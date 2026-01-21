Guasto all'Air Force One di Donald Trump diretto a Davos: l’aereo torna in Usa, il Presidente è già in ritardo

Giornalista professionista specializzata in cultura e ambiente, si occupa anche di cronaca, attualità e politica. Inizia il suo percorso nel mondo della carta stampata, per poi impugnare la telecamera e raccontare l’attualità su social e tg nazionali.

Piccolo intoppo per Donald Trump diretto a Davos. L’Air Force One ha subito un guasto tecnico mentre era in volo, dopo essere partito dalla base di Andrews alle 9:46 ora locale. L’aereo presidenziale è stato costretto a tornare negli Usa e atterrare alla Joint Base Andrews, da dove il Tycoon è ripartito a bordo di un velivolo diverso. Il ritardo si ripercuoterà sull’agenda del Presidente in Svizzera.

Guasto tecnico all’Air Force One

“Dopo il decollo, l’equipaggio ha identificato un problema elettrico minore” ha comunicato la portavoce della Casa Bianca, Karoline Leavitt.

Circa un’ora dopo la partenza, Leavitt aveva annunciato che “il Presidente e la sua squadra si imbarcheranno su un aereo diverso”.

ANSA Donald Trump a bordo del Marine One

Mentre l’Air Force One resta alla Joint Base Andrews, Trump è salito a bordo di un diverso aereo, il Marine One on the South Lawn.

Donald Trump arriva in ritardo a Davos

Il ritardo accumulato a causa del problema elettrico si ripercuoterà sull’agenda svizzera di Trump, atteso nelle prossime ore a Davos.

Nella cittadina di villeggiatura svizzera si è infatti aperto, lunedì 19 gennaio 2026, una nuova edizione del World Economic Forum (WEF).

L’incontro annuale, cui prendono parte personalità internazionali del mondo politico, imprenditoriale, accademico e della società civile, si pone come fine il ridefinire le agende globali.

Quest’anno, però, il WEF assume un carattere più politico, a causa della tensione dei rapporti tra gli Stati Uniti e gli alleati europei dopo la minaccia dell’invasione della Groenlandia.

Della questione parlerà Trump nel suo discorso programmato per la giornata di oggi, mercoledì 21 gennaio, accompagnato dal Segretario di Stato Marco Rubio.

Secondo quanto riportato da Bloomberg News, al forum svizzero il Tycoon è anche intenzionato a tenere la prima riunione del suo Board of Pace per Gaza.

Le mire del Presidente Usa sulla Groenlandia

In Svizzera i leader internazionali avrebbero dovuto inizialmente discutere di un piano di finanziamenti per la ricostruzione dell’Ucraina.

La discussione, riporta il Financial Times citando alcuni funzionari, è stata rinviata per via dei disaccordi tra Usa e Ue su Groenlandia e Board of Peace.

A Davos, nei prossimi giorni, Donald Trump si aspetta di riuscire a “trovare una soluzione con l’Europa” sulla Groenlandia, così come affermato ai microfoni di NewsNation.

L’isola nordica, ha ribadito l’inquilino della Casa Bianca, “è importante per la nostra sicurezza nazionale, ma anche per la sicurezza internazionale. Stiamo costruendo la Golden Dome e la Groenlandia la rende molto più efficace”.