Guardia di Finanza scopre falso cieco vicino Arzignano, maxi truffa lunga 53 anni da oltre 1 milione di euro

Un uomo di 70 anni di Arzignano, in provincia di Vicenza, si sarebbe finto non vedente per 53 anni, percependo tra pensione, accompagnamento e altri sussidi più di 1 milione di euro durante la sua vita. La truffa ai danni dello Stato è stata scoperta dalla guardia di finanza.

La guardia di finanza ha scoperto che un uomo residente ad Arzignano, comune a ovest di Vicenza, ha truffato lo Stato per 53 anni fingendosi non vedente.

Oggi la persona indiziata della truffa avrebbe 70 anni, ma dal 1972 avrebbe finto una disabilità agli occhi che gli avrebbe garantito sussidi, indennità di accompagnamento e la pensione di invalidità.

La procura di Vicenza ha chiesto per il 70enne il rinvio a giudizio. Il processo dovrebbe svolgersi a breve.

Più di 1 milione di euro sottratto allo Stato

Secondo i calcoli della stessa guardia di finanza, che ha scoperto la truffa, nel tempo l’uomo accusato di essersi finto non vedente per oltre mezzo secolo avrebbe accumulato dallo Stato sussidi e pensioni per più di 1 milione di euro.

Le disabilità agli occhi gravemente invalidanti infatti garantiscono a chi ne soffre diversi aiuti statali per compensare le difficoltà nella vita quotidiana e in quella lavorativa che si possono incontrare.

Il processo stabilirà, alla sua conclusione, non solo la pena detentiva che viene decisa in questi casi, ma anche se il 70enne debba risarcire lo Stato dei soldi eventualmente sottratti in maniera indebita.

Il pedinamento per scoprire la truffa

La guardia di finanza avrebbe pedinato il 70enne per due mesi prima di arrestarlo e accusarlo di aver truffato lo Stato fingendosi non vedente.

Durante questi pedinamenti, il sospetto avrebbe compiuto diverse azioni che avrebbero insospettito gli agenti. Il presunto truffatore camminava per strada senza bisogno di alcun accompagnatore, faceva regolarmente la spesa senza bisogno di aiuto e viveva grosso modo una vita nella norma.

Durante il periodo di sorveglianza era anche stato visto utilizzare utensili da giardinaggio potenzialmente pericolosi, come un tagliasiepe o delle cesoie.