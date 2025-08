Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un arresto e una pistola sequestrata nella zona sud di Rimini, dove una guardia giurata è stata fermata dopo aver minacciato gli agenti durante controlli amministrativi. L’intervento è avvenuto nella serata di sabato 2 agosto, quando le forze dell’ordine hanno intensificato le verifiche per contrastare la vendita illecita di alcolici a minorenni e fuori orario.

Controlli amministrativi e prevenzione nella zona sud

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’operazione si è svolta nell’ambito di una serie di controlli amministrativi disposti dal Questore di Rimini. L’obiettivo era prevenire e reprimere attività illecite, con particolare attenzione alla vendita di bevande alcoliche a minori e oltre gli orari consentiti dalla legge. Gli agenti della Divisione di Polizia Amministrativa hanno concentrato le verifiche su diversi esercizi commerciali, tra cui un minimarket situato in via Regina Margherita, noto per essere frequentato da giovani nelle ore serali.

Il controllo al minimarket e la reazione del titolare

Durante uno dei controlli, i poliziotti hanno notato alcuni giovani uscire dal minimarket con bottiglie di alcolici acquistate oltre la mezzanotte, orario limite per la vendita di tali prodotti. Inoltre, la vendita di bevande in contenitori di vetro era vietata già dalle 22.00. Alla richiesta di chiarimenti, il titolare dell’attività ha assunto un atteggiamento ostile, rifiutando di consegnare il proprio documento d’identità agli agenti e opponendosi alle procedure di identificazione.

Minacce agli agenti e scoperta della pistola

La situazione è rapidamente degenerata quando il titolare, resosi conto che gli sarebbe stata contestata una violazione amministrativa, ha iniziato a minacciare i poliziotti. In particolare, ha affermato di essere pronto a “sparare alle gambe” degli agenti, dichiarando di possedere un’arma da fuoco. Gli operatori, insospettiti dalla determinazione dell’uomo, hanno effettuato un controllo sui terminali, scoprendo che il soggetto era effettivamente detentore di una pistola in quanto guardia particolare giurata in servizio presso un noto istituto di vigilanza cittadino.

Perquisizione domiciliare e sequestro dell’arma

Gli agenti si sono quindi recati presso l’abitazione del titolare per verificare la presenza dell’arma. All’interno dell’appartamento, la pistola e le relative munizioni sono state trovate in uno zainetto posizionato dietro la porta d’ingresso, facilmente accessibile anche agli altri familiari conviventi. Questa modalità di custodia è risultata in palese violazione delle norme di sicurezza, che impongono ai legittimi detentori di armi di conservarle in armadi blindati e inaccessibili a terzi.

Arresto e contestazioni a carico della guardia giurata

Al termine degli accertamenti, la guardia particolare giurata è stata arrestata con le accuse di resistenza e minacce aggravate a pubblico ufficiale. Inoltre, è stata denunciata in stato di libertà per rifiuto di fornire le generalità e omessa custodia dell’arma detenuta. Contestualmente, la pistola è stata sequestrata in via cautelare, in attesa che il Prefetto adotti un provvedimento di divieto di detenzione di armi e revochi sia il porto d’arma sia il decreto di guardia particolare giurata.

Convalida dell’arresto e possibili ulteriori provvedimenti

All’esito della direttissima, svoltasi ieri mattina presso il Tribunale di Rimini, l’arresto è stato convalidato dall’Autorità Giudiziaria, che ha fissato la prossima udienza per l’8 ottobre. Nel frattempo, il Questore sta valutando anche la possibilità di disporre la chiusura dell’attività commerciale gestita dall’arrestato, per ragioni di ordine e sicurezza pubblica.

Impatto sulla sicurezza e reazioni della comunità

L’episodio ha suscitato preoccupazione tra i residenti della zona sud di Rimini, già teatro di frequenti controlli per contrastare la vendita illegale di alcolici ai minori e altre attività illecite. La presenza di un’arma custodita in modo non sicuro da parte di una persona incaricata della sicurezza ha sollevato interrogativi sulla necessità di rafforzare le verifiche nei confronti dei titolari di licenze e delle guardie giurate. Le autorità hanno ribadito l’importanza del rispetto delle norme e della collaborazione tra cittadini e forze dell’ordine per garantire la sicurezza collettiva.

Conclusioni e prospettive future

L’operazione della Polizia di Stato si inserisce in un più ampio piano di controllo del territorio volto a prevenire la criminalità e a tutelare i minori dal consumo di alcolici. Il caso della guardia giurata arrestata rappresenta un monito sulla necessità di vigilare anche su coloro che, per professione, sono chiamati a garantire la sicurezza pubblica. Le indagini proseguiranno nelle prossime settimane, mentre si attendono le decisioni del Prefetto e del Questore in merito al futuro dell’attività commerciale e alla posizione lavorativa dell’arrestato.

IPA