondo, anche noi da musicisti ci siamo sempre sentiti un po’ alieni. Come fuori contesto. La nostra proposta musicale spesso non era in linea con ciò che ci circondava. Con Madeleine, invece, mi sono sempre sentito a mio agio. In un certo senso, lei era un’aliena come me. Quindi questo brano è anche un modo per riconnettermi con la sua essenza. Musicalmente, però, il brano racconta altro: rappresenta l’inizio del viaggio, il primo salto nel vuoto dopo l’incontro con Madeleine, il momento in cui partimmo per Parigi. Il ritmo incalzante del pezzo racconta quell’energia, quella fame di vita che avevamo all’epoca. Eravamo come leoni liberati, spinti solo dall’entusiasmo per l’esperienza vissuta con lei. Non avevamo un piano. Solo fame”.

E Parigi, com’era? Vista da fuori sembra un’esperienza di vita meravigliosa, piena di contaminazioni. Ma per voi com’è stato l’impatto reale?

“Parigi ci ha dato tantissimo, ma l’inizio è stato durissimo. Quando siamo arrivati lì, ci siamo subito resi conto che la situazione era molto diversa rispetto al comfort del castello di Madeleine. Non avevamo soldi, non parlavamo la lingua, non sapevamo dove dormire. Abbiamo cominciato a vivere negli ‘squat’, ci arrangiavamo come potevamo. Ma proprio in mezzo a quelle difficoltà, Parigi ci restituiva tantissimo. Era una città viva, piena di musicisti da ogni parte del mondo. All’epoca si suonava ovunque, anche nei bar più piccoli. Ogni giorno incontravi culture e suoni nuovi. E quella scoperta continua ci dava la forza per andare avanti, anche se era dura. Parigi ci ha insegnato tanto”.

Oggi, tornare a Parigi a gennaio per suonare allo Studio de l’Ermitage, soddisfa un po’ quella fame degli esordi o ce l’avete ancora addosso?

“Quella fame c’è sempre, non passa mai. Tornare a suonare allo Studio de l’Ermitage è stato per noi come chiudere un altro cerchio importante. Ci tenevamo tanto a quella data. È uno dei luoghi dove abbiamo suonato anche all’inizio, tanti anni fa, quando Parigi era molto diversa. La città è cambiata, ma quello spazio è rimasto. È sopravvissuto come siamo sopravvissuti noi. E la cosa bella è che oggi la direzione artistica è passata alla figlia di chi ci programmava allora. Quindi è stato anche un passaggio di testimone molto toccante: ritrovare lei che organizza il nostro concerto vent’anni dopo ha dato un senso forte a tutto. Ora siamo curiosi, anche un po’ ansiosi, di vedere come reagirà il pubblico parigino a D-Segni, perché è un cambio radicale rispetto ai nostri concerti precedenti.

Quando abbiamo suonato a Parigi l’ultima volta, ancora portavamo il repertorio più festivo, legato al ventennale. Questo nuovo disco, invece, è tutta un’altra cosa. È profondo, emotivo, e ci chiediamo come sarà accolto”.

Dopo oltre 1500 concerti, dopo tutta l’esperienza accumulata, che cosa vi restituisce oggi il suonare dal vivo? Com’è cambiato il rapporto con il pubblico?

“È cambiato molto. All’inizio, quando suonavamo per strada, l’obiettivo era attirare l’attenzione del pubblico, conquistarli, quasi ‘acchiapparli’ al volo. C’era una componente anche istintiva, di sopravvivenza. Adesso invece è diverso. Oggi il nostro intento è coinvolgere le persone in questo sogno che stiamo vivendo. Perché io mi sento fortunato, davvero fortunato a vivere quello che vivo grazie alla musica. E condividere questa meraviglia con chi ci ascolta è diventato il senso profondo del live. Durante il tour italiano ho notato una cosa bellissima: anche se il nostro concerto è cambiato completamente – non diciamo praticamente nulla sul palco, tranne forse un ‘Benvenuti, questo è un viaggio sonoro, buon viaggio’ all’inizio – il pubblico si lascia trasportare. Alla fine, senti che c’è stata una connessione forte, che sono entrati in sintonia con noi, con la nostra musica, con il nostro modo di esprimerci. Una volta sentivo il pubblico come qualcosa di cui avevo bisogno. Oggi sento che lo amo. E che mi piace condividere con loro ciò che vivo”.

