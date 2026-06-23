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Frodi fiscali, evasione, riciclaggio, contrabbando, corruzione, traffico di stupefacenti e favoreggiamento dell’immigrazione clandestina: sono solo alcuni dei reati al centro dell’imponente attività della Guardia di Finanza, che nel 2025 e nei primi cinque mesi del 2026 ha condotto un’azione capillare su tutto il territorio nazionale. Secondo quanto si legge sul sito della Guardia di Finanza, sono stati eseguiti circa 1 milione di interventi e 100 mila indagini, con sequestri e denunce per miliardi di euro, a tutela di cittadini e imprese. Domani a Foggia si terrà la cerimonia celebrativa dell’impegno delle Fiamme Gialle.

Un bilancio di due anni di lotta agli illeciti economico-finanziari

Come indicato dal portale ufficiale della Guardia di Finanza, il periodo tra il 2025 e i primi mesi del 2026 ha visto un’intensificazione delle attività investigative e repressive contro le principali forme di criminalità economica. In particolare, il contrasto a evasione, elusione e frodi fiscali ha rappresentato una priorità, con 15.868 indagini di polizia giudiziaria che hanno portato alla denuncia di 20.429 soggetti per reati tributari, di cui 223 arrestati. Sono stati sequestrati beni per circa 4,7 miliardi di euro e 1 miliardo di euro di crediti d’imposta inesistenti in materia edilizia ed energetica.

Prevenzione e repressione delle frodi fiscali

L’azione della Guardia di Finanza non si è limitata alla repressione, ma ha incluso anche una costante attività preventiva. Sono state avanzate 5.492 proposte di cessazione della partita IVA e segnalati 2,4 miliardi di euro di crediti fiscali non spettanti, per impedirne l’uso improprio. Sul fronte dell’evasione fiscale internazionale, l’attenzione si è concentrata sulle nuove forme di pianificazione fiscale aggressiva, anche tramite piattaforme digitali e cripto asset.

Scoperti evasori totali e lavoratori irregolari

Le attività ispettive hanno permesso di individuare 8.297 evasori totali e 47.419 lavoratori in nero o irregolari, portando alla luce casi di sfruttamento e illecita esternalizzazione della manodopera. Parallelamente, sono proseguite le indagini sulle frodi doganali e il contrabbando di tabacchi lavorati, con il sequestro di 1.426 tonnellate di tabacchi e la denuncia di 2.415 soggetti, oltre all’individuazione di 17 opifici clandestini.

Controlli su accise, monopoli e tutela ambientale

Nel settore delle accise, 4.661 interventi hanno portato al sequestro di 2.836 tonnellate di prodotti energetici, spesso oggetto di illecito impiego o di utilizzo abusivo delle agevolazioni agricole. Nei monopoli, sono stati scoperti 97 punti clandestini di raccolta scommesse, denunciati 553 responsabili e oscurati 50 siti internet illegali. Per la tutela di animali e piante a rischio estinzione, 30.168 controlli hanno portato alla denuncia di 51 persone e al sequestro di 131 animali vivi sottratti al commercio illecito.

Vigilanza sulla spesa pubblica e fondi europei

La Guardia di Finanza ha svolto 45.700 interventi a tutela della spesa pubblica, dagli appalti agli incentivi alle imprese, dalla sanità ai fondi europei. Particolare attenzione è stata riservata ai progetti finanziati dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, con 14.951 verifiche su crediti d’imposta e appalti pubblici per oltre 10,2 miliardi di euro. Nel settore della Politica Agricola Comune, 685 interventi hanno accertato frodi per oltre 47 milioni di euro, con sequestri per più di 29 milioni e 323 denunciati.

Controlli su reddito di cittadinanza e diritto allo studio

Sul fronte della spesa pubblica nazionale, sono stati effettuati 31.370 interventi, di cui 20.193 relativi a reddito di cittadinanza e misure di inclusione, e 1.467 controlli sul diritto allo studio universitario. Le frodi accertate ai danni del bilancio nazionale e unionale hanno superato 1,6 miliardi di euro, di cui 303 milioni nel settore previdenziale, assistenziale e sanitario.

Indagini su corruzione e danno erariale

In collaborazione con l’Autorità giudiziaria, sono state condotte 18.500 indagini sulla spesa pubblica, con 18.584 denunciati e 4.804 segnalati alla Corte dei conti, per danni erariali superiori a 3,1 miliardi di euro. Nel contrasto a corruzione e altri delitti contro la Pubblica Amministrazione, sono stati arrestati 188 soggetti, denunciati 1.922 e sequestrati 202 milioni di euro.

Criminalità organizzata e riciclaggio

Il contrasto alla criminalità organizzata ed economico-finanziaria ha visto 1.723 interventi su riciclaggio e autoriciclaggio, con 4.830 denunciati, 273 arrestati e sequestri per oltre 688 milioni. Sono state denunciate 376 persone per abusivismo bancario e finanziario, mentre nel contrasto al cybercrime economico-finanziario 7.217 interventi hanno portato a 2.942 denunce e sequestri di criptovalute per oltre 114 milioni di euro.

Controlli sulla circolazione di valuta e reati fallimentari

Ai confini, 26.149 controlli hanno scoperto 677 milioni di euro di illecite movimentazioni, con 10.813 violazioni e sequestri di valuta e titoli per oltre 430 milioni. In materia di reati fallimentari e societari, sono stati denunciati oltre 5.600 soggetti, di cui 183 arrestati. Per usura ed estorsione, 512 persone sono state denunciate e sequestrati 27 milioni.

Sequestri e confische contro il crimine organizzato

Dal 2022, sono state eseguite 38 misure di congelamento di beni per circa 2 miliardi di euro. Le indagini contro il crimine organizzato hanno portato a 457 indagini, 309 provvedimenti restrittivi e sequestri, confische e amministrazioni giudiziarie per 2,6 miliardi. Oltre 90 mila accertamenti sono stati svolti su richiesta dei Prefetti, soprattutto per verifiche antimafia.

Contrasto ai traffici illeciti e sequestri di stupefacenti

Nel periodo considerato, sono state sequestrate oltre 43 tonnellate di sostanze stupefacenti, principalmente cocaina e marijuana. Il contrasto ai traffici illeciti è stato assicurato anche tramite il Servizio “117”, con interventi su tutto il territorio nazionale.

Tutela del mercato e lotta alla contraffazione

Nel settore della tutela del mercato, 21.583 interventi e 3.535 deleghe dell’Autorità Giudiziaria hanno portato alla denuncia di 6.613 soggetti e al sequestro di oltre 904 milioni di prodotti contraffatti o non sicuri. Sono stati sequestrati anche 3,8 milioni di litri di bevande e 3.900 tonnellate di prodotti agroalimentari con marchi falsi o oggetto di frode commerciale. L’attività di contrasto alla pirateria digitale ha portato all’oscuramento o sequestro di 64.221 siti internet.

Operazioni di soccorso e sicurezza pubblica

La Guardia di Finanza ha garantito un’efficace azione di contrasto ai traffici illeciti di stupefacenti, rifiuti, armi ed esseri umani, grazie a un’organizzazione unitaria lungo tutta la costa nazionale. Da gennaio 2025, il dispositivo aeronavale ha intercettato 41.474 persone in 901 eventi migratori, arrestando 74 responsabili di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina e sequestrando 421 natanti.

Collaborazione internazionale e gestione dei flussi migratori

La proiezione estera della Guardia di Finanza si è rafforzata in Libia, Tunisia, Albania e Montenegro, con missioni di supporto e addestramento alle forze di polizia locali. In Libia, si è registrato un aumento del 38% dei flussi migratori nel 2025 rispetto all’anno precedente, mentre dalla Tunisia si è osservato un calo del 75% dei migranti partiti.

Interventi in emergenze e calamità naturali

Il Corpo ha contribuito alla gestione di calamità naturali, come gli incendi boschivi del marzo 2025 a Laces (BZ) e aprile 2026 a San Giuliano Terme (PI), dove sono state evacuate oltre 3.000 persone. Il 19 gennaio 2026, durante l’emergenza maltempo causata dal “Ciclone Harry” in provincia di Catania, i militari del Soccorso Alpino hanno salvato una famiglia svizzera bloccata sul Monte Etna.

Supporto umanitario e sanitario

Nel 2025, la Guardia di Finanza ha impiegato 5 velivoli ATR-72 per il trasporto umanitario di 158 cittadini palestinesi dalla Striscia di Gaza, tra cui studenti universitari e minori con gravi patologie. In ottobre 2025, due missioni di volo hanno permesso il trasferimento da Amman (Giordania) in Italia di 74 studenti palestinesi e familiari, nell’ambito di un progetto di borse di studio.

Soccorso alpino e sicurezza in eventi pubblici

Nel 2025, il Soccorso Alpino della Guardia di Finanza ha effettuato 2.631 interventi, salvando 2.779 persone e recuperando 228 salme. Nel 2026, fino al 31 maggio, sono stati eseguiti 1.278 interventi con 1.531 persone salvate e 87 salme recuperate.

Impegno nella sicurezza di grandi eventi

Il Corpo ha garantito la sicurezza durante manifestazioni pubbliche e grandi eventi, come il 25° Giubileo universale e la XXV edizione dei Giochi olimpici e paralimpici invernali “Milano – Cortina 2026”. In quest’ultimo caso, oltre 840 unità sono state impiegate nei servizi di sicurezza pubblica e vigilanza agli obiettivi sensibili.

Presenza sulle coste e nei luoghi turistici

Durante la stagione estiva, la Guardia di Finanza ha rischierato 82 unità navali in 45 località turistico-balneari, con 2.650 militari impegnati nella prevenzione e tutela dell’ordine pubblico lungo gli oltre 8.000 km di coste e nei laghi maggiori.

Cerimonia celebrativa a Foggia

Domani, a Foggia, si terrà la cerimonia celebrativa dell’impegno della Guardia di Finanza, a testimonianza di una presenza costante e determinata nella lotta alla criminalità e nella tutela della legalità, a beneficio di cittadini e imprese.

IPA