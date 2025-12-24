Guasti a Milano e Napoli e treni in tilt alla vigilia di Natale, ritardi e disagi per chi viaggia

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Vigilia di Natale complicata per chi ha deciso di prendere il treno, magari per tornare a casa per le festività. Nella giornata di oggi 24 dicembre ci sono stati disagi alla circolazione ferroviaria e ritardi sulla linea Alta Velocità e sulla Torino-Milano per un paio di guasti, uno sul nodo di Napoli e l’altro tra Torino e Novara. Sono stati segnalati treni in ritardo fino a 60 minuti, la situazione è poi tornata alla normalità dopo l’intervento dei tecnici Rfi.

Guasto al nodo ferroviario di Napoli, ritardi sull’Alta Velocità

Nel primo pomeriggio di oggi, mercoledì 24 dicembre, un guasto al nodo ferroviario di Napoli ha provocato problemi alla circolazione dei treni sulla linea dell’Alta Velocità.

I disagi sono iniziati attorno alle 14:25 a causa di un “inconveniente tecnico alla linea” registrato nei pressi di Casoria.

ANSA Disagi per tanti viaggiatori alla vigilia di Natale

Inevitabili le conseguenze per la circolazione ferroviaria: sono stati segnalati ritardi fino a 60 minuti per i treni Alta Velocità, Intercity e Regionali.

Dalle 16:50, fa sapere Rfi, la circolazione ferroviaria è tornata gradualmente regolare dopo l’intervento dei tecnici che hanno ripristinato la piena funzionalità della linea.

Ritardi ai treni sulla linea Torino-Milano

Disagi e ritardi dei treni alla vigilia di Natale anche sulla linea ferroviaria Torino-Milano.

Anche qui la causa è un guasto, registrato attorno alle 15.20 nei pressi di Alice Castello, in provincia di Vercelli.

I ritardi per i treni Alta Velocità sono stati di circa 50 minuti, poi la situazione è via via migliorata dopo l’intervento dei tecnici.

Rfi riferisce che la circolazione sulla linea Torino-Milano è tornata alla normalità dalle 19:40.

Circolazione sospesa sulla linea Firenze-Faenza

Problemi anche sulla linea ferroviaria Firenze-Faenza.

A causa di una frana, dalle ore 17:30 di martedì 23 dicembre è sospesa la circolazione dei treni nel tratto tra Marradi e Borgo San Lorenzo, in provincia di Firenze.

Sono state istituite corse sostitutive con i bus per il tratto interessato.