C’è stato un sacrificio, lungo tutto questo percorso, che col senno di poi non rifareste? Una scelta che oggi guardate con occhi diversi?

“No. Non c’è nulla che non rifarei. Anche gli errori, se li ho fatti, li rifarei. Perché in fondo ogni passo che abbiamo fatto ci ha portati qui. E se credi davvero in quello che fai, accetti anche i passi sbagliati. Non è che rifaresti solo le cose giuste: rifaresti tutto. Perché tutto ha avuto un senso”.

C’è un elemento visivo nel disco fortemente simbolico: lei e Braga, bianco e nero, come le pedine di una dama. E poi la figura di Madeleine che aleggia come la dama. Cosa rappresenta per voi questa immagine?

“È proprio così. Quando ho iniziato a pensare a questo disco, giocavo molto a scacchi. In testa avevo quell’immaginario, fatto di pezzi, ruoli, strategie. Mi immedesimavo nell’alfiere, che in francese si chiama le fou, il pazzo. Mi vedevo come il pazzo che vuole vivere un’avventura.

Poi, riflettendo con Braga, ci siamo resi conto che la figura centrale, quella della regina negli scacchi, rappresentava per noi l’anima del disco, cioè Madeleine. E abbiamo pensato che non serviva rimanere nel simbolismo degli scacchi: bastava il gioco della dama. Perché a quel punto non eravamo più un gruppo, non era più un gioco di squadra. Ci siamo ritrovati in due, faccia a faccia, a giocarci questa partita. Ma non per vincere, non per prevaricare. Solo per continuare a giocare.

Anche nella realtà: lui vive a Napoli, io in Francia. È come se attirassimo l’uno l’altro da poli opposti. Siamo diversi, ma ci completiamo. E, forse sì, questa partita finirà in parità. Ma non è quello il punto. Il punto è restare seduti al tavolo, continuare a giocare”.

Anche l’estetica video di Requiem per Alieni segue questa logica?

“Sì, esattamente. Nel videoclip che abbiamo realizzato, ci siamo spinti fino in fondo su questa idea. Se ci fa caso – anche se nessuno lo noterà mai, ovviamente – le mosse che facciamo sulla scacchiera non esistono nel gioco della dama. Abbiamo voluto creare un gioco tutto nostro, un gioco che va oltre anche le regole del gioco stesso. Questo per dire che non ci interessa il risultato finale, ma il fatto di essere lì, seduti uno di fronte all’altro, a giocarci questa partita con rispetto, da pari a pari. È una metafora perfetta del nostro rapporto artistico, del modo in cui ci muoviamo insieme nella musica”.

In italiano “suonare” è una parola seria. In francese invece si dice “jouer”, giocare, come in inglese. Non trova che anche questa differenza linguistica racconti qualcosa di voi?

“Sì, ci ho pensato spesso. In francese come in inglese, ‘giocare’ e ‘suonare’ sono la stessa parola. E questo per noi è molto significativo, perché per noi la musica è anche gioco, è sperimentazione, è libertà. Quando sei in Italia, sembra che ‘suonar’ debba essere una cosa seria, impostata, quasi sacra. Ma in fondo noi veniamo da un altro approccio: giocare con i suoni, mettersi in discussione, divertirsi. E poi, se ci pensi, anche in napoletano c’è questa cosa: ‘pazziare’, come direbbe Braga. Siamo un po’ pazzi, un po’ bambini che si divertono con quello che fanno”.

Se dovesse raccontare la storia dei Guappecartò con una sola frase simbolica, quale sarebbe?

“Quella frase mi è arrivata in sogno. Io ho questa abitudine: quando sogno qualcosa che mi colpisce, mi sveglio e me la segno. E quella notte mi svegliai e scrissi questa frase. Il giorno dopo, quando l’ho riletta, mi sono detto: ‘Ma chi cavolo me l’ha detta questa cosa?’. Sembrava troppo forte per venire semplicemente da me. E lì ho pensato: forse è stata Madeleine a dirmela in sogno.

La frase è: ‘Siamo lo specchio di un tempo che si riflette nel mondo degli altri’. L’abbiamo messa proprio all’inizio del libro D-Segni. Non so nemmeno oggi cosa significhi esattamente, ci sto ancora riflettendo. Ma sento che ha a che fare con un discorso che va oltre noi, oltre le nostre singole esistenze”.

Si è dato almeno un’interpretazione personale di quella frase?

“In parte sì. Penso che con questo disco stiamo cercando di portare avanti qualcosa che supera anche la nostra storia individuale. Certo, tutto parte da un desiderio di omaggiare Madeleine. Ma anche lei, a sua volta, voleva farsi canale di pensieri, di filosofie, di mondi che andavano ben oltre se stessa. Nel suo libro ci sono tracce di taoismo, di esistenzialismo, di poesia. E allora questa frase – ‘Siamo lo specchio di un tempo che si riflette nel mondo degli altri’ – in fondo raccoglie tutto questo: un’eredità spirituale, culturale, filosofica, che viene da molto lontano e che attraversa le nostre vite”.

Non vi preoccupa la resa live di D-Segni?

“Quando abbiamo registrato il disco, ci siamo lasciati trasportare completamente dal flusso creativo. Non ci siamo preoccupati minimamente di come l’avremmo reso dal vivo. Non ci siamo detti: ‘Ok, e ora come lo portiamo sul palco?’. Per fortuna poi sono entrati in gioco due musicisti straordinari: Seb Martel, che è anche coproduttore artistico insieme a Stefano Piro, e Natale La Riccia, un batterista con formazione classica. Nel disco non c’è neanche un elemento di batteria tradizionale. E Natale ha avuto un’intuizione geniale: ha proposto di suonare oggetti, di costruire i suoni con materiali alternativi, e ha funzionato benissimo. Anche dal vivo la resa è sorprendente, perché riesce a restituire le stesse atmosfere del disco. E in più, è divertentissimo da vedere: magari senti un suono che ti sembra un gong, e poi scopri che è un coperchio di pentola scassato. Oppure un suono che sembra un kick di batteria… e in realtà è un pugno sul pavimento dello studio, microfonato e processato. È stata più che altro voglia di sperimentare, non necessità di arrangiarsi. Oggi strumenti strani li trovi ovunque. A noi interessava più ricreare quei suoni con una nostra logica, con un nostro linguaggio”.

Tutto quello che racconta sui suoni, i coperchi, i pugni microfonati, fa pensare a una vecchia scuola: quella dei musicisti di strada, che suonavano con quello che trovavano. È ancora questo il vostro spirito?

“In parte sì, anche se in realtà, oggi non è difficile trovare strumenti strani, anche piuttosto facilmente. Una volta bisognava andarli a cercare nei villaggi, nei paesi lontani. Ora li trovi anche online. Ma a noi interessava altro: volevamo divertirci nella sperimentazione. Per esempio, il “gong” che senti sul disco non è un gong vero: è una penna che batte su una lastra di metallo trovata fuori dallo studio. Oppure quei suoni più profondi, che ricordano un kick di batteria… quelli vengono da pugni dati per terra, microfonati, passati dentro effetti. Quindi no, non è stato un ‘ci arrangiamo’. È stato proprio un volerci divertire con i suoni, costruire un mondo nostro. E la cosa bella è che anche dal vivo tutto questo funziona. Il pubblico ascolta quei suoni, pensa che siano elettronici o da studio, e poi scopre che arrivano da oggetti semplicissimi. È un piccolo effetto sorpresa che ci piace molto”.