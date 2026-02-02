Guardia giurata spara alla moglie con un fucile a Paduli vicino Benevento: lei è gravissima, hanno due figli
Un vigilante residente a Paduli, che lavora come guardia giurata in provincia di Caserta, avrebbe sparato con un fucile alla moglie: è ricoverata in codice rosso
Dramma a Paduli, in provincia di Benevento. Una guardia di giurata di 38 anni avrebbe sparato con un fucile alla moglie 46enne da cui pare si stesse separando. La donna sarebbe ricoverata all’ospedale San Pio, in gravissime condizioni. L’uomo, che lavorerebbe come vigilante in provincia di Caserta, sarebbe stato fermato dai carabinieri per tentato omicidio. La coppia avrebbe due figli.
L’aggressione a casa
L’aggressione sarebbe avvenuta in una casa di contrada Femina Arsa, al confine con Sant’Arcangelo Trimonte, nel primo pomeriggio di lunedì 2 febbraio.
I motivi del gesto sarebbero ancora accertare, ma secondo ANSA sembra che ultimamente ci fossero forti contrasti tra i due.
La corsa in sala operatoria
La 46enne è stata trasportata d’urgenza all’ospedale San Pio, in gravissime condizioni.
Secondo quanto riferito da ANSA, la donna sarebbe stata colpita all’addome e sul fianco: sarebbe in sala operatoria.
Fermato il marito
Il marito sarebbe invece stato portato al comando provinciale di Benevento, retto dal colonnello Marco Keten.
L’uomo sarebbe accusato di tentato omicidio.
Notizia in aggiornamento…