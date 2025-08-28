Guasto alle montagne russe del Cinecittà World e persone bloccate, paura al parco divertimenti di Roma

Laurea in Scienze della Comunicazione all’Università di Palermo. Giornalista professionista dal 2006. Approdato a QuiFinanza e Virgilio Notizie dopo varie esperienze giornalistiche fra Palermo e Milano. Si interessa principalmente di cronaca, politica ed economia.

Un guasto alle montagne russe del Cinecittà World di Roma ha trasformato un’esperienza adrenalinica in una sorta di incubo: per circa un’ora le 15 persone a bordo sono rimaste bloccate sulle rotaie, a 20 metri d’altezza. Infine, l’intervento dei soccorritori ha permesso di portare tutti in salvo. Il guasto si è verificato sull’attrazione denominata “Altair”.

Guasto alle montagne russe Altair del Cinecittà World

Il blocco si è verificato nel primo pomeriggio di giovedì 28 agosto. Fra i venti passeggeri rimasti bloccati c’erano anche quattro minorenni.

Poi, intorno alle 14:40, i vigili del fuoco hanno risolto la situazione grazie all’ausilio di una autoscala. Decisivo anche l’intervento del personale specializzato del Nucleo Saf – Speleo, alpino e fluviale che ha operato a venti metri d’altezza. Fortunatamente, non risultano feriti. Le indagini sono in corso.

IPA

L’ingresso del parco divertimenti Cinecitta World di Roma

La giostra “Altair” di Cinecittà Worlds

Sul sito ufficiale di Cinecittà World si può leggere la descrizione delle montagne russe denominate “Altair”.

Altair è una montagna russa situata nell’area Spaceland, unica in Italia e primato europeo – come viene spiegato – per le sue 10 inversioni consecutive.

L’attrazione raggiunge i 33 metri di altezza e i 90 km/h di velocità, offrendo un’esperienza adrenalinica riservata ai più coraggiosi. L’ambientazione richiama una missione spaziale a bordo dell’astronave Altair CCW-0204.

I precedenti

Le montagne russe dei parchi divertimenti sono fra i macchinari più controllati al mondo, tuttavia un guasto può sempre capitare.

In tempi non lontani le cronache hanno riportato il caso delle montagne russe del parco Universal Studios di Osaka in Giappone: a metà dicembre 2023 un guasto costrinse i passeggeri a rimanere per 45 minuti a testa in giù, prima che i soccorsi sbloccassero la situazione.

Ben più gravi i fatti avvenuti nello stesso anno sulle montagne russe Gröna Lund in Svezia, dove un trenino deragliato ha fatto un morto e molti feriti.

Nell’agosto del 2022 si bloccarono le montagne russe del luna park Southport Pleasureland nella contea britannica Merseyside. Qualcuno svenne, ma non si registrarono feriti